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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:32 |
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Банк "Восточный" при поддержке губернатора ЕАО открыл в Биробиджане первый в регионе бизнес-инкубатор
Для банка «Восточный» этот проект стал важным этапом развития работы с МСБ. Сейчас «Восточный» готов не только осуществлять кредитование бизнеса - но и помочь в разработке самой бизнес-идеи, под которую этот кредит выдается.
В Еврейской автономной области это первый проект подобного рода. Так как местному предпринимательскому сообществу подобных площадок для ведения бизнеса еще не предоставлялось, у «Восточного» есть возможность услышать самые лучшие бизнес-идеи первым. Еще один немаловажный фактор - близость региона к Китаю. Сейчас этот стратегический партнер России активно интересуется трансфером технологий. Китайские инвесторы пристально рассматривают инновационные проекты - и российским стартапам есть что предложить китайским инвесторам.
Основной фокус нового института развития - высокотехнологичные проекты, фармацевтика, бурение, экологические решения, переработка сырья, IT и мобильные приложения, строительство спортивных сооружений, биотехнологии, химико-технологические проекты, пищевая промышленность, а также потребительские товары и финансовые услуги. В то же время бизнес-инкубатор не будет ограничен определенными отраслями, упор будет сделан на участие местных предпринимателей с хорошими идеями.
Средний чек каждого проекта в рамках инкубатора составит от 1,5 до 10 млн рублей. Банк готов рассмотреть увеличение объема инвестиций на следующих этапах, если проект окажется жизнеспособным и будет развиваться.
Помимо непосредственного инвестирования банк готов предложить начинающим предпринимателям целый спектр услуг: расчетно-кассовое обслуживание по выгодным ставкам, зарплатный проект с бесплатным выпуском пластиковых карт Visa Classic (а руководителям будет предоставляться и доступ к премиальной линейке продуктов для VIP-клиентов), доступ к системе «Клиент-банк»/«Интернет-банк», позволяющий дистанционно получать все сервисы банка (это будет даже быстрее, чем перейти из помещения бизнес-инкубатора в соседнее помещение отделения банка!). Банк также готов учесть экспортный потенциал проектов и готов предложить функции агента валютного контроля.
Объем инвестиций первого этапа составит 100 млн рублей. Суммарно заявок поступило гораздо больше - на 818 млн руб. Предприниматели региона, которым были разосланы анкеты от организаторов бизнес-инкубатора, активно откликнулись на инициативу. На первом заседании Попечительского совета, в который вошли представили администрации ЕАО и руководство «Восточного», были рассмотрены 10 потенциальных проектов, 4 из которых были одобрены к дальнейшей проработке и финансированию.
В сети Интернет в ближайшее время будет запущен сайт бизнес-инкубатора. Желающие могут подать заявку на резидентство дистанционно, по адресу http://invest-eao.ru. Также на сайте будет вся информация о преференциях, дополнительных возможностях и налоговых льготах для участников проекта.
Фото Илья Андреев.
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