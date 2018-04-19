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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Апреля, 13:09 |
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Росбанк открыл три кредитные линии ПАО "Камчатскэнерго"
Одно из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока привлекает средства сроком на 2 года с целью финансирования текущей деятельности предприятия, в том числе - для расчета с поставщиками топлива. На протяжении всего срока пользования кредитом предусмотрена возможность досрочного погашения без комиссий.
В ноябре 2017 года Росбанк также открыл ПАО «Камчатскэнерго» две возобновляемые кредитные линии на общую сумму 558 млн рублей сроком на 2 года. Таким образом, общая сумма финансирования предприятия, по результатам побед Росбанка в двух последних аукционах, превысила 1,3 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба банка, с 2013 года Росбанк и «Камчатскэнерго» заключили 20 кредитных соглашений на общую сумму 4,7 млрд рублей. Все они заключались с компанией по итогам конкурсных процедур, проводимых через электронные торговые площадки.
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