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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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28 Августа 2019, 18:15 | Финансы |
ВТБ инвестирует в ТОР "Камчатка"
ВТБ предоставил ООО "Камчаттралфлот" финансирование в размере 400 млн рублей сроком на пять лет
Средства будут направлены на строительство рыбоперерабатывающего завода на мысе Чавыча, расположенного в границах ТОР «Камчатка». Общий объем кредитных линий, открытых предприятию для реализации данного инвестиционного проекта, составляет 1,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.
Завод по переработке минтая и иных видов рыб предусматривает производство филе, фарша и другой продукции из минтая, суммарной производительностью не менее 100 тонн в сутки. Также мощности позволяют ежесуточно производить почти 28 тонн рыбной муки и рыбьего жира. Строительство ведется с 2018 года, проект находится в завершающей стадии. Планируемый объем капитальных вложений – более 2,3 млрд рублей.
Теги: ТОР Камчатка ВТБ Камчаттралфлот
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