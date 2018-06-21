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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 08 Июля, 23:14 |
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СГ "ХОСКА" по итогам 9 месяцев 2015 года показала рост сборов в 2 раза
Страховая группа «ХОСКА» подвела итоги работы за три квартала 2015 года. Совокупные сборы компании составили 431 839 тысяч рублей, что на 105% превышает показатели прошлого года.
Рост сборов страховых премий компании, в основном, обеспечен за счет добровольных видов страхования. Наибольший прирост по сборам продемонстрировали приоритетные для компании виды страхования, такие как добровольное страхование от несчастных случаев и болезней (рост на 52 535 тыс. руб. или 183%), добровольное медицинское страхование (рост на 19 328 тыс. руб. или 253%) и добровольное страхование имущества граждан (рост на 6 044 тыс. руб. или 235%).
Компания заключила более 100 тысяч договоров страхования. Их количество возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53%. Для надлежащего исполнения страховых обязательств по состоянию на 30.09.2015 г. страховые резервы компании сформированы в размере 293 423 тыс. руб.
За отчетный период компания выплатила своим клиентам 151 693 тысяч рублей страховых возмещений, что на 119% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Основной рост выплат произошел по различным видам автострахования. Так рост выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств составил 195%. Доля отказов в страховой выплате не превысила 0,4%. Этот факт подтверждает, что выплату в СГ «ХОСКА» получить быстро и легко.
«По итогам 9 месяцев текущего года финансовые результаты СГ «ХОСКА» показали рост, который значительно опережает динамику рынка. Мы делаем ставку на инновационные продукты и онлайн-продажи, в частности, электронное ОСАГО, страхование выезжающих за рубеж. Мы стремимся, чтобы наши страховые программы максимально соответствовали индивидуальным требованиям наших клиентов, постоянно совершенствуя продуктовую линейку.» – заявила Генеральный директор Татьяна Медведева.
Также на рост показателей повлияло расширение региональной сети представительств в соответствии со стратегией развития компании. Открылись новые центры продаж в следующих регионах страны: Алтайский и Приморский края, Сахалинская и Томская области, республики Бурятия и Саха (Якутия), а также в г. Москва и Московская области. В общей сложности открыто 11 точек продаж.
О компании:
Страховая группа «ХОСКА» (ПАО) – крупнейшая региональная компания Дальнего Востока и Восточной Сибири. Работает на рынке с 1991 года. Среди клиентов – более 100 000 физических и юридических лиц. Капитал страховой группы превышает 320 млн. рублей. Агентством «Эксперт РА» компании присвоен рейтинг надежности «А».
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