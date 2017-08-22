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Суббота| 26 Августа, 09:46 |
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Сбербанк делает ипотеку доступнее
Текущее изменение - самое масштабное за все годы существования ипотеки в Сбербанке единовременное улучшение условий по продукту. Новые ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке - 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь составляет 15%.
«В настоящее время спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный. В мае и июне 2017 года в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: было выдано около 154 млрд рублей. Возросший спрос обусловлен тем, что соотношение ставок и цен на недвижимость - максимально выгодные за всю историю ипотеки в России, - отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай ВАСЕВ. - Сегодняшнее крупнейшее за все годы существования ипотечного кредитования в банке единовременное улучшение условий позволит приобрести жилье на максимально выгодных условиях».
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