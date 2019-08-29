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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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20 Сентября 2019, 13:47 | Финансы
Чиновникам в России повысят зарплаты
Это решение президента: кто бы сомневался...
Это решение президента: кто бы сомневался…
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября окладов российских чиновников на 4,3%. Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Индексация коснется окладов дипломатических работников и остальных сотрудников министерства иностранных дел, а также федеральных государственных служащих.
В марте распоряжение об индексации оплаты труда бюджетников с 1 октября 2019 года на 4,3% подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей.
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