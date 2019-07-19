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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Августа, 08:58 |
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На чем заработать в России?
Российский фондовый рынок в новейшей истории привлекал инвесторов со всего мира, как рынок, в котором заложен огромный потенциал. Будучи типичным представителем Emerging markets, российский рынок обладает неплохой фундаментальной основой в традиционных сырьевых отраслях, приемлемым уровнем странового риска и высокими доходностями финансовых инструментов. Собственно наличие странового (политического) риска определяет текущую стоимость российских активов в настоящем.
В последнее время рынок уже приобрел некий иммунитет к санкционному давлению, предварительно заложив в цену российских ценных бумаг все потенциальные негативные сценарии. Такая ситуация в настоящем позволяет зарубежным инвесторам заходить в весьма перспективные российские активы по привлекательным ценам.
Между тем, российский фондовый рынок является мировым лидером по величине начисляемых дивидендов. Завершился дивидендный сезон за 2018 год. Дивидендная доходность индекса ММВБ10 (IMOEX10) составила порядка 7%. (НДФЛ по дивидендам для нерезидентов – 15%). В последующие годы большинство госпредприятий, составляющих основу индекса Московской биржи, переходят на выплату 50% от чистой прибыли по МСФО, что также будет поддерживать дивидендную доходность на очень высоких уровнях.
Если говорить в целом о динамике российского фондового рынка, то за последние 5 лет он растет со скоростью 20% годовых, включая ценовую переоценку и дивиденды.
Говоря о российском фондовом рынке, нельзя не упомянуть об облигационных рынках. На фоне тенденции к снижению ключевой ставки ЦБ, доходность государственных облигаций ОФЗ остается на уровне 7-7,5%. Также в России набирает обороты сектор высокодоходных облигаций (ВДО). Это облигации, которые выпускают предприятия малого и среднего предпринимательства (МСП). Такие эмитенты размещают облигации, как правило, в объеме до 500 млн руб. за выпуск. Это очень быстро растущий сектор. За первое полугодие 2019 года рост объема размещения составил более 100% к объему за аналогичный период прошлого года. В настоящий момент ВДО размещают несколько десятков предприятий МСП, в основном это финансовые предприятия, торговля, производство продуктов питания, строительство. Доходность, которую предлагают ВДО, варьируется в среднем от 12 до 15% годовых. Выплата купона, в среднем, ежеквартальная, но бывает и ежемесячная.
Еще один интересный инструмент на российском рынке – это РЕПО с ЦК (repurchase agreement (REPO)). Этот инструмент позволяет как размещать свободную ликвидность в рублях и долларах под залог ценных бумаг, так и привлекать рубли под залог имеющегося портфеля ценных бумаг.
На фото: Георгий Красильников, руководитель Дальневосточного представительства Финансового ателье GrottBjorn.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.
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