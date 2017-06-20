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ВТБ24 выплатит вкладчикам банка "Югра" 66,5 млрд рублей
ВТБ24 с 20 июля 2017 г. принимает заявления и выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка «Югра. Выплата осуществляется в том числе по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Впервые клиентам доступна возможность записаться на обслуживание к менеджеру банка на сайте ВТБ24. Функция предварительной записи позволит вкладчикам «Югры» получить возмещение без очереди.
ВТБ24 выплачивает страховое возмещение всем вкладчикам банка «Югра, в отношении которого 10 июля 2017 г. введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, в следующих регионах: Алтайский край, Архангельская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Республика Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Курганская область, Липецкая область, Республика Мордовия, Мурманская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Приморский край, Псковская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Смоленская область, Республика Татарстан, Томская и Тульская области, Удмуртская и Чувашская республики, Ямало-Ненецкий округ, а также в городе Рыбинске Ярославской области.
В Краснодарском и Красноярском крае, в Санкт Петербурге и Ленинградской области (кроме г. Всеволожск), в Москве и Московской области, в Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Тюменской (кроме г. Тобольск), Челябинской, Ярославской областях (кроме г. Рыбинск) средства могут получить клиенты, чьи фамилии начинаются с У-Я.
Ожидается, что в ВТБ24 могут обратиться около 104 тыс. вкладчиков банка «Югра, а общий объем выплат составит 66,5 млрд рублей. Уточнить отделения, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте ВТБ24 в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ».
«Страховое возмещение в пределах 1,4 млн рублей получит каждый клиент, обратившийся в банк в любой день выплат. Впервые ВТБ24 предоставляет возможность вкладчикам, получающим страховое возмещение, записаться через сайт банка на обслуживание к менеджеру в любое удобное время и в любой офис, который занимается выплатами. Новый сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам. Функция предварительной записи позволит вкладчикам банка «Югра» получить свои средства без очереди», - комментирует старший вице-президент, зам. директора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия Деменюк.
Система дистанционной записи предоставляется на бесплатной основе и доступна клиентам на сайте ВТБ24 в разделе «Офисы». Чтобы воспользоваться сервисом, требуется выбрать точку продаж, услугу, а также удобное время и дату посещения. Далее по смс или email (в зависимости от того, какой тип уведомления был выбран) клиенту приходит подтверждение записи и пин-код, который необходимо ввести при получении талона в офисе. При этом информацию о визите можно распечатать или автоматически добавить в календарь на смартфоне или компьютере. При необходимости запись можно отменить или перенести на другое время.
Для получения возмещения вкладчику необходимо предоставить только паспорт. Также клиентам рекомендуется иметь при себе документы, подтверждающие сумму вклада в банке «Югра».
Журнал "Дальневосточный капитал
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