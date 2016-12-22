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Акционеры Юниаструм Банка и банка "Восточный" начали процесс слияния в форме безденежного присоединения
По словам Аветисяна, слияние будет происходить путем присоединения Юниаструм Банка (61-е место по активам в рейтинге banki.ru) к банку «Восточный» (42-е место). «Это безденежное присоединение. В результате акционеры Юниаструм Банка получают 40% в объединенном банке. В эту долю входит пакет в размере 24,9% акций банка «Восточный», выкупленный акционерами Юниаструм Банка в ходе июньской допэмиссии. Банк «Восточный» получит компетенции в малом и среднем бизнесе, банковские и сервисные продукты Юниаструм Банка, которые будут тиражированы на все 550 отделений банка «Восточный», - сказал Аветисян.
Ранее сообщалось, что в июне Юниаструм Банк выкупил половину допэмиссии «Восточного» (ее объем составил 3 млрд руб.), получив 24,9% в капитале банка, оставшуюся часть выкупили структуры Baring Vostok (владели тогда 63,7% акций банка).
Как отметил основной владелец Юниаструм Банка, в перспективе объединенный банк будет иметь много акционеров. «Контрольного пакета ни у кого не будет. Мы рассчитываем, что Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства рассмотрит вопрос вхождения МСП Банка в состав акционеров объединенного банка. Также планируется договориться о присоединении с Кредит Европа Банком», - отметил Аветисян.
По его словам, в результате будет создан специализированный банк для малого и среднего бизнеса. «Мы надеемся, что он сможет охватить до 15-20% представителей малого и среднего бизнеса. Рассчитываем, что клиентами банковской группы к концу 2018 года станут более 500 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства», - отметил основной владелец Юниаструм Банка.
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