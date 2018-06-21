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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 09 Июля, 13:03 |
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Ростуризм попросил страховщиков разработать специальный страховой пакет для туристов внутри страны
Полис ОМС имеет весьма узкое действие и не покрывает, например, транспортировку для долечивания и реабилитации, поясняет Юлия АЛЧЕЕВА, исполнительный директор ERV, пишет «Российская газета».
Полис для путешествующих дает больше возможностей страховой защиты, согласна руководитель департамента страхования выезжающих за рубеж «Росгосстраха» Маргарита МАРМЕР. «В некоторых регионах России стоимость лечения в спеццентрах в случаях сложного хирургического вмешательства может доходить до полумиллиона рублей. Без страхового полиса можно оказаться в очень неприятной ситуации», - констатирует собеседница «РГ». Если у человека есть полис путешественника, поиском клиники и врача в случае ЧП занимается не он сам, а сервисная компания, добавляет Антон КОЛЕГОВ, главный андеррайтер управления страхования путешествующих «АльфаСтрахования».
Отдельные предложения полисов для «внутренних» путешественников на рынке есть уже сейчас. Страховка на неделю в среднем стоит около 200 рублей. Но даже на такой сумме туристы часто экономят. Однако это не единственное препятствие для развития этого вида страхования. Есть проблемы с инфраструктурой. Как отмечает Ольга ЗАМАРУЕВА, глава департамента комплексного страхования путешественников «Либерти Страхование», клиенты, купившие полисы для поездки по стране, будут претендовать на услуги хорошего качества, которые превышают возможности полиса ОМС, а это может оказаться проблемой в удаленных регионах России.
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