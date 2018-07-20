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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Августа, 11:13 |
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Тысячи дальневосточников – в "Сбербанк-онлайн"
На начало сентября активными клиентами Сбербанк-онлайн являются 45 тысяч человек. В частности, в Приморском крае их число составляет 20 500 человек, в Хабаровском крае – 13 350, в Амурской области – 7 180, в Сахалинской области – 4 127, в Еврейской автономной области – 933. «Удобство и безопасность являются основными причинами того, почему клиенты выбирают онлайн-банкинг», – комментирует Наталья ПАНТЕЛЕЕВА, начальник отдела удаленных каналов обслуживания Дальневосточного банка Сбербанка России.
С помощью системы «Сбербанк-онлайн» можно проводить различные банковские операции с любого компьютера и из любой точки земного шара: оплачивать услуги ЖКХ и сотовой связи, вносить платежи по кредиту, делать переводы, совершать покупки через Интернет, управлять своими счетами, пополнить вклад. Кроме того, в своем онлайн-кабинете можно просматривать остатки на лицевом счету и запрашивать выписки по счету.
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