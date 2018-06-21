Дальний Восток – лидер по доле сбережений

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 01 Июля, 20:11 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
01.07 |
Виталий Веркеенко поздравил победителей проекта "Посмотри на Владивосток"
30.06 |
Фуникулер Владивостока сделал подарок жителям и гостям в День города
30.06 |
Еще одну незаконную автостоянку ликвидировали во Владивостоке
29.06 |
Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
29.06 |
Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
20 Октября 2011, 19:26 | Финансы

Дальний Восток – лидер по доле сбережений

ДФО является лидером по доле сбережений среди федеральных округов России. Об этом сообщил побывавший во Владивостоке директор Центра маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий ЛЕПЕТИКОВ.

«По доле средств населения в пассивах банков Дальний Восток лидирует среди федеральных округов, намного превышая среднероссийский уровень. Это говорит о высоком уровне сберегательной активности дальневосточников и жителей Приморского края», – отметил спикер.

По величине среднедушевых депозитов и денежным доходам населения ДФО входит в тройку лидеров среди всех федеральных округов наряду с Центральным и Северо-Западным федеральным округом. Кроме того в 2011 году Дальний Восток уверено лидирует по темпам роста кредитов населению и находится среди ведущих регионов по доле кредитов населению в активах банков, намного превышая среднероссийский уровень.

«Начиная с марта 2011 года темпы прироста кредитов населению превышают темпы прироста привлеченных средств. В результате, по итогам января-июля текущего года кредиты населению выросли на 15,6%, а привлеченные средства населения на 8,2%. Население, как и в 2006-2007 гг., предпочитает потреблять, а не сберегать», – считает Д.Лепетиков.

Эта общероссийская тенденция характерна и для Приморья, сообщил журналистам управляющий приморским региональным офисом ВТБ24 Александр ВЯЛКОВ. По его словам, кредитный портфель банка в Приморье по данным на 1 сентября 2011 года превысил 7,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,3 млрд рублей. При этом рыночная доля ВТБ24 в крае выросла на 8 п.п. и составила 24%.

По мнению Дмитрия Лепетикова, российское население существенно недокредитовано. «Смена модели поведения потребителей позволит России приблизиться к показателям ведущих стран Европы и АТР», – говорит Дмитрий Лепетиков. По мнению эксперта, в 2011 году темп роста кредитов населению составит 24 – 25%, в 2012 году – может превысить 30%. Причем все активнее население будет использовать кредитные карты. Именно в этом сегменте в следующем году можно ожидать наибольшего роста.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика