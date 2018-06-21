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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Января 2013, 20:45 | Финансы
ЕБРР принял новую стратегию для России на 2013-2015 годы
Европейский банк реконструкции и развития утвердил стратегию деятельности в России в следующие три года. Как следует из сообщения ЕБРР, в период 2013-2015 годов его приоритетами на этом рынке будут инвестиции в проекты, ориентированные на диверсификацию и модернизацию экономики, инновации, увеличение роли частного сектора, при этом акцент будет делаться на региональные проекты вместо московских и санкт-петербургских.
На региональном уровне банк сфокусируется на проектах, стимулирующих развитие среднего класса, в частности за счет расширения доступа малого и среднего бизнеса к финансированию.
Как подчеркивается в документе ЕБРР, основной задачей остается улучшение инвестклимата и стандартов ведения бизнеса и корпоративного управления в РФ, особенно на региональном уровне. Это, в свою очередь, гарантирует увеличение совокупных инвестиций, включая прямые иностранные инвестиции.
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