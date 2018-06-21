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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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22 Февраля 2012, 18:36 | Финансы
АТБ занял гражданам 25 миллиардов рублей
По данным на 14 декабря 2011 года объем кредитов, выданных АТБ физическим лицам, превысил знаковую отметку — 25 млрд рублей.
В настоящее время банк предлагает широкий спектр кредитных продуктов жителям его регионов присутствия: ипотека, автокредит, кредит наличными и другие. Кредитование физических лиц – одно из важнейших направлений работы банка. Для клиентов разработаны удобные тарифные планы и выгодные условия.
Досье "ДК"
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) занимает 1-е место по величине чистых активов среди региональных банков Дальнего Востока и Сибири и входит в тройку крупнейших федеральных банков. Региональная сеть АТБ включает более 200 отделений в 81 населенном пункте 16 регионов страны.
«Дальневосточный капитал».
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