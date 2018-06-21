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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:47 |
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СГ "ХОСКА" перешла на электронные полисы
«Наш главный приоритет - удобство клиентов. Мы вошли в число 22 компаний страны, согласовавших с РСА возможность работы с так называемыми электронными полисами ОСАГО. Сегодня мы видим заинтересованность в данной услуге со стороны посетителей нашего сайта», - отмечает генеральный директор ОАО «Страховая группа «ХОСКА» Татьяна МЕДВЕДЕВА.
Услуга по оформлению электронного ОСАГО на сайте компании в настоящий момент доступна для клиентов компании, имеющих на руках договор страхования ОСАГО, заключенный с ОАО «Страховая группа «ХОСКА» или ОАО «Страховая компания «Дальлесстрах». Информация о договоре страхования и лицах, допущенных к управлению транспортным средством, должна содержаться в базе данных РСА (АИС ОСАГО).
Возможность приобретения полисов ОСАГО в электронном виде предусмотрена законодателями с принятием поправок в закон об ОСАГО в конце 2014 года. На сегодняшний день воспользоваться услугой могут клиенты 22 страховых компаний.
Досье «Дальневосточного капитала»: ОАО «Страховая группа «ХОСКА» работает на рынке с 1991 года и является одним из крупнейших участников страхового рынка на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. По итогам I квартала 2015 года СГ «ХОСКА» заняла 2 место по объему собранных страховых премий (без учета ОМС, страхования жизни и агрострахования) среди компаний, зарегистрированных на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
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