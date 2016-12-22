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Чтобы помнили. Японская трагедия глазами фотографа Юрия Мальцева
Эта трагедия затронула не только японцев, она потрясла весь мир. Соседи по региону переживали ее особенно остро, в т. ч. и по причине аварии на атомной станции «Фукусима-1». В шоке и растерянности находились все. Стихийное бедствие еще раз показало: как бы ни храбрился «царь природы», каких бы технических достижений ни добился, взбунтовавшейся природе не может противостоять никто и ничто.
То, что казалось стабильным и незыблемым, в считанные часы превратилось в пыль. Некоторые населенные пункты оказались буквально стерты с лица земли. О некогда счастливой жизни их обитателей напоминают лишь уцелевшие фотографии и предметы домашнего обихода.
И все же, несмотря на трагедию, даже в эти скорбные дни жизнь продолжалась. Словно в подтверждение этих слов - кадры цветущей сакуры. Помимо метафорического обозначения быстротечности всего происходящего, она олицетворяет еще и жажду к жизни. Упрямо пробивающаяся вверх, к солнцу и свету, она наполнена такой волей к жизни, что перед этой волей меркнет все. И в этом тоже мощь природы - всепоглощающая и всепрощающая. Природа снова дала нам шанс. Сможем ли мы использовать его во благо?
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2014 год.
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