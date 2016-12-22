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23 Июня 2014, 22:59 | Среда обитания

Ольга Мальцева: Не исключено, что Ким Чен Ын пересечет российскую границу на поезде

В российских и зарубежных СМИ картина жизни в Северной Корее рисуется чаще в черных тонах. Насколько сгущены краски и как живет Корея сегодня, корреспонденту "Дальневосточного капитала" рассказала Ольга МАЛЬЦЕВА, доцент ДВФУ, недавно побывавшая в КНДР.

- Ольга Петровна, из каждой поездки мы привозим приятные вещицы, сувениры, которые напоминают нам о путешествии. У вас случились сувениры из Пхеньяна?

- Лет десять назад туристы ограничивались экзотической бутылкой водки со змеей или с корешком женьшеня. Сейчас подруги заказывали пхеньянскую косметику: крем с лифтинговым эффектом, гипоаллергенную рисовую пудру, фармакологические препараты и лекарства, чудодейственную омолаживающую сыворотку, запатентованную в десяти странах. Везде в качестве основного ингредиента присутствует инсам - корейский женьшень. Привожу марки, редкость для филателистов, с момента запуска в КНДР искусственных спутников популярна космическая серия. Выбор красочной сувенирной продукции, сладостей, настоек, чаев стал солидным. И это некий сигнал об активном развитии многих сегментов легкой и пищевой промышленности.


 

 

 

 

Мне на память останутся два значка - Президента Ким Ир Сена и Председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира, они вручались всем участникам международной конференции, организованной Корейской ассоциацией работников общественных наук КНДР.

Да, на подарки еще пошли футболки с надписью «See you in Pyongyang». Когда нынешний лидер Ким Чен Ын отправится в Россию, непременно его ведомствам стоит доставить вагон таких футболок с приглашением встретиться в Пхеньяне, чтобы как можно больше людей, приехав в страну, могли составить собственное представление о Северной Корее.

- Полагаете, такой визит состоится? Ким Чен Ын отправится поездом или самолетом?

- При фантастическом стечении обстоятельств мне довелось дважды брать интервью у Ким Чен Ира в 2002 г., тогда в иностранных СМИ муссировалась тема аэрофобии Ким Чен Ира, так что вопрос о поезде был актуальным. Оказалось, аэрофобией не страдает, вагон поезда - как личный кабинет, действительно оборудованный для работы - с компьютером, жидкокристаллическим экраном, куда выводилась информация о российской территориальной инфраструктуре, муниципальных органах. Под письменным столом - массажер для ног. Одним словом, офис, где хозяин проводит немало времени. Сейчас вагон как экспонат содержится в Кымсусанском мемориальном комплексе, где в саркофагах покоятся Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Новация использовать поезд как офис была заложена Ким Ир Сеном, в одну из поездок в СССР, в качестве помощника его сопровождал сын. Традиция от деда и отца перешла и к молодому Киму. «Нодонсинмун», газета правящей партии, постоянно дает репортажи и отчеты о руководстве на местах Верховного главнокомандующего. Так что не исключено, что Ким Чен Ын пересечет российскую границу на поезде. Традиции как ядро общественного развития вообще сильны для корейского сознания.

- Кроме традиции передавать власть вы бы еще что отметили?

- Стремление получить образование. Для корейцев образование - своего рода социальный лифт, возносящий к карьерным ступеням и благосостоянию. Молодые люди в Северной Корее с удовольствием знакомятся и переписываются во внутренней сети «Кванмен», но наступает пора - и родители одобрят брак скорее, если жених учился в одном из пяти ведущих университетов, да и жену будут рекомендовать для сына ту, которая имеет диплом престижного вуза. Не пустуют залы Народного дворца учебы - аналог российской Публичной библиотеки, - студенты активно используют электронный ресурс. До недавнего времени передовой считалась электронная библиотека Политехнического университета, сегодня вступила в строй более мощная - в Университете им. Ким Ир Сена. Но сами по себе и аудитории, и компьютерное оснащение - ничто, если нет внутреннего настроя на учебу как полезную, важную и современную деятельность. «Самая читающая нация», сказал бы любой о корейцах, сидящих с книгой в парке, на берегу Тэдонгана, листающих книги на ходу, - картинки, весьма распространенные в Пхеньяне.

Примечательно, что в экспозиционной галерее при Кымсусанском мемориале висят огромные фотографии: вручение Ким Чен Иру ректором Владимиром КУРИЛОВЫМ мантии почетного доктора ДВГУ. Ведущий российский вуз Дальневосточного региона демонстрировал понимание усилий КНДР в области образования. Кстати, именно после визита Кима в Россию было подписано трехстороннее соглашение в области совместных научных изысканий между ДВГУ, Университетом им. Ким Ир Сена и Сеульским университетом.

- А если выделить какие-то особые впечатления?

- Музыка. Архитектура. Лица людей. В Пхеньяне голубели флаги с логотипом Welcomе, в самом разгаре был международный фестиваль «Апрельская весна». В Большом пхеньянском театре мы слушали выступление корейского симфонического оркестра (филармония и концертные залы не пустуют), слаженное звучание которого вскинуло нас скандировать «Браво!», бисировали солистам ансамбля внутренних войск МВД России (военно-патриотические песни, в том числе советские, популярны) и детскому музыкальному коллективу Мангенденского дворца пионеров и школьников. И очень впечатлила коллекция концертов зарубежных солистов Европы, исполнителей классических произведений. Любой горожанин в Центре музыкальных записей может насладиться шедеврами, записанными в цифровом формате. Любопытно, что в фонотеке не только произведения корейских композиторов, но и мировая классика, это новые веяния.

Столица разительно изменилась. Ирина МАЛЕНКО, русская писательница, проживающая в Голландии, была эмоциональна в своей оценке: «Любой западноевропейский город просто помойка по сравнению с Пхеньяном».

Ким Чен Ын, который учился в Швейцарии, о европейских городах знает не понаслышке, так что, посетив архитектурный институт, потребовал разработок нового образа столицы, пообещав, что сам будет курировать проекты в роли почетного ректора института. Советовал продумать световое оформление, чтобы оно «получилось благородным и солидным, по нашему стилю, и ночная панорама Пхеньяна стала чарующей, как подобает столице могучего и процветающего государства». Столица засверкала. Ныне перед архитекторами новая задача: «провинциальные города и поселки должны показать свои местные черты и иметь «свое лицо». В пригороде еще при Ким Чен Ире сносились старые дома, возводились целые поселки с черепичными крышами в корейской стилистике, в ближайшее время «принарядится» и глубинка.

Нам не препятствовали гулять самостоятельно, снимали мы все подряд без ограничений. Я подходила к людям, говорила, что из России (в КНДР традиционно хорошее отношение к русским), что мне нравится Пхеньян, просила разрешение сделать снимок. Не возражали, улыбались, у меня получилась целая портретная галерея. В первый вечер повела друзей к реке Тэдон - сначала к железнодорожному вокзалу, где в диковинку были снующие желто-зеленые такси с надписью на английском, потом улицей Победы неторопливо шли к гостинице «Молодежная». Срезав путь, углубились в жилой квартал, где на школьном дворе гоняли в футбол мальчишки, студенты-политехники поливали газоны, таская пятилитровыми бутылками воду из реки (в стране апрель-май - двухмесячник по озеленению). В нескольких местах частники продавали фрукты и овощи. Хотелось яблок, но ни доллары, ни евро у меня не брали. (В прошлом году, в июле, в ночи, когда я очень просила продать мне вареную кукурузу, валютой рассчиталась, но продавец мгновенно растворился в темноте.) Впрочем, иностранной валютой мы оплачивали ужин в щиктане (небольшой ресторан), выбраном в глубинке, куда предпочитают заходить сами корейцы. Оплатили бензин за поездку на 38-ю параллель и ночной выезд на Пасху к Всенощной в храм Святой Троицы.

Частное предпринимательство корейцы осваивают творчески, в разных местах мы ели мороженое стоимостью от доллара до восьми евро; цена за чудодейственные инъекции разнилась в два-три раза. В одном киоске карта Пхеньяна стоила пять евро, в другом - два доллара. За карту столицы не жалко было и больше отдать (явление само по себе уникальное!), кстати, в подземке появились схемы метро с названием станций. Полагаю, следующий шаг картографов - дублирование информации на китайском языке.

Любопытно было посетить фольклорный комплекс, сразу вспомнилась другая национальная деревня - «Минсокчхон» под Сеулом, обе в архитектурном многообразии отражают историю и быт корейцев. Правда, пхеньянцы размахнулись грандиознее, воспроизведя даже Кымгансан (Алмазные горы) с водопадом Пагён. Среди национальных символов - пагоды, традиционные дома (щинок), базальтовые изваяния - тольхарубаны (характерные для культуры острова Чечжудо), копия корабля-«черепахи» - кобуксон (бронированный военный корабль времен Имджинской войны с Японией), подобные макеты находятся в нескольких южнокорейских городах. В центре возвышаются горы Пэкту, обозначая центр антияпонской борьбы за независимость Кореи.

При сохранении традиций в Северной Корее идет процесс переформатирования, обозначенный как этап построения «экономически процветающей державы, цивилизованного государства». И в этой новой цивилизации виден акцент на развитие комфортной досугово-спортивной сферы. Аквапарк с 16-ю бассейнами и водными горками, ипподром, огромный плавательный бассейн, крытый каток и открытая площадка для катания на роликах, трехэтажный фитнес-центр, стрелковый клуб, реконструированные стадионы и придомовые спортплощадки полны любителей спорта и активного отдыха. Набережные рек Тэдонгана и Потхонгана - сплошной стадион с кортами, велотреками, волейбольными и баскетбольными площадками, с тренажерами. Помню, как восхитила меня эта нескончаемая спортивная «лента» в пригороде Сеула и на набережной реки Ханган в Южной Корее. Dejavu! И так же пожилые люди выходят танцевать под магнитофон в национальных нарядах, а молодые люди в европейских костюмах с тренером разучивают современные танцы. Да, обратили внимание, что мобильная связь стала доступна большинству горожан. Устройства разные, включая смартфоны на платформе Android.

- Все так позитивно, а казни, показательные расстрелы?

- То, что в окружении Ким Чен Ына сменились персоналии, это факт. Другой вопрос: кто и зачем подает эту информацию как очередную страшилку? Приведу мнение Александра ВОРОНЦОВА, ведущего российского корееведа, заведующего сектором Кореи Института востоковедения РАН: «Безусловно, есть положительная динамика в КНДР. Я там был до нынешней поездки в июле прошлого года, и все равно изменения заметны. А «ужастики» были, есть и будут, пока есть КНДР. Ведь она одним своим существованием представляет неприемлемую угрозу всем недругам». И этим недругам, в первую очередь США, придется признать неэффективной политику санкций и изоляции. И извлечь на свет, допустим, доклад Мадлен ОБРАЙТ. После визита в Северную Корею и встречи с Ким Чен Иром госпожа Госсекретарь США, отличающаяся непримиримостью к «тоталитарному режиму Пхеньяна», писала президенту КЛИНТОНУ, что позиция давления на Пхеньян будет неэффективной, с КНДР надо вступать в диалог. Тогда был исторический момент, когда администрация Клинтона могла подписать мирный договор между Вашингтоном и Пхеньяном. Не случилось, преемник Джордж БУШ выбрал иной путь, тупиковый...

- Современный Пхеньян ломает стереотипы?

- Клише про нищую, убогую, голодающую Корею столь не соответствует нынешней действительности, что Андрей ЛАНЬКОВ, кого трудно заподозрить в особой нежности к КНДР, на одном из форумов даже воззвал журналистов проститься наконец с этими стереотипами.

Специалисты, серьезно занимающиеся аналитикой, отмечают увеличение объема внешней торговли КНДР со странами Евросоюза. Значит, экспортные товары КНДР вполне конкурентноспособны на мировом рынке. В стране увеличилась урожайность риса. (На севере Корейского полуострова пахотных земель 16%, зато горные массивы занимают 75% территории), новые методы обработки пахотных земель позволяют накормить народ без импорта сельхозпродукции. Пять лет назад в Пхеньяне появились биллборды с аббревиатурой CNC, рекламирующие станки с числовым программным управлением, то есть технологию компьютерного контроля за производством. В этот период произошел прорыв в металлургической отрасли. Вступили в строй две гидроэлектростанции. Сразу же увеличилась добыча угля (по некоторым источникам, практически в два раза), заработали добывающие и перерабатывающие заводы. Сегодня КНДР - индустриальная страна с наукоемкой сферой производства. Более того, Северная Корея, в условиях санкций, изоляции, вплотную подошла - сама, силами своих специалистов - к развитию атомной энергетики (залежи урановых руд позволят это сделать).

В 2000 году газета «Нодонсинмун» опубликовала новогоднее обращение Ким Чен Ира, где впервые появился термин о «новом мышлении», дав старт компьютеризации и информатизации страны. В 2002 году появилось постановление о некоторой децентрализации плановой экономики. Десять лет спустя молодой лидер КНДР в новогоднем номере ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) обозначил меры дальнейшей либерализации экономики с привлечением иностранных инвесторов. Практика создания предприятий с совместным капиталом приветствовалась и ранее, первые инвестиции шли из Китая. Тэанский завод по производству стекла, возведенный в 2007 году, стал образцом такого производства. В планах Ким Чен Ына сегодня - создать привлекательные условия для инвесторов.

- Экономическое развитие приведет к разному достатку и к расслоению и монолитное чучхейское общество вполне может дать трещину?

- По многим деталям заметно, что расслоение происходит. Наверное, поэтому Александр ПРОХАНОВ, писатель, публицист, политический деятель, с кем довелось познакомиться и общаться в Пхеньяне, полагает, что Северная Корея нужна современной цивилизации в своем неизменном виде: «Америка перемолола огромное количество государственных формирований, нивелировала их, сделав одинаковыми. Американизм и глобализм все человечество упростили, смешав в одну липкую пластелиноподобную массу. Корея осталась альтернативной для этого проамериканского мира. Американцы будут стараться превратить этот заповедник в пепелище. Но напряжение, которое испытывает Северная Корея, дает им силы и является стимулом для развития страны».

Уникальность Кореи в том и проявляется: чем жестче давление, тем сплоченнее нация. В истории Кореи немало примеров, когда беззащитный Корейский полуостров пытались нагибать и американцы, и англичане, и французы, а народ отчаянно сопротивлялся, борясь за независимость. Потерянную свободу за годы японского протектората вернуть помогла Советская Россия, освободив Корею в ходе окончания Второй мировой войны. В непростой для России момент именно КНДР поддержала в международном сообществе нашу страну по вопросу присоединения Крыма, не страшась новых санкций, без оглядки на другие реакции. Корейский монолит не так-то просто расколоть.  

Юрий РОГОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь,  2014 год.

Теги: Северная Корея  туризм 


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