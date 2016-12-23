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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 24 Января, 03:38 |
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Почему Китай называют мировой фабрикой
Любому туристу, посетившему Шаньдун, становится понятно, почему Китай называют мировой фабрикой. На территории провинции обнаружено 128 видов полезных ископаемых, из уже разведанных месторождений по 33 видам ресурсов она входит в первую десятку КНР. Среди такого разнообразия полезных ископаемых пышно расцветают и развиваются различные виды производств.
Многие компании, которые работают в Шаньдуне, обзавелись мировым именем. К таким можно отнести Sinotruck - крупнейшее производство грузовиков в Китае, экспортирующее свою продукцию в 96 стран, Maxpower Group - компанию, производящую 4000 типов ручных инструментов, среди которых более 30% имеют патенты. Есть в провинции и нефтедобывающие компании с громким именем. Например, Jereh Energy Service выступает одним из ведущих поставщиков оборудования для месторождений нефти в России. Завоевать долю российского рынка китайской компании удалось после 2014 года, когда западные санкции ограничили поставки оборудования для нефтегазовой промышленности.
Конечно, среди компаний развитого производства встречаются и более «скромные» предприятия, рассчитанные на внутренний рынок. К таким можно отнести компанию по производству детского питания Baby-joy или компанию INTKO, производящую различные наименования продукции из вторичного сырья под девизом: «Ресурсы ограничены, переработка безгранична». Есть и совсем экзотические товары, которые у иностранцев особой популярностью не пользуются: например, желатин из ослиной кожи, производство которого проходит по технологиям, известным еще в Древнем Китае.
Придерживаются традиций и в других сферах производства провинции Шаньдун. Например, центр керамики и глазури Renli унаследовал технологии создания стеклянных изделий от древних мастеров. Каждый шедевр Renli создается вручную, благодаря цепочке сложных процедур, которые могут занимать от нескольких часов до нескольких недель. Вся технология должна выполняться безукоризненно точно: любая ошибка может свести усилия мастера на нет.
В восточной провинции есть две особые экономические зоны: одна находится в городе Яньтае, другая - в Вэйхае. Создаются такие зоны еще с 80-х годов, и их основная цель - развитие техники и экономики с помощью привлечения иностранных инвестиций, открытия промышленных предприятий. Они играют большую роль в районной экономике и выступают образцом для остальных предприятий Китая. В рамках этих зон развиваются различные промышленные парки и бизнес-инкубаторы.
Например, в особой зоне «Вэйхай» появился инкубатор с романтическим названием «Долина океана». Он занимает более 200 тыс. квадратных метров и поддержал уже более 100 новых компаний. В последние годы «Долина» непрерывно обучает предпринимателей, в том числе и электронной коммерции. В то же время инкубатор помогает предприятиям привлекать талантливых сотрудников, вступая в программы по обмену с другими провинциями и странами. «Долина» также создала региональную платформу услуг общего пользования, чтобы облегчить развитие малых и средних предприятий и способствовать возникновению новых точек экономического роста.
Инфраструктура провинции Шаньдун тоже поражает своей развитостью. Если полвека назад Китай был одной из самых отсталых стран по протяженности дорог с твердым покрытием, то сегодня скоростные автомагистрали появляются в Поднебесной со скоростью 750 метров в час. Асфальтовые артерии пронизывают провинцию и связывают города между собой. Несмотря на то что большинство дорог в Китае бесплатные, в провинции Шаньдун повсеместно встречаются пункты пропуска, где автомобилист должен расстаться со своими кровными. Плата за проезд разная: ее размер устанавливает муниципальный округ, в который хочет попасть водитель.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
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