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К саммиту АТЭС во Владивостоке стартуют интермодальные пассажирские перевозки
Помимо строительства новой железнодорожной линии общей протяженностью 4,1 км, в кратчайшие сроки возведена железнодорожная эстакада над федеральной трассой. Так, в 2012 году было модернизировано верхнее строение пути на участке Угольная – Океанская (9,16 км), произведена замена стрелочных переводов, устройство 12 пешеходных переходов, ограждений 5,8 км железнодорожного пути, реконструирована контактная сеть на участках Угольная – Угловая (2 км), Первая Речка – Владивосток (3 км), а также пассажирский парк станции Владивосток (10,1 км).
Более того, ОАО «РЖД» планирует реконструировать существующую железнодорожную линию на участке Владивосток – Артем.
Важной частью проекта стало создание новых пассажирских терминалов, не только в приморской столице и самом аэропорту Кневичи, но и на промежуточных станциях Вторая Речка и Угольная.
Здание терминала для регистрации пассажиров на авиарейсы во Владивостоке, выполненное в стиле hi-tech, получит отдельную высокую боковую платформу с навесами и гостевую автостоянку на 44 парковочных места. В аэропорту Кневичи высокая пассажирская платформа закрытого типа длиной 240 метров позволит принимать 10-вагонные подвижные составы. Вид отделочных материалов и цветовая гамма будут соответствовать зданию аэропорта. Наружная отделка – светопрозрачная система кровли, огнестойкие кровельные и стеновые панели. Вдоль пассажирского здания с двух сторон предусмотрен противопожарный проезд, площадки для отдыха и пешеходные дорожки. Внутри здания расположатся кассовый зал, зона ожидания, лифты для маломобильных групп населения, для перемещения багажа, а также санитарные и служебные помещения.
Неудивительно, что новые железнодорожные пути и терминалы обзаведутся и новым подвижным составом. В обеспечении интермодальных перевозок на маршруте Владивосток – аэропорт Кневичи будут задействованы четыре экспресса ЭД-9М в 6-вагонном исполнении, изготовленные на Демиховском машиностроительном заводе (ЗАО «Трансмашхолдинг») по оригинальному проекту.
В отличие от стандартного электропоезда этой серии, здесь применены технические решения, используемые на электропоездах ЭД-4М, которые работают на линиях между столичными вокзалами и аэропортами. В головных вагонах предусмотрены аппарели для облегчения посадки-высадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Система микроклимата позволит круглогодично поддерживать комфортную для пассажиров температуру. Благодаря установке беззазорного сцепного устройства и герметизированного межвагонного перехода достигаются более плавный ход, снижение шума, становится более комфортным перемещение из одного вагона в другой.
Движение электропоездов предусмотрено с тремя промежуточными остановками, а общее время в пути от вокзала Владивостока до аэропорта Кневичи – 48 минут. По словам начальника ДВЖД Михаила ЗАИЧЕНКО, аэроэкспресс будет курсировать каждый час в обоих направлениях, что позволит привлечь на маршрут дополнительно и пассажиров пригородного сообщения.
Стоит отметить, что первая тестовая поездка на новом электропоезде, а также осмотр объектов инфраструктуры состоялись уже в мае текущего года – помимо начальника ДВЖД в «испытаниях» приняли участие губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ и другие официальные лица. Делясь впечатлениями от поездки, Владимир Миклушевский отметил, что аэроэкспресс Владивосток – аэропорт Кневичи по уровню комфорта нисколько не уступает поездам, курсирующим в московские аэропорты.
Значимость проекта подчеркивает и первый зампредседателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ. По его словам, организация интермодальных перевозок по данному маршруту даст хороший толчок к развитию районов Владивостока, позволит жителям города чувствовать себя комфортно и пользоваться хорошими электричками.
Глеб АЛЕНИШКО, «Дальневосточный капитал».
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