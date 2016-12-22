Кто играет на "Клавесине" в Приморье?

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Работы по созданию Центра подводной робототехники остановлены из-за проблем с финансированием

Открытие Центра подводной робототехники, который вот уже несколько лет строит Институт проблем морских технологий ДВО РАН, вновь откладывается на неопределенное время. Между тем корпус, возведенный на берегу Амурского залива с учетом всех требований современного высокотехнологичного производства, полностью готов.


 

Это пятиэтажное здание тремя этажами уходит вниз, к морю, повторяя рельеф крутого берега. Подключены электричество, водоснабжение и вентиляция, смонтированы сеть для компьютеров и серверная. Заполнен водой бассейн для доработки и испытаний подводных роботов, его глубина больше, чем в этой зоне Амурского залива, - 13 метров. Сквозь стеклянную крышу солнце освещает просторный цех конечной сборки аппаратов. Заходи - и работай. Но в пустых помещениях гулко звучат шаги редких посетителей: подрядчиков стройки, которые полностью завершили работу и вынуждены охранять объект.

«Дальневосточный капитал» попытался разобраться, почему уникальное опытное производство, каких нет в России, так до сих пор и не заработало во Владивостоке, несмотря на многочисленные визиты на стройплощадку высокопоставленных гостей и очевидную выгоду проекта. Ведь именно специалисты Института проблем морских технологий первыми в мире разработали подводный аппарат, способный выполнять сложные задачи на глубине 6 тысяч метров. Это их автономный необитаемый «Клавесин» был задействован в экспедиции на Северный полюс, а другие аппараты успешно участвовали в различных поисковых операциях после громких катастроф.

Досье «Дальневосточного капитала»: Проект Центра подводной робототехники ИПМТ ДВО РАН площадью 8300 кв. метров был готов в 2004 году, строительные работы начаты в 2006-м. В 2008 году произошла корректировка проекта, в соответствии с обновленным вариантом стоимость объекта - около одного миллиарда рублей. Работы были продолжены, но в 2010-2011 гг. объект был законсервирован из-за отсутствия финансирования. В 2012 году стройка возобновилась, и к концу 2013 года работы были завершены. Сегодня на строительство и оборудование Центра подводной робототехники израсходовано около 700 млн рублей.

Как стало ясно из беседы с членом-корреспондентом РАН, директором ИПМТ ДВО РАН Леонидом НАУМОВЫМ, проблема кроется в отсутствии финансирования, что для российской действительности дело, вообще говоря, не новое. Но ситуацию с Центром подводной робототехники на сегодня можно назвать не просто проблемной, а патовой.

- Строительные работы здесь полностью завершены, все там вымыто-вычищено. Но к нам не поступили бюджетные средства на дозакупку оборудования, порядка 220 млн рублей, - рассказывает Леонид Анатольевич. - Они были нам выделены еще в прошлом году, с финансированием с января 2014 года. Но в академии наук прошла реорганизация, и институт перешел в подчинение Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

Именно с этим фактом руководство института связывает серьезные трудности с завершением строительства. Переход в ФАНО повлек прекращение финансирования, запланированные бюджетные средства так и не поступили, хотя авторы реформы убеждали, что она не повлияет негативным образом на работу ученых.

- За строительными должны идти пусконаладочные работы, но уже прошло пять месяцев текущего года, мы пишем и ездим в ФАНО, просим каким-то образом решить проблему, но она не решается. Можно предположить, что там еще не сформированы соответствующие структуры, которые могли бы грамотно организовать финансирование объекта, вышедшего на завершающую стадию. Но нам от этого не легче. А между тем управление капитального строительства в Президиуме ДВО РАН, которое являлось заказчиком стройки, уже расформировано, и людей, которые могли бы законно принять работу хотя бы у строителей, выполнивших свою часть проекта, просто нет.

Понятно, что сложившаяся ситуация очень тревожит директора ИПМТ, ведь затягивание стройки тормозит и научную работу, и выполнение гособоронзаказа, в котором участвует институт. Огорчает его и то, что внимание к наработкам института и строящемуся заводу подводных роботов есть, казалось бы, на самом высоком уровне, но на ход его финансирования это не влияет.

Еще в 2013 году проблема была озвучена председателем ДВО РАН академиком Валентином СЕРГИЕНКО в ходе визита во Владивосток председателя Совета Федерации Валентины МАТВИЕНКО. Побывав в строящемся Центре, Валентина Матвиенко отметила, что наработанный учеными потенциал «позволяет создать в Приморском крае кластер, который может стать серьезной составляющей освоения региона. И тогда Приморье может стать новой точкой роста инновационной экономики России», - цитировали слова спикера Совета Федерации приморские СМИ.

О создании кластера по строительству подводной робототехники шла речь и на научной конференции, состоявшейся в конце 2013 года, ее участники также посетили Центр и высоко оценили его научный и производственный потенциал. Произвел он впечатление и на руководителя ФАНО России Михаил КОТЮКОВА, побывавшего во Владивостоке в феврале 2014 года.

- С 1973 года нашими специалистами сделано порядка 40 типов аппаратов разного класса, - говорит Леонид Наумов. - Институт выпустил серийно аппараты, которые приняты на вооружение и работают на Севере, Черном море и у нас на Тихоокеанском флоте. Техника, которую мы выпускаем, соответствует мировому уровню, а по некоторым параметрам, без лишней скромности, и превышает его. Жаль, что организовать хорошую кооперацию и начать серийный выпуск этой продукции пока не удается.

Но, по большому счету, это уже забота не ученых ИПМТ. В их силах наполнить новый корпус Центра подводной робототехники интеллектуальной жизнью и обеспечить выпуск 16 различных подводных аппаратов. А в общей сложности, по словам директора института, в стенах Центра в рамках мелкосерийного производства можно выпускать до 30-40 экземпляров в год. Рынок, в том числе и международный, ждет эту уникальную технику. Достаточно сказать, что организаторы поиска малазийского самолета, пропавшего несколько месяцев назад над Тихим океаном, обращались за помощью в именно ИПМТ ДВО РАН.

- У нас есть опыт подобного поиска, мы находили потерпевшие аварию самолеты и вертолеты в различных районах Мирового океана. Например, в ходе поиска одного из самолетов наш аппарат сделал уникальную съемку на площади 1,5 млн кв. метров. В результате получили сплошную фотографию территории, на которой обнаружены фрагменты самолета, - рассказывает директор ИПМТ. - Представители малазийской стороны действительно к нам обращались, но аппараты, которые делает институт, не являются нашей собственностью, они принадлежат заказчику, так что нужно выходить на них. Все это мы сообщили малазийцам, а также направили поступившие предложения в Рособоронэкспорт.

Какова дальнейшая судьба конкретно этого запроса, директор института не знает, но не исключает, что его постигнет судьба других запросов, «утонувших» в переписке.

- Мы получаем много обращений по поводу покупки нашей продукции из-за рубежа, например, Канада, Индия хотели бы, чтобы мы сделали для них технику. Но институт не имеет права заниматься внешнеэкономической деятельностью. Все посылаем в Рособоронэкспорт, а им… лучше продать старую «Варшавянку», чем заниматься нашей аппаратурой. Документов столько же, а денег за подлодку получишь больше. Так что свою потенциальную долю на международном рынке подводной робототехники Россия постепенно утрачивает, - говорит с горечью Леонид Анатольевич.

Рынок, по его мнению, давно захватили американцы, французы, норвежцы. Не исключено, что на первые позиции может выйти Китай, где несколько лет назад на развитие этого направления было выделено $450 млрд.

- По поводу рынка вообще интересная история. Мы первые в мире сделали аппарат, первые в мире достигли глубины 6 тыс. метров. Россия и сегодня впереди по типам и номенклатуре подводных аппаратов, а вот по количеству далеко отстала от других стран. Мы, так же как и в 1980 году, выпускаем по 5 аппаратов в год, а в мире выпускают уже две тысячи аппаратов, - комментирует ситуацию Леонид Анатольевич. - Между тем потребность в этих аппаратах достаточно велика. По экспертным оценкам, рынок подводных роботов превышает $1,2 млрд, а рынок услуг, которые с помощью этих аппаратов могут быть выполнены, - более $100 млрд.

И российским уникальным аппаратам, несомненно, на этом рынке нашлось бы место. Кажется, осознание этого факта пришло на различных уровнях. Не зря же заговорили о создании во Владивостоке Дальневосточного инновационного территориально-производственного кластера по подводным технологиям морского приборостроения. На первых же презентациях этого кластера представляли наработки и аппараты, созданные в Институте проблем морских технологий ДВО РАН. Правда, потом потенциальные участники проекта начинали плавно перетягивать «кластерное» одеяло на себя, как-то забывая, кто и где сделал эти аппараты. В качестве гипотетических площадок кластера предлагаются владивостокский завод «Изумруд», который входит в концерн «Моринформсистема-Агат», и Дальневосточный федеральный университет.

…Вместе с заместителем директора ИПМТ Владимиром КОВАЛЕНКО проходим по гулким цехам. Цех металлообработки и сварочный пока пустуют, а вот гидрокамера, которая имитирует погружение аппарата на глубину 10 тыс. метров, уже установлена, как и несколько станков с числовым программным оборудованием, печи обжига и закаливания, антенна дальнего космического мониторинга и спутниковой связи. С ее помощью специалист Центра сможет руководить подводным роботом, работающим, скажем, где-то в Индийском океане. Но многое еще предстоит заказать по индивидуальным проектам.  

Ирина БАРАННИК. Журнал "Дальневосточный капитал", июль,  2014 год.

 

Теги: ДВО РАН  робототехника  Центра подводной робототехники 


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