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Юрий ХОТИМЧЕНКО, проректор ДВФУ по медицинским вопросам, директор Школы биомедицины: Российская биомедицина стремится на Дальний Восток
О том, как ведется поиск новых активных молекул, какие цели ставит перед собой самая молодая в России биомедицинская школа и кто сегодня стремится в ее аудитории, «Дальневосточному капиталу» рассказал директор Школы биомедицины, а с недавнего времени - проректор по медицинским вопросам ДВФУ, заместитель директора ИБМ ДВО РАН по науке, д.б.н., заслуженный деятель науки РФ Юрий ХОТИМЧЕНКО.
Лекарства из моря
- Юрий Степанович, на что в первую очередь нацелены вы и ваши коллеги по ДВО РАН и Школе биомедицины в своей научной работе?
- Одна из главных наших целей - разработка инновационных лекарственных препаратов, новых молекул и формул, которые не повторяют уже известные в мире и ранее запатентованные и помогут победить пока неизлечимые болезни. Это принципиально новые соединения, и ищем мы такие молекулы, прежде всего, в морских объектах. Биологическое разнообразие в море значительно выше, чем на суше, да и на суше уже почти все исследовано, а вот морские организмы (животные, растения, бактерии, вирусы) еще мало исследованы, и есть надежда, что именно там мы найдем принципиально новые лекарственные вещества. Это наше направление и в Институте биологии моря, и в Школе биомедицины ДВФУ.
Для того чтобы разработать новый лекарственный препарат, нужно протестировать примерно 10 тыс. химических соединений, и, по статистике, только одно из них дойдет до аптеки - таковы, условно говоря, законы фармакологии. Благо, что сегодня в руках ученых есть передовые технологии, и то, на что еще лет 10-20 назад у ученых уходили годы, можно сделать за дни и месяцы.
Мы работаем по различным направлениям, например, вместе с известной в области инновационной фармацевтики российской компанией «ХимРар» Школа биомедицины проводила доклиническое испытание лекарственного вещества, которое проявляло активность на моделях болезни Альцгеймера. Наши исследования подтвердили, что молекула, синтезированная партнерами, действительно эффективна и малотоксична.
Изучаем фармакологию полиненасыщенных жирных кислот. Мы получаем их производные и смотрим эффект их действия на моделях нейровоспаления, которые, как правило, сопровождаются нарушением когнитивных функций. Эту работу мы делаем совместно с коллегами из Университета Сан-Диего, потому что именно там есть центр по изучению синдрома Дауна, который сопровождается нарушениями когнитивных функций. Мы смотрим, как влияют различные извлечения из морских объектов на процессы нейровоспаления. Получится ли лекарственный препарат? Посмотрим…
Второе направление - поиск новых молекул, которые обладают противоопухолевой активностью. С Университетом Лозанны (Швейцария) мы делаем скрининговую работу - изучаем так называемый винт-сигнальный путь, который характерен для клеток трижды негативной формы рака молочной железы. (Она почти не реагирует на лучевую терапию, химиотерапию и плохо поддается хирургическому лечению). Но у нас есть мишень, которая как раз и участвует в злокачественном росте этих клеток. В ходе морской экспедиции Института биологии моря в Охотоморскую впадину мы получили глубоководный материал, а на его основе - несколько соединений, которые представляют некий интерес с точки зрения воздействия на эту мишень.
- Для того чтобы вести столь серьезные работы, должна быть крепкая лабораторная база, она в Школе биомедицины есть?
- Коль скоро я пришел из академии наук, то стал активно создавать научные лаборатории. Сегодня мы имеем такое оборудование, какого в России почти нигде нет, например, робот по выращиванию любых клеточных культур, фотонные микроскопы. Но дело не только в оснащении, но и в научном руководстве исследованиями. К счастью, в ДВФУ для привлечения ведущих ученых из России и из-за рубежа были предусмотрены финансовые ресурсы.
Например, сейчас у нас работает профессор Ацуши НАКАМУРА из Японии, к нам с удовольствием приезжают сотрудники из Курчатовского центра - заместитель директора В.И. ШЕВЧЕНКО, профессор В.Г. БОРТНИКОВ. Недавно цикл лекций для наших студентов прочитал директор Центра системной биомедицины и биотехнологий Сколковского института науки и технологий Константин СЕВЕРИНОВ.
Михаил ЩЕЛКАНОВ - крупный вирусолог из Института вирусологии (г. Москва) - руководит у нас лабораторией вирусологических исследований, ученый-биохимик с мировым именем Владимир КАТАНАЕВ руководит лабораторией фармакологии природных соединений. Центр геномной и регенеративной медицины возглавил доктор Александр КАГАНСКИЙ, который приехал к нам из Эдинбурга. Он проработал там много лет и возвратился в Россию…
- Интересно, почему не в столицу, а во Владивосток?
- Потому что сейчас российская биомедицина активно развивается на Дальнем Востоке. И это мнение, можно сказать, объективное - его формируют в том числе и фирмы, которые занимаются продажами медицинского оборудования. Вал приобретений современной техники и оборудования нарастает по мере продвижения от Москвы на Дальний Восток.
А вообще, когда получаешь конкретный заказ и крепкую лабораторную базу для эксперимента, по большому счету, не так важно, в какой точке мира ты находишься - современные технологии коммуникаций открывают неограниченные возможности. Ну а если эта точка, кроме всего прочего, - прекрасно отстроенный кампус университета на берегу моря, то для многих Владивосток приобретает даже некую притягательность.
Недавно, например, прошла презентация новой двухдипломной программы ДВФУ и Сколковского института науки и технологий (Сколтеха). Первый набор на совместное магистерское направление «молекулярная биотехнология» состоится уже в текущем году. Как отметил вице-президент Сколтеха Александр САФОНОВ, в ДВФУ им импонируют сильная школа и лабораторная база, прекрасный кампус и студенты, которые хотят заниматься наукой и новыми технологиями.
Самый юный медицинский
- Кто выбирает Школу биомедицины сегодня и будут ли востребованы ваши выпускники?
- В следующем году будет первый выпуск фармацевтов - с этой специальности мы начинали, затем лицензировали медицинскую биохимию и биофизику, через год - лечебное дело. Таким образом, Школа биомедицины - вуз с классическими медицинскими образовательными программами, с той лишь особенностью, что это - самый молодой вуз в стране и построенный (в широком смысле этого слова) с учетом современных требований к такому образованию. Наши выпускники будут востребованы и здравоохранением, и фармацевтикой, и медицинской наукой.
Сегодня в Школе биомедицины обучается около тысячи человек, хотя изначально мы планировали к 2020 году выйти на цифру 900. Но после того как были открыты медицинские программы, мы неожиданно столкнулись с потоком абитуриентов практически со всей страны. Сейчас у нас учатся представители 70 регионов России, есть ребята из Крыма и даже из Москвы и Санкт-Петербурга.
- Есть ли дальневосточники?
- Они, конечно, тоже здесь учатся, но у наших ребят есть сильные конкуренты из других субъектов, которые имеют очень высокие баллы по ЕГЭ. Мы пытались донести эту информацию на встрече с директорами приморских школ. А в ответ директора школ делились опытом своей профориентационной работы. Говорить о плюсах учебы в ДВФУ, конечно, можно и нужно, но это вряд ли поможет дальневосточным выпускникам в жесткой конкурентной борьбе за место в аудитории. Надо повышать баллы по ЕГЭ!
- Среди ваших студентов много иностранцев, а их образовательный уровень вас устраивает?
- В Школе биомедицины обучаются студенты из 19 стран: Сербии, Монголии, Казахстана, Узбекистана, нескольких африканских и азиатских стран. Уровень их довузовской подготовки, естественно, различается, но большинство ребят хорошо образованны. Например, в прошлом году мы впервые приняли 40 студентов из Индии и ведем их обучение на английском языке. Так вот, к большому удивлению, все индийские студенты оказались со школьной подготовкой выше, чем у наших, и по биологии, и по химии, и по другим предметам.
- Можете ли вы сказать, что Школа биомедицины ДВФУ состоялась?
- Пока нет, нам еще нужно немножечко помочь, мы все-таки в самом начале пути. Учебного оборудования пока маловато. Еще два-три года, и мы крепко встанем на ноги. Хотя по публикационной активности в журналах, цитируемых базами Scopus и Web of Science, сейчас мы занимаем 6-7-е место в России среди медицинских вузов.
Из последних наших новостей - удалось сдвинуть с мертвой точки ситуацию по программе развития Центра ядерной медицины. На заседании наблюдательного совета ДВФУ в Москве, которое прошло под председательством вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА, докладывалось о создании во Владивостоке на базе ДВФУ Центра протонной терапии. Это просто супертехнологии, которыми в мире обладают только отдельные страны, и мы договорились с японскими учеными и компанией «Хитачи», что попробуем с их помощью создать на острове Русском такой центр.
Мы ставим перед собой амбициозные цели. Нам хочется, чтобы Школа биомедицины ДВФУ вошла в своем предметном рейтинге в 200 лучших в мире, и думаю, лет за пять-десять мы это сделаем, во всяком случае, бросим на это все свои силы.
Ирина БАРАННИК.
- Юрий ХОТИМЧЕНКО, проректор ДВФУ по медицинским вопросам, директор Школы биомедицины: Российская биомедицина стремится на Дальний Восток
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