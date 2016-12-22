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18 Марта 2013, 17:52 | Рынки

Министерство обороны хочет накормить военных фирмами-однодневками

Государственный заказ становится отталкивающим фактором для предприятий, готовых снабжать воинские столовые Дальнего Востока.

Крупный скандал в сфере снабжения продуктами питания воинских частей назревает на территории Камчатского края. 15 предприятий - производителей и поставщиков продуктов питания полуострова - объединились в борьбе за свои права против компаний-соисполнителей заказа Министерства обороны России.

В 2012 году они исправно снабжали молочной продукцией, мясом, хлебобулочными изделиями, печеньем, крупами, консервами и т. д. камчатские столовые воинских частей. На протяжении нескольких месяцев они также исправно получали расчет за оказанные услуги и поставленный товар. Но с осени начались серьезные сбои в графике платежей.

- Мы все равно продолжали отгружать товар, - рассказывает индивидуальный предприниматель Антонина СЕМЕНЕНКО. - Во-первых, потому что большие объемы товаров были закуплены нами специально под контракты с этими компаниями. Во-вторых, многие из нас уже работали на снабжении воинских частей, и раньше никаких серьезных проблем не возникало.

- Гарантией исполнения обязательств по договорам для нас, - говорит генеральный директор ОАО «Петропавловский хлебокомбинат» Вадим ПОВЗНЕР, - служил факт того, что мы выполняем государственный заказ.

- Вот это самое возмутительное во всей этой истории, - комментирует ее председатель правления «Ассоциации предприятий и предпринимателей Камчатки» (НП «АППК»), депутат Законодательного Собрания Камчатского края Рашид ШАМОЯН. На площадке этой организации объединились обманутые предприниматели. - Я знаю, что в других регионах ситуация с исполнением заказа Министерства обороны практически такая же. По крайней мере, на Дальнем Востоке. Пострадали предприниматели и Приморья, и Сахалина, и Хабаровского края. Десятки предприятий сегодня тщетно пытаются получить заработанные деньги. Речь идет о непосредственных исполнителях заказа, о предприятиях, которые доставляют продукцию в столовые воинских частей.

В нашем регионе - это производители и поставщики продуктов питания. Индивидуальные предприниматели и довольно крупные предприятия, давно работающие на камчатском рынке, известные качеством своей продукции, добропорядочностью и ответственностью. Особенно обидно, что именно они оказались в самом конце длинной, запутанной цепочки недобросовестных посредников и партнеров. Цепочке, которая дискредитирует государственную власть в глазах предпринимательского сообщества. Ведь фирмы-однодневки действуют от имени Министерства обороны!

Оно платит деньги посреднику, который заключает договоры с компаниями-соисполнителями заказа, те в свою очередь заключают договоры с местными производителями и поставщиками. Камчатцы работали по договорам, заключенным с компаниями ООО «Мультипродукт», ООО «Митлэнд», ООО «Фишлэнд», ООО «Оптовик», ООО «Агроснаб» («RBE-групп»), зарегистрированными в разных регионах России. От имени компаний, с которыми камчатские ИП и руководители предприятий заключали договоры, в большинстве случаев действовало ООО «Управляющая компания «ПродМаркет». Между ОАО «Военторг» и Министерством обороны России был заключен Государственный контракт на оказание услуг по организации питания военнослужащих, согласно которому ООО «УК «ПродМаркет» являлась соисполнителем заказа. Срок действия контракта закончился 31.12.2012 года.

Но до сих пор ни одно из камчатских предприятий не получило окончательный расчет за доставленные в воинские столовые продукты. По данным НП «АППК», общая сумма долга перед камчатскими предприятиями (ООО «Агротек-Торговый Дом»; ОАО «Петропавловский хлебокомбинат»; ООО «Мильковское»; ООО «Чистый дом плюс»; ООО «Невада-Кам трейд»; ООО «Нордикс»; ИП Марусий А.А.; ИП Псарь М.М.; ИП Исакова А.В.; ИП Семененко А.В.; ИП Хаперский Е.С.; ИП Монжаренко С.А.; ИП Бочуля П.Б.; ИП Бочуля Ю.П.; ИП Хегай) превысила 35 млн рублей (!).

В ответ на законные требования выплаты денежных средств за поставленную в срок и надлежащего качества продукцию камчатские компании получают многочисленные запросы, уточнения, указания на затерявшиеся первичные документы. А высылая их, месяцами тщетно ждут подтверждения получения. При этом со своей стороны контрагенты отказываются предоставлять им акты сверок взаиморасчетов и под разными предлогами оттягивают процедуру согласования актов, предоставленных с Камчатки. Некоторые компании вообще не выходят на связь: не отвечают на телефонные звонки, по нескольку раз меняют адрес местонахождения.

По просьбе предпринимателей в НП «АППК» были собраны и официально переданы в офис ООО «УК «ПродМаркет», который находится во Владивостоке, акты сверок взаиморасчетов компаний, работавших в 2012 году на обеспечение продуктами питания воинских частей полуострова. Пройдя таким образом все формальности, убедившись в том, что акты сверок и первичные документы находятся у заказчика, в ожидании их подписания и выплаты денежных средств по контрактам, предприниматели решили параллельно действовать и в другом направлении. Они обратились за поддержкой к представителям органов власти.

НП «АППК» уже направило обращение с требованием вмешаться в конфликт и разобраться в сложившейся ситуации в адрес министра обороны РФ Сергея ШОЙГУ; депутата Государственной Думы от Камчатского края, председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирины ЯРОВОЙ; губернатора Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА; командующего Войсками и Силами на Северо-Востоке России Виктора ЛИИНЫ. Больше всего сейчас их интересует вопрос о том, на каком именно звене «застряли» недополученные ими деньги. Если ОАО «Военторг» не переводит их на счета соисполнителей из-за чехарды с документами (как уверяют в ООО «УК «ПродМаркет»), то Министерство обороны в состоянии повлиять на ситуацию и заставить стороны окончить все взаиморасчеты в разумные сроки. Но если деньги все же были переведены на счета соисполнителей, то возместить потери будет гораздо сложнее, вернее, практически невозможно. Печальный опыт показывает, что эти соисполнители - компании с короткой историей, с весьма скромным уставным капиталом, часто меняющейся структурой и «неуловимыми» лицами, полномочными подписывать распорядительные и финансовые документы.

- Следует обратить внимание на то, - пишут в своем обращении камчатские предприниматели, - что при таком подходе к распределению государственных заказов со стороны главных исполнителей военнослужащие Камчатки рискуют остаться без поставщиков продуктов питания, а бюджет Камчатского края - без значительных налоговых отчислений от предприятий, честно работающих на его территории.

Недавно на камчатский рынок с предложением осуществлять поставки продукции в воинские части вышла новая компания - ООО «Меркурий». Большинство компаний, которые работали с ООО «Управляющая компания «ПродМаркет» в 2012 году, отказались от участия в снабжении военнослужащих Камчатского края. Даже большие объемы поставок их не привлекают. А главное, не вызывает доверия «печально известная» схема: слишком велики опасения закончить очередной финансовый год со значительными убытками. При этом словосочетание «государственный заказ Министерства обороны России» является тем самым пугающим и отталкивающим фактором.

Ольга ГОРБИКОВА, Петропавловск-Камчатский, специально для «ДВ Капитал».

Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.

Теги: Министерство обороны  госзаказ  скандал 


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