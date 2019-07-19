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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:15 |
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Уникальные товары с уникальной Камчатки
Заоблачной высотой пока остается экспорт для большинства предпринимателей, работающих на Камчатке. Но разве у них нет шанса производить свою уникальную продукцию и предлагать ее миру? «ДК» обсуждает эту тему с Татьяной ЛОМОВОЙ – руководителем Центра поддержки экспорта.
Центр поддержки экспорта был создан в составе АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края немногим более года назад.
Уже сегодня Центр представляет зарубежным потребителям не один десяток продуктов, которые производятся на Камчатке и имеют экспортный потенциал. Например, на прошедшем в июне Российско-Китайском ЭКСПО, были представлены камчатские товары, которые реально могут найти потребителей на китайском рынке. Подтверждением тому – большой интерес посетителей ЭКСПО к экологически чистой, и в ряде случаев, уникальной продукции.
- Центр поддержки экспорта создан, чтобы помочь малому и среднему бизнесу края выйти со своей продукцией на внешний рынок. Каковы компетенции центра в этой теме?
- Центр оказывает содействие предпринимателям на всех этапах вывода их продукции на экспорт, начиная с такой, кажущейся на первый взгляд, мелочи, как консультации по дизайну упаковки, до выхода на рынки конкретных стран. Вывод продукции на внешние рынки – это комплексная задача для предприятия, которую невозможно решить, предусмотрев одно и проигнорировав другое. Только при профессиональном погружении в эту тему понимаешь, насколько важен каждый нюанс.
Предпринимателям Камчатки не хватает знаний, навыков поведения в современном бизнесе. У некоторых есть прочная уверенность в том, что хорошая продукция сама себя продает. Это не так, а для зарубежных рынков – и тем более.
Современный конкурентный рынок – очень динамичный и требует пристального внимания. Уже сегодня нужно подумать о модернизации оборудования, совершенствовании упаковки – удобной для покупателя. Не говоря уже о том, что пришло время четко определять свои конкурентные преимущества и в полной мере использовать новые технологии продвижения, в том числе в социальных сетях. Все это актуально и для выхода на рынки других регионов России.
- Нужно учиться быть конкурентными внутри страны…
- Да, и также – внутри своего региона. Необходимо зарегистрировать свой товарный знак, получить сертификаты, постоянно отслеживать новинки у конкурентов. И понимать, что федеральные торговые сети могут в любой момент зайти на территорию края со своей продукцией – не всегда высокого качества, но с очень красивой картинкой, вкусно поданной.
Увы, сегодня произвести продукцию проще, чем ее продать, обрести своего потребителя. И так случается, что, к примеру, пропадают тонны икры высочайшего качества, а предприниматель переживает о потерях, снижает производство высококлассной продукции и переходит на поставку сырья. При том, что всем известно: поставка сырья всегда менее рентабельна, чем глубокая переработка. За рынки сбыта сегодня надо бороться, в том числе и зарубежные!
- Татьяна, возможно, некоторая безмятежность наших предпринимателей объясняется теми бесспорными преимуществами, которые дает сама Камчатка – уникальностью, экологичностью многих товаров и продуктов?
- Вы правы. Экологически чистая территория и отсутствие конкурентов – это лишь временные преимущества! Да, экологию, надеюсь, мы сохраним, а вот конкуренты обязательно придут! Поэтому уже сегодня нашим предпринимателям необходимо указывать на своих товарах уникальные преимущества, которыми они обладают. Что Камчатка – экологический регион. Что продукт не только выращен, собран или добыт в крае, но и произведен здесь же! А не где-то, спустя полгода, в центральной части России, за тридевять земель, из замороженного сырья. Например, Камчатская дикая ягода собирается в Эссо, Мильково, Атласово. Ее снимают с куста и практически тут же на мини-предприятиях заготавливают. И это – отнюдь не типичная ситуация в России.
А что касается рыбной продукции, то здесь тем более все понятно: свежая диетическая рыба тут же попадает в переработку без процессов замораживания и дефростирования. Тем самым сохраняется максимальная питательная ценность продукта. Ну, и это – 100% гарантия, что внутри упаковки – настоящий, подлинный продукт, ровно из того вида рыбы, что указан на упаковке, без каких-либо химических добавок.
И, конечно, нашим предпринимателям необходимо понимать, что товар, произведенный в таких уникальных условиях, когда, к примеру, каждая ягодка собрана вручную, не может стоить дешево. Это товар не среднего ценового сегмента, а VIP-продукт. Товар высшей лиги! И камчатцам надо учиться играть в высшей лиге!
- Что предлагает землякам-предпринимателям ваш Центр поддержки сегодня?
- Все наши услуги можно условно разделить на два направления: организация деловых мероприятий и консультационно-информационная деятельность.
Услуги предоставляются на безвозмездной основе и/или на условиях софинансирования.
Центр помогает Камчатским экспортерам участвовать в международных выставках в России и за рубежом, принимает делегации иностранных предпринимателей (бизнес-миссии) и поддерживает международные контакты камчатских бизнесменов и их зарубежных коллег.
Одна из задач Центра – привлекать к сотрудничеству тренерские агентства и выступать организаторами бизнес-тренингов в регионе, приглашать к участию в них наших предпринимателей для того, чтобы дать современные знания в сфере продаж и продвижения своих товаров и услуг. Также, мы организуем и проводим обучающие семинары по актуальным темам экспортной деятельности, на которые для решения сложных вопросов приглашаем профильных специалистов по таможенному оформлению кодов ТН ВЭД, банковскому сопровождению, логистике и т.д. Мы исходим из потребностей самих предпринимателей.
- Учиться уже сегодня, чтобы не оказаться на обочине рынка…
- Глобализация рынка идет гигантскими шагами. Когда в полную силу начнет функционировать Северный морской путь, Камчатка станет одним из важнейших его звеньев. Но не только наша рыба пойдет по СМП на запад, но и на этих судах к нам тоже будет доставляться в больших объемах конкурентная продукция. И это случится в ближайшее время. Очевидно, что наши предприниматели должны быть готовы к этим процессам, должны учиться, развиваться, участвовать в семинарах и выставках, использовать все современные инструменты маркетинга.
- Еще одно направление работы Центра поддержки экспорта – создание региональных брендов. «Сделано на Камчатке» – таков наш бренд?
- Безусловно! Но мы сегодня хотим создать еще и региональный бренд дальневосточников. Объединить Центры, подобные нашему, работающие в ДФО, и объединить предпринимателей макрорегиона. Разработать бренд «Сделано на Дальнем Востоке России». Нам, дальневосточникам, есть что предложить миру и чем гордиться.
- Татьяна, Камчатский Центр поддержки экспорта называют уникальным. В чем ваши преимущества и особенность?
- В России сегодня работают около 80 подобных центров, но наш – действительно уникальный. В различных регионах центры ведут деятельность на базе правительственных структур, фондов или финансовых компаний с уже действующими экспортерами. Например, в Смоленской области – более 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся экспортом. В крупных городах большой поток предпринимателей, которые сами обращаются в центры за поддержкой. Нам же, в своем регионе, приходится постоянно искать, приглашать предпринимателей к себе в центр. Благодаря тому, что мы созданы на базе КВЦ (конгрессно-выставочного центра), в нашем распоряжении есть особые инструменты и возможности, которые позволяют работать нестандартно. Поверьте, мало где так работают с предпринимателями, как на Камчатке! Обычная практика – это оказание «сухих» услуг. А мы берем буквально за ручку, начинаем разрабатывать с ними этикетку, фирменный стиль продукта, помогаем с регистрацией товарного знака и получением сертификации. Мы помогаем определять их экспортный потенциал, конкурентные преимущества, продвигаем товары на выставках. То есть, наши инструменты, возможности, полномочия – гораздо шире, масштабнее, чем где бы то ни было. Мы – уникальные на уникальной Камчатке!
Юрий РОГОВ
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