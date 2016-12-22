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11 Декабря 2011, 22:14 | Персона

Юрий ШАТОВ: Всегда руководствуюсь профессиональным интересом

Сегодняшний гость «ДК» хорошо знаком постоянным читателям журнала. Они видели его на страницах издания в разных ипостасях – в качестве управляющего банком, топ-менеджера топливной компании, руководителя регионального отделения крупной федеральной компании, эксперта краевой Бизнес-Премии... Менялись названия компаний – неизменным оставался уровень профессионализма, компетентности и отдачи, с которой он включался в новую сферу деятельности.

Предыдущее интервью мы готовили три года назад. Тогда он возглавлял дальневосточный филиал крупной федеральной страховой компании, лидерство которой определялось исторически, причем его филиал был в числе лучших. Он очень увлеченно рассказывал о принципах ведения бизнеса, конкурентной среде, воспитании эффективных управленцев, а я думала о том, что это все, конечно, здорово, но что делать с тем потенциалом возможностей, который – и это чувствовалось – так и рвется за рамки карьерного роста внутри компании? И как, наверное, ограничен крупный региональный топ-менеджер в свободе выбора нового места приложения сил?

Спустя год он покинул эту компанию и возглавил филиал другой мощной федеральной структуры, также работающей на рынке страхования. О том, что заставляет руководителя менять работу, легко ли делать выбор, что может стать концом карьеры и каков его личный масштаб, или, как он говорит, ландшафт целей, рассказывает Юрий ШАТОВ, директор Дальневосточного филиала ОАО «СОГАЗ».

– Юрий Борисович, чем вы руководствуетесь при смене места работы? И не было ли сомнений: оставаться на том же рынке или менять область деятельности?

– Я всегда руководствуюсь профессиональным интересом и масштабом стоящих передо мной задач. К тому же не могу сказать, что я ушел работать к конкуренту. Прежнее место работы – это самая большая розничная сеть в российском страховании, а СОГАЗ изначально позиционировал себя как страховщик больших промышленных рисков. До прихода сюда я не представлял, что такое мосты, дороги…

Безусловно, работа под крышей крупнейшего федерального бренда – хорошая школа и бесценный опыт. Я управлял филиальной сетью региона, знаю специфику рынка, нюансы общения с коллегами из Якутии с Камчатки или Сахалина. Но задачи, которые стоят передо мной сегодня, в корне отличаются от тех, что стояли раньше.

– Сложно было перестроиться?

– Это оказалось безумно интересно. Да, приходится постоянно повышать квалификацию, заниматься самообразованием, учиться буквально с колес – постоянно возникают новые риски, например, связанные с опасными производственными объектами, такими как трубо- и газопроводы. Поэтому я сейчас лечу на совещание в Москву, а мой зам – в Иркутск, на семинар для специалистов МЧС, гостехнадзора и страховщиков Сибирского и Дальневосточного округов, посвященный опасным производственным объектам. В скором времени, как вы знаете, они станут объектами обязательного страхования, но существует ряд разногласий, связанных с тарифной политикой. И после этого совещания уже наши специалисты будут проводить подобные семинары на местах.

Кроме того, стране сейчас как никогда нужны длинные деньги. Вот и новый глава Федеральной службы по финансовым рынкам России Дмитрий ПАНКИН говорил недавно об этом в интервью. И именно страховые компании являются одним из ключевых инвесторов этих самых длинных денег, которые дают возможность проводить инвестиции. Так живет весь западный мир. Этим сегодня занимаемся и мы – формируем рынок, прививаем страховую культуру предпринимателям, населению и властным структурам.

– У вас не было условия в контракте, запрещающего работать на другую страховую компанию какое-то время? Последнее время это становится привычной практикой не только за рубежом, но и в России.

– Нет. И я бы никогда не подписал такой документ: для регионального топ-менеджера, допускающего подобное ограничение, это означает конец карьеры. Вообще, в нашем экономическом пространстве средний срок пребывания в одной должности – три-пять лет, не больше. Это объективно. И если ты не движешься вперед, не адаптируешься к новым условиям, то не развиваешься и, следовательно, мало что собой представляешь. Движение должно быть постоянным. Я был когда-то вузовским преподавателем, потом ушел в бизнес-образование, затем создал СП, работал в системе нефтепродуктообеспечения, банках, страховании и с уверенностью могу сказать, что опыт работы в разных сферах дорогого стоит.

– Вы не только продолжаете преподавать, но и руководите образовательной программой в ДВФУ. На презентации нового офиса СОГАЗа Виктор БЕЛКИН (руководитель Школы экономики и менеджмента ДВФУ. – Прим. ред) отметил, что такие практики, как вы, очень нужны студентам. А что дает эта работа вам?

– Мне по-прежнему интересно работать с молодежью, участвовать в подготовке кадров, отвечающих требованию времени, которые завтра придут работать в компании региона, в т.ч. и нашу. Практический опыт дает понимание того, какие специалисты нужны рынку, на что следует делать упор при их подготовке, и радует, что я могу вносить коррективы в образовательный процесс. Я действительно живу интересами и чаяниями ДВФУ – в рамках зоны своей ответственности.

– На страницах нашего журнала политики, чиновники, бизнесмены и вы, в том числе, неоднократно рассуждали о том, чему надо учить подрастающее поколение. А чему, наоборот, можно и нужно у него учиться?

– Многому – открытости, смелости, отсутствию страха перед переменами. Сын вот недавно удивил поступком – ушел в армию. Сам, сознательно, солдатом. Хотя окончил университет, получил хорошую экономическую специальность, готовился к госслужбе. Решил – и все тут.

– Вы его не отговаривали?

– Нет. Я сам служил, и считаю, что это вполне естественное стремление любого нормального мужчины. Год в армии – это не так много, зато школа жизни – отличная.

Вообще, молодежь – хороший индикатор того, что происходит в стране. Она дает, быть может, не оформленную, но адекватную оценку действия властей, политических руководителей, экономической ситуации в целом. Наблюдая за тем, к чему стремятся нынешние студенты, каковы их идеалы, готовы ли они жить, работать и развиваться в своей стране, в родном крае, понимаешь картину будущего. Более старшее поколение сегодня озадачено другими вещами, ему хочется покоя и стабильности.

– А сами как оцениваете происходящее в стране, регионе?

– Для того чтобы оценить, правильным ли курсом идет страна, прошло слишком мало времени. Тем не менее мы уже успели позабыть о кризисах со светом и продовольствием, о том, что еще лет пятнадцать назад многие из нас были вынуждены элементарно выживать: помню, как я был шокирован, увидев университетского коллегу-преподавателя на каком-то стихийном рынке с ботинками в руках. Безусловно, островком стабильности Россию сегодня назвать нельзя, но мы все-таки движемся к этому, и поводов для оптимизма достаточно.

Что касается Приморья, то слухи о том, что край стремительно теряет человеческий и кадровый потенциал, сильно преувеличены. Да, в прошлом году десять с половиной тысяч приморцев выехали на работу за рубеж. Но ведь мы живем в стране более демократичной, чем прежде. Пожалуйста, уезжай за границу, если ты уверен, сможешь там адаптироваться и реализоваться. И все-таки у нас шансов сделать мощный карьерный скачок гораздо больше. И неправда, что у края нет будущего. Оно есть. Посмотрите, что происходит сейчас во Владивостоке, какими темпами растет инфраструктура города. И я верю в то, что по окончании этой большой стройки последует подъем. В Приморье можно и нужно жить и работать. И об этом мы тоже много говорим со студентами.

– Работа по-прежнему занимает 90% вашего времени. Хватает ли оставшихся 10% для ощущения полноты жизни? Любимым увлечениям – чтению, сплавам, походам по тайге, рыбалке – есть место?

– Более того, появляются новые. Как-то попалась в руки потрясающая книга французского спортсмена-ныряльщика о погружениях на задержке дыхания, и это стало толчком для нового увлечения. Вот уже два года мы с друзьями выезжаем на Путятин, где занимаемся дайвингом и подводной охотой: нынешний сезон закрыли в середине октября. Сплавы, тайга, охота, рыбалка также присутствуют в жизни, хотя и в меньшей степени. Что же касается чтения, то это увлечение на всю жизнь. Причем признаю только печатные версии, никаких новомодные гаджетов. Каждый день заезжаю в книжный и выхожу оттуда с двумя-тремя книгами.

– Что читаете сейчас?

– «По ту сторону рая» ФИЦДЖЕРАЛЬДА и «Историю народов, говорящих на английском языке» ЧЕРЧИЛЛЯ.

– Как вам удается все успевать?

– Стараюсь очень четко планировать и рабочее, и личное время, не терплю халатного к нему отношения.

– Вы счастливый человек?

– Безусловно. Большинство задач, которые я перед собой ставил, реализованы. У меня хорошая семья, благополучные дети, интересная работа. Конечно, хочется достигнуть большего. Есть ландшафт целей, и карьерный рост, думаю, не закончен, тем более что развиваться можно сразу в нескольких направлениях – и в рамках основной профессиональной деятельности, и в рамках федерального университета: помимо преподавания и руководства образовательной программой сейчас, например, пишу докторскую диссертацию.

– А карьерный рост замкнут на Дальневосточный регион или вы готовы двигаться дальше?

– Ничего в своей жизни не исключаю. Причем знаю, что если решусь когда-нибудь на переезд, то лишусь многих вещей, и мне жалко их терять: друзей, необыкновенного единения с морем и природой. Несмотря на то что я не коренной приморец, крепко прирос сердцем к краю и его людям, и своим пребыванием в Приморье доволен на все сто. Но, не скрою, предложения периодически поступают…

– И что останавливает?

– Мне не интересен переезд в другой регион как таковой. Таких амбициозных, масштабных проектов, как в Приморье, нет сейчас в стране. Разве что в Краснодарском крае, где идет подготовка к Олимпиаде. У нас жизнь бьет ключом, и от этого испытываешь сумасшедший профессиональный драйв. На всех остальных территориях – спокойная, размеренная жизнь. Думаю, мне было бы там скучно.

Дальневосточный капитал № 12, 2011

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