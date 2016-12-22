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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Руслан ЗАКРЕВСКИЙ, директор ООО "Интеррыбфлот": Креатив актуален и для рыбной отрасли
Если в других отраслях бизнеса выйти в лидеры рынка можно практически с нуля и без значительных капиталовложений, то рыбный бизнес в хорошем смысле этого слова консервативен. Все успехи отрасли так или иначе связаны с ключевыми игроками, от успешной работы которых зависит и продовольственная безопасность региона, и налоги в бюджеты всех уровней, и создание и сохранение рабочих мест.
Одним из «китов» дальневосточного рыбного бизнеса является компания «Интеррыбфлот», уже более 16 лет успешно развивающая свой бизнес. Это одно из немногих приморских рыбодобывающих предприятий, которое вышло из «непростых нулевых» и заработало положительную деловую репутацию, сохранив и значимых клиентов, и надежных партнеров. Сегодня компания занимает лидирующие позиции среди дальневосточных рыбопромысловиков, уверенно смотрит в будущее, планируя дальнейшее развитие, использует нестандартные, креативные подходы к ведению бизнеса.
Секреты успеха и стратегические планы развития компании в интервью «Дальневосточному капиталу» раскрывает директор ООО «Интеррыбфлот» Руслан ЗАКРЕВСКИЙ.
- Руслан Александрович, что в настоящее время представляет собой компания «Интеррыбфлот»?
- Мы с уверенностью можем сказать сегодня о том, что у «Интеррыбфлота» есть определенный авторитет и достойная репутация в отрасли. Это в нашем бизнесе дается непросто, поэтому и дорогого стоит. Для того, чтобы оставаться достойным игроком этого рынка, необходимо в надлежащем виде содержать собственный флот, обеспечивать достойный уровень зарплаты и условий труда для коллектива из трех сотен грамотных специалистов. «Интеррыбфлоту» это удается.
- Достойное содержание флота, наверное, на сегодняшний день наиболее значительная статья расходов. Какова численность флота компании и где ваши суда ведут промысел?
- У нас сегодня шесть судов. Два транспортных судна, одно траловое, типа БМРТ (большой морозильный рыболовный траулер), два судна ярусного промысла и одно - крабового. Состояние флота на сегодняшний день вполне достойное, у судов еще есть определенный эксплуатационный запас, но мы уже формируем программу по обновлению некоторых из них. Процесс этот сложный, недешевый, и тем не менее в ближайшей перспективе мы планируем его осилить.
Наш флот сегодня работает в северо-западной части Тихого океана: мы ведем промысел в Японском, Охотском и Беринговом морях.
- Тема строительства флота для рыбаков сегодня одна из наиболее актуальных. На ваш взгляд, в этом вопросе государство должно оказывать поддержку бизнесу?
- Мнения рыбацкого сообщества по этому поводу разделяются. Одни говорят о том, что государственная поддержка строительства рыбопромыслового флота может осуществляться за счет выделения специальных федеральных квот на ВБР, налоговых льгот, субсидирования процентных ставок по долгосрочным кредитам на 10-15 лет.
Их оппоненты уверены, что обновление рыбопромыслового флота в настоящее время происходит в соответствии с бизнес-целями и экономическими возможностями предприятий, а выделение специальных «квот под киль» не решит проблему обновления флота и приведет лишь к перераспределению квот.
На наш взгляд, обновление флота путем строительства на российских верфях является актуальной задачей, но ее решение на первом этапе требует создания соответствующего конкурентоспособного производства судов на отечественных верфях и фактов постройки рыбопромысловых судов (например, для государственных нужд), чтобы появилось доверие у заказчиков. На втором этапе необходимо применение мер государственной поддержки в виде налогового стимулирования, кредитных субсидий и иных мер, делающих строительство судов на отечественных верфях экономически привлекательным.
- Какие объекты промысла являются приоритетными для вашей компании и куда поставляете свою продукцию?
- Мы ловим краба, кальмара, палтуса, минтая, треску, сельдь, макруруса, бычков, скатов, окуня, угольную рыбу. Если говорить о приоритетах, то в первую очередь это краб, палтус, минтай треска и сельдь.
В год «Интеррыбфлот» добывает около 25 тысяч тонн сырья. Из этого объема получается порядка 20 тысяч тонн обработанной и замороженной рыбопродукции. Так как процесс переработки происходит в море - каждое наше судно оснащено соответствующим оборудованием, - качество готовой продукции соответствует мировым стандартам. При этом большая часть добытой и переработанной компанией рыбы (сельдь, минтай, макрурус, кальмар, терпуг, лосось, палтус) идет на российский рынок. На экспорт отправляем краба, треску, терпуга. В целом же, формируя ассортимент и разрабатывая логистику поставок, «Интеррыбфлот» ориентируется на рыночную конъюнктуру. Производственные и бизнес-процессы компании настроены так, что мы в состоянии оперативно реагировать на запросы рынка.
- Какое место на дальневосточном рынке рыбопродукции занимает «Интеррыбфлот»?
- По моему мнению, в десятку лидеров точно попадаем.
- На ваш взгляд, какие виды биоресурсов дальневосточным рыбакам необходимо осваивать более активно?
- Если компания заинтересована в своем эффективном развитии, в успешном продвижении на рынке собственной продукции, она должна постоянно искать что-то новое. Мне кажется, что креатив, некие нестандартные подходы к решению рабочих вопросов более чем уместны в нашей отрасли. Так, «Интеррыбфлот», например, не оставляет без внимания отдельные научные проекты по изучению новых видов промысла. На наших судах во время путины находятся ученые, с которыми мы достаточно активно взаимодействуем. В общем же, считаю, что, помимо распространенного и востребованного промысла сельди, трески, палтуса и минтая, необходимо возобновлять активную добычу скумбрии и сардины-иваси. По прогнозам Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр), эти объекты уже сегодня могут осваиваться в небольших количествах.
- Рыбная отрасль, как и многие другие традиционные отрасли Дальнего Востока, сегодня вплотную столкнулась с дефицитом специалистов. Коснулась ли вашей компании эта проблема и как вы ее решаете?
- Это серьезная проблема не только для нас. Она актуальна для всей отрасли в целом. К сожалению, былой престиж рыбацкой профессии утрачен. Я никого не удивлю, если скажу, что за этой профессией до сих пор тянется шлейф негатива из 90-х. Это невыплаты заработной платы, постоянные обманы рыбаков, нечеловеческие условия труда на старых, аварийных судах. Из сообщений СМИ мы часто слышали, как судовладельцы бросали за границей целые экипажи без средств к существованию. Люди и суда гибли в море... Так кто же на таком фоне выберет для себя профессию рыбака? Сейчас ситуация медленно, но меняется. Однако отголоски того времени всех нас еще будут беспокоить. Не будем лукавить, но и в настоящее время не все компании добросовестно платят рыбакам.
Что касается «Интеррыбфлота», то мы пытаемся решать проблему кадрового дефицита различными способами. Удерживаем достойный уровень заработной платы коллективу. Причем мы не снижаем размер зарплаты, если рыбалка была неудачной. Компенсируем нашим сотрудникам затраты на занятия спортом, практикуем и другие выплаты, касающиеся социальных аспектов.
Активно работаем и над формированием кадрового резерва. В нашей HR-службе создана база потенциальных сотрудников. При необходимости подключаем к этому процессу специализированные агентства по подбору персонала. Ведем постоянную работу и с профильными учебными заведениями. Так, например, несколько студентов за счет «Интеррыбфлота» учатся во Владивостокском морском рыбопромышленном колледже. По окончании обучения они вольются в наш коллектив. Кроме этого, наша компания предоставляет базу для практики студентам МГУ им. Невельского и Дальрыбвтуза.
- В профессиональной среде периодически обсуждается тема существующего механизма распределения квот и сроков их закрепления за пользователями. Ваше мнение по этому поводу?
- Обсуждается? Мне так не кажется. По-моему, это как раз тот случай, когда мнение рыбаков едино. Решение о долгосрочном выделении квот на основании промысловой истории, или по «историческому принципу», было оптимальным. И не только потому, что исторический принцип распределения квот вызван требованием установления прозрачности в сфере доступа к водным биоресурсам. Дело в том, что рыбная отрасль имеет большую капиталоемкость. Для приобретения и модернизации судов рыбопромыслового флота в отрасль привлекаются значительные кредитные ресурсы, стоимость которых напрямую зависит не только от устойчивости работы предприятий, но и от обеспеченности этих предприятий квотами на период возврата привлеченных средств. Сложившаяся мировая практика для судов, обеспеченных достаточным объемом квот, сформировала средний срок возврата привлеченных под их строительство кредитов - от 10 до 20 лет (без учета этапов проектирования и подготовки к строительству судна). Поэтому и было принято решение закреплять квоты на 10 лет.
За несколько лет после введения такого механизма отрасль оживилась, вышла из затяжного кризиса, увеличила капитализацию.
Эффективность этого механизма признана профессиональным сообществом, финансовым сектором экономики, госорганами. Сейчас нам необходимо сохранить «исторический принцип», но при этом увеличить срок действия договора о закреплении долей квот с существующих 10 лет до 25 лет. И подобной позиции придерживается абсолютное большинство представителей отрасли. Этот факт отражен в резолюции Международного конгресса рыбаков, который не так давно прошел во Владивостоке. Надеемся, что мнение дальневосточных рыбаков, которые обеспечивают львиную долю добычи водных биоресурсов в России, будет услышано в высоких московских кабинетах.
Елена Ленская. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год.
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