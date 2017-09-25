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17 Октября 2017, 14:40 | Персона

Вадим КИМ, президент ГК "Российский стандарт": Сегодня время инвестировать в транспортно-логистические проекты

Группа компаний "Российский стандарт", которая базируется в г. Находке Приморского края, вышла на строительный рынок Дальнего Востока в партнерстве с компаниями, представляющими лучшие российские бренды. Здесь полагают, что традиционный аргумент в конкуренции - "цена - качество" должен быть дополнен гарантией: качество материалов и услуг прошло проверку временем и опытом участников некоммерческого партнерства "Международный центр делового сотрудничества" (МЦДС).

Идея создания партнерства витала в воздухе. И, как говорит президент ГК «Российский стандарт», председатель наблюдательного совета МЦДС Вадим КИМ, она оформилась в конкретный деловой союз партнеров в переломный для строительного комплекса Приморья момент, когда стало понятно: таких крупных объектов, какими жила отрасль в период подготовки к саммиту АТЭС-2012, ожидать не стоит. Удержаться на коммерческом рынке, найти свое место в системе государственного заказа можно, объединяя усилия с проверенными партнерами и выстраивая долгосрочные отношения с клиентами.

Логичным шагом в развитии партнерства в компании считают выход на соседние - дальневосточные - рынки: Магадан, Чукотка, Камчатка, Сахалин. На этих территориях могут быть востребованы и технологии, и материалы, и, самое главное, опыт участников партнерства.

В группу компаний «Российский стандарт» входит ООО «ТЭК Преображенское», которое на логистическом рынке уже порядка 30 лет. Сегодня мы работаем над новым бизнес-направлением - проектом международного контейнерного терминала (МКТ) «Восточный», который расположится в непосредственной близости от Восточного порта, на территории, имеющей развитую транспортную инфраструктуру, в том числе выход на железнодорожную магистраль. Это обеспечит хорошие возможности для развития как каботажных перевозок между дальневосточными портами, так и выход на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

О проекте МКТ «Восточный» в рамках некоммерческого партнерства и планах «похода» в дальневосточные субъекты Федерации «Дальневосточный капитал» разговаривал с Вадимом Кимом.

- Вадим Владимирович, хочу начать наш разговор с нового проекта ГК «Российский стандарт», который получил поддержку партнеров МЦДС, МКТ «Восточный» в бухте Врангеля Приморского края. Сегодня рынок логистических услуг в регионе активно развивается, он становится все более конкурентным. На что делаете ставку вы?

- Сегодня мы видим действительно кардинальные изменения в развитии инфраструктуры на Дальнем Востоке, которая подстраивается под потребности растущей экономики. Логистика - одна из жизненно важных отраслей для Дальневосточного федерального округа. С другой стороны, наше географическое положение дает хорошие возможности и для того, чтобы в этой сфере создавать эффективные бизнес-проекты, ориентированные на международные рынки. Мы оцениваем инвестиционный потенциал региона и понимаем, что сегодня самое время инвестировать в транспортно-логистические проекты, которые в перспективе смогут претендовать на лидерские позиции.

ГК «Российский стандарт», которая будет выступать оператором МКТ «Восточный», располагает земельным участком. МКТ «Восточный» и логистический центр МЦДС будут взаимно дополнять друг друга, что позволит ускорить перевалку грузов и оптимизировать перевозочные процедуры.

Удачное месторасположение МКТ - в непосредственной близости от Восточного порта с выходом к железнодорожной магистрали и автомобильной дороге - позволит нам организовать доставку грузов различными видами транспорта. Таким образом, мы сможем обеспечить нашим клиентам наиболее эффективную логистику и максимальную оптимизацию расходов.

- МКТ «Восточный» будет мультимодальным логистическим комплексом. Что войдет в спектр его услуг?

- Мультимодальный подход означает, что мы сможем работать на различных условиях с партнерами, предоставляя не только услуги доставки, но и таможенное оформление, организацию склада временного хранения. Планируется, что МКТ «Восточный» будет специализироваться на обработке высокотехнологичных контейнерных грузов для промышленных проектов, как на территории Приморского края, так и в других регионах России. Складская площадка МКТ «Восточный» обеспечит условия для хранения специальных грузов, содержащих опасные вещества, рефрижераторных секций, требующих энергообеспечения. Будут построены промышленные разнотемпературные холодильники. Площадка также будет включать в себя зоны для хранения контейнеров, в том числе рефрижераторных, емкостью до 200 единиц.

- Логистическая сфера сегодня - высокотехнологичный бизнес, который изначально должен делать ставку на современные требования этого рынка. Как МКТ «Восточный» будет соответствовать этой тенденции?

- Ко всем этапам рабочего процесса мы планируем привлечь АО «Проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота (ДНИИМФ)», который имеет 90-летний опыт работы на рынке и входит в партнерство МЦДС. Я особо признателен за сотрудничество с нами генеральному директору Ярославу Николаевичу СЕМЕНИХИНУ. В наблюдательный совет МЦДС входит заместитель генерального директора ДНИИМФ Евгений Михайлович Новосельцев. Профильные компетенции ДНИИМФ затрагивают как проектирование, так и бизнес-анализ, поэтому все их рекомендации мы будем неукоснительно выполнять. Безусловно, высокие технологии будут интегрированы в процесс, что позволит оптимизировать всю производственную цепочку.

- Расскажите про идею создания Международного центра делового сотрудничества. Этот опыт партнерства себя оправдал сегодня?

- Идея появилась, когда мы предложили дальневосточному рынку строительство индивидуальных жилых домов, возводимых по технологии челябинского ЗАО «ИНСИ», официальным дилером которого мы являемся. (ИНСИ специализируется на выпуске современных материалов и металлоконструкций для строительства промышленных зданий и сооружений, быстровозводимых жилых домов по технологии ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции). - Прим. «ДК»). Мы построили демонстрационную площадку в Находке, которая не только показывает всем желающим образцы современных домов, но и свидетельствует о состоятельности нашего некоммерческого партнерства. Каждый его участник предоставляет для строительства свои материалы - от кровли до мебели в домах, дизайна. Таким же путем намерены выходить на рынки других регионов ДФО, создавая там демонстрационные площадки и представляя возможности партнеров МЦДС.

Помимо жилья мы можем предложить северянам строительство социальных объектов по этой технологии: фельдшерских пунктов, боксов для скорой помощи, крытых автостоянок, спортивных комплексов. Это могут быть быстровозводимые ангары для климатических районов от +50 до -50 градусов и многое другое. По этому поводу мы провели совещание с участием губернатора магаданской области Владимира Петровича Печеного.

Наши партнеры по МЦДС - компания «ТехноНИКОЛЬ», «Дорхан», «Велюкс», всемирно известная фирма «КНАУФ Инсулейшн». Мы заинтересованы, чтобы в нашем партнерстве были местные производители, но при условии, что продукция и услуги будут самого высокого качества.

- По какому принципу формируется партнерство?

- Мы открыты для сотрудничества. Есть сформировавшиеся, проверенные связи, есть хорошая репутация на рынке, значит, будем работать вместе. Когда мы обсуждали будущее некоммерческого партнерства, то во главе угла стояла цель не просто получить прямую выгоду, монетизировать идею - мы объединялись, чтобы помогать друг другу продвигаться на рынке, сообща участвовать в более крупных проектах.

Эдуард Покумейко, первый зам. генерального директора ГК «Российский стандарт»:


 

- Одним из основных направлений МКТ «Восточный» являются каботажные перевозки в направлении Магадана, Камчатки, Чукотки, Сахалина. С рядом субъектов Федерации мы уже достигли определенных договоренностей о будущем партнерстве, ведем предметные переговоры с представителями профильных министерств Магаданской области, Чукотского автономного округа и рассчитываем на продуктивный диалог с властями Сахалина и Камчатки.

Вместе с тем в проекте мы будем развивать сотрудничество с зарубежными коллегами. Поскольку бизнес - достаточно рисковая деятельность, мы начали прорабатывать зарубежные деловые связи через дипломатический уровень. Уже проведены предметные переговоры с генконсулами стран АТР: Республики Корея, Корейской Народной Демократической Республики, Вьетнама, намечены переговоры с генеральными консулами Японии, Сингапура и Китая. Сегодня мы не только выстраиваем деловые контакты, но и перенимаем опыт у наших зарубежных коллег, в планах - работа на специализированных международных выставках. К примеру, в ближайшее время наша делегация посетит Международную выставку логистики, портового оборудования и технологий защиты окружающей среды в Пусане.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2017 год. 

Теги: ТЭК Преображенское  Восточный  Российский стандарт 


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