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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 30 Апреля, 07:42 |
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Денис БАЛЮРА, директор компании "Студия Gexar": Мы живем в замечательное время. Только не ленись
Но процесс не останавливается: технологии виртуальной и дополненной реальности, глубокое машинное обучение (нейросети) находят все большее применение в бизнесе, ориентированном не только на развлечение, но и на производство, обучение, предоставление финансовых и других услуг. Впрочем, для некоторых эти свидетельства продолжающейся цифровой революции все еще остаются терра инкогнита.
Восполняя в какой-то мере этот пробел, «Дальневосточный капитал» побеседовал с Денисом БАЛЮРОЙ, директором молодой компании из Владивостока «Студия Gexar», сделавшей ставку на разработки в IT-сфере.
- Денис, давайте все-таки проясним суть этих технологий и очертим круг их применения.
- Наш основной профиль - технологии виртуальной и дополненной реальности. Виртуальная - это когда вы надеваете очки виртуальной реальности и погружаетесь в тот мир, который мы создали. Это могут быть не только игры, о которых уже довольно хорошо известно, когда, надев очки, человек становится автогонщиком, но и какие-то презентации, обучающие истории. Надев очки, человек может получить некий опыт, пережить определенные эмоции, приобрести новые знания, потому что наш мозг верит, что все происходящее внутри - реальность. Данная технология может, и уже с успехом используется в тренажерах и симуляторах, когда человека нужно научить каким-то действиям или проверить его реакцию в стрессовой ситуации. Последнее - очень актуально для производств с высоким уровнем риска.
Сферой применения технологии виртуальной реальности являются также проектирование и строительство. Мы можем создать виртуальный дом в то время, когда на его месте пока лишь котлован, но любой человек, фактически сидя в кресле в специальных очках, сможет перемещаться по этому дому, заглядывать в квартиры, и принимать решение о покупке. Прообраз того, что появится в будущем, но пока не создано, можно смоделировать в 3D - это сегодня доступно многим. А мы способны эту модель погрузить в виртуальную реальность - в игровой движок, и наделить его теми свойствами, которыми он будет обладать в реальной жизни. Человек сможет с этой моделью взаимодействовать, будь это самолет или какой-то сложный прибор. На самом деле предела здесь нет, есть лишь ограничения по бюджету, времени и соображениям целесообразности.
Дополненная реальность - это технологии, позволяющие дополнять реальный мир новой информацией с помощью цифровых технологий (планшетов, телефонов с камерами), это система, совмещающая виртуальное и настоящее, взаимодействующая с реально существующими физическими объектами и обогащающая их цифровыми данными. Например, мы наводим на определенный предмет, который заранее «зашит» в качестве метки, свой телефон, который благодаря закачанному в него приложению узнает этот предмет и наделяет его дополнительными свойствами, новым контентом. Скажем, с помощью разработанного приложения, герой, помещенный на обложке «ДК», появится на гаджете читателя и сообщит ему дополнительную информацию. Понятно, что это потребует немалого труда программистов.
Сейчас мы работаем над несколькими подобными проектами, о которых подробно рассказывать пока рано, но думаю, что уже в скором будущем в некоторых туристических районах города владивостокцы с помощью наших меток и своих гаджетов смогут «встретить» героев, которые жили здесь в начале прошлого века. Интерес к данной технологии проявили представители ресторанного и гостиничного бизнеса, увидев в ней новые возможности для рекламы и улучшения качества своего сервиса; ведь с помощью цифровых технологий можно улучшить качество взаимодействия с клиентом и, что очень важно, удивить его, оживить любую картинку, сделать ее трехмерной.
Еще одной сферой наших интересов являются нейросети - самообучающиеся программы, если по-простому. Которые действуют не только и не столько в соответствии с заданным разработчиком алгоритмом и формулами, но и на основании собственного накопленного опыта. Нейросеть может использоваться в управленческих задачах.
- И где могут применять ее, скажем, приморские компании?
- Ее используют, например, в аналитике. Если говорить упрощенно, в данную программу закладывают базовую логику, базовые знания, просто тонны информации из конкретной области, и она сама находит взаимосвязи и решение поставленной задачи. Например, сейчас во многих высокотехнологичных банках IT-технологии начинают применять на уровне одобрения кредитных заявок. Там уже нет большого числа экспертов по рискам или андеррайтеров, а создана «большая машина», которая исходя из массива данных, собранных за длительный период, без всякого субъективизма выдает решение. И кредитная заявка получает (или не получает) одобрение. Вот такие штуки делаем и мы.
- Как к этим новинкам относятся ваши потенциальные клиенты, они готовы идти в виртуальную реальность и нейросети?
- Общаюсь с представителями бизнеса с большим удовольствием, и уже вывел для себя некоторые закономерности. Есть две категории людей. Первые такие… «винтажные» по образу мышления. Они мыслят старыми категориями, совсем закрыты для новых вещей, у некоторых даже компьютера на столе нет, с ними, конечно, тяжело. А все остальные, даже те, кто от IT-технологий далек и применительно к своему бизнесу их не рассматривает, воспринимают новое с интересом, особенно, когда начинаем на картинках показывать возможности. И если у человека в системе мышления есть хоть немножко творчества, то на 10-15-й минуте общения происходит маленький взрыв, и собеседник начинает выдавать варианты - где это можно применить в его бизнесе.
Среди тех, кто принимает новое с энтузиазмом, тоже люди разные. Есть категория людей - «хочу и могу, давайте пробовать». Тогда решаем технические вопросы, создаем договорную базу, чтобы все стороны были защищены, и объект интеллектуальной собственности оставался у заказчика.
Вторая категория - «хочу, но не могу (круто, но дорого)». Иногда, если этот проект очень интересный, мы его делаем, по сути, в ноль или в минус для себя, чтобы набрать компетенции и в последующем заявить о себе на рынке, на котором мы еще не представлены. Есть категория людей - «хочу, могу, но не знаю, как это применить». И мы тоже не можем предложить готовое решение, тогда берем паузу, думаем, и иногда рождается предложение, которое превращается в сделку. Нормальная продажа - когда находишь потребность клиента и продаешь ему экономически целесообразное решение проблемы за те деньги, которые он может себе позволить.
- Денис, расскажите о своей команде: специальность сотрудников, где получали образование?
- У нас очень молодая команда, основной костяк - пять человек, а все остальные - фрилансеры, привлекаем их под конкретные проекты. Есть разработчики в разных направлениях: 3D моделирование, аниматоры, программисты (на разных языках программирования), дизайнеры. Большинство - выпускники ДВФУ, но есть и те, кто бросил учебу, не завершив образования. На мой вопрос «почему?» один из них ответил: «Понимаешь, мне только на третьем курсе наконец-то стали преподавать то, что я делал в 10-м классе». Но этот - скорее исключение. Сфера дополненной реальности - очень молодая технология, она постоянно обновляется. И только на вузовские знания полагаться здесь нельзя, приходится постоянно учиться, хотя базовое образование, конечно, никому не мешает.
Моя специальность - международная инвестиционная деятельность (ДВГУ). Проработав некоторое время в банках, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, понял, что в России жить нужно или в Москве, или во Владивостоке. Понятно, что Москва - финансовый центр, но и во Владивостоке тоже можно добиться успеха, особенно если это современный бизнес, который местом пребывания не ограничен. И тому есть яркие примеры. По менталитету, мироощущению, отношению к бизнесу Владивосток отличается от многих российских городов, здесь выше концентрация людей, которые пытаются чего-то добиться, что-то изменить.
Все наши ребята - с хорошими мозгами, базовыми знаниями, потребностью в дальнейшем развитии. Вообще, мы живем в замечательное время. Если ты хочешь быть красивым и в хорошей форме (не важно, что ты склонен к полноте) - режим, дисциплина, тренировки, современная фармакология - и ты будешь в идеальной форме. Только не ленись.
Хочешь быть успешным по жизни - знаний в Интернете неимоверное количество, а также всякие бизнес-школы для начинающих предпринимателей. Чувствуешь в себе силы стать программистом - то же самое, хочешь освоить какое-то направление - потрать тысячу часов на изучение. Благо - сегодня уже через месяц-два после внедрения каких-то разработок крупными корпорациями они становятся доступными для тех, кто хотел бы в них разобраться. Все мы настроены на приобретение новых знаний, потому что наш главный актив, основной капитал, по сути - это наши компетенции.
- Сами вы инфраструктурой поддержки бизнеса пользуетесь?
- Пока нет. Мы понимаем, что наши разработки имеют коммерческий потенциал, по сути это венчурные проекты, и мы сегодня вкладываем в них немало собственных ресурсов, потому что верим, что они раскроются. Мы готовим минимально жизнеспособный продукт (MVP), который можно будет показывать инвесторам. Думаю, целесообразно привлекать инвестора не на посевной стадии, когда мы еще ничего не сделали, и тебя кто-то может купить за копейки, это не очень интересно. Гораздо интереснее, когда ты как компания чего-то стоишь, и можно выстраивать с инвестором паритетные отношения.
Ирина БАРАННИК.
- Денис БАЛЮРА, директор компании "Студия Gexar": Мы живем в замечательное время. Только не ленись
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