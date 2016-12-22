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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Директор "Инжиниринг Консалтинг Компани" Александра МАКСИМЕЦ: У нас есть опыт, знания и вдохновение, чтобы изменить имидж региона в лучшую сторону
Под стать ее таланту и клиенты. Компании серьезные: МТС и Вымпелком, Сахалин Энерджи и Эксон Нефтегаз, правительство Москвы - Москомархитектура и Ространсмодернизация, «Соллерс - Дальний Восток» и Министерство обороны - «Дальспецстрой», администрации десятка муниципальных районов Приморского края и национальный парк «Земля леопарда», - впрочем, этот список может быть очень длинным. За 18 лет работы на дальневосточном рынке и за его пределами в багаже компании много чего накопилось.
Она искренне любит дело, которым занимается. И это чувствуется. О проектах, над которыми доводилось работать, рассказывает очень эмоционально.
По окончании школы, когда сверстницы рвались в актрисы, она пошла в экономисты. Окончив вуз, устроилась на работу в администрацию Владивостока, в комитет по архитектуре, проработала там год, вдохновилась идеями градостроительства и откликнулась на приглашение в девелоперскую компанию, где стала заниматься очень интересными и масштабными проектами, связанными с проектированием территорий. А вскоре поступила на первые на Дальнем Востоке курсы по оценке бизнеса и антикризисному управлению (и в числе первых в России получила соответствующий сертификат), познакомилась там с будущим партнером по бизнесу и по окончании курсов основала совместную с ним компанию. С тех пор прошло 18 лет. Предприятие наработало огромный опыт в области проектного и строительного инжиниринга - от выбора участков под строительство объектов и разработки проектно-сметной документации до строительства и сдачи объектов в эксплуатацию. А она по-прежнему не боится браться за масштабные и непростые проекты. И чем сложнее, тем интереснее.
- Александра Георгиевна, порой компании годами готовятся к тому, чтобы подступиться к какому-либо более или менее серьезному проекту. Вы же вступали в них еще на заре становления компании, не смущаясь ни уровня заказчика, ни географии нахождения объекта...
- Смелость города берет - это про нашу компанию. Так, например, первый сахалинский проект, который мы освоили, представлял собой очистку мест якорных стоянок танкерного флота от кабельных трасс, близ поселка Пригородное. Познакомились с заказчиком случайно. Его представитель пришел в одно из подразделений ТОФ, где мы занимались оценкой имущества, и озвучил проблему, посетовав: «Кто бы нам сделал эту работу?» Моя реакция была мгновенной: «Я!» Даже не успела испугаться собственной смелости.
Нам нужно было организовать сам процесс, и это у нас получилось. К счастью, нашлись крепкие плечи: помогла служба вспомогательного флота. Это был первый масштабный проект в плане инжиниринговых услуг, и мы понимали: справимся - сможем опираться на него в дальнейшем. И все получилось. Затем победили в конкурсе, который проводила американская компания «Дженерал Дайнемикс», выигравшая, в свою очередь, заявку на обеспечение проекта «Сахалин-1» всеми системами связи. Помогли адаптировать всю проектную документацию для нашего рынка и пройти экспертизу. «Эксон Нефтегаз» впечатлился нашими способностями, и с тех пор мы давно и эффективно сотрудничаем. Так же было и с остальными крупными заказчиками.
- Ваше преимущество как инжиниринговой компании в огромном опыте работы по согласованию проектных и инженерных решений с различными структурами, включая органы власти, хотя бытует мнение, что это очень неблагодарная работа: трудно достучаться…
- Все зависит от того, кому поручить это занятие. Есть такое понятие - «инертность мышления», и это касается не только бизнеса. Проще сказать, что это тяжело или вовсе невозможно. А можно тщательно изучить законодательство, понять, как эффективно выстроить взаимодействие с властью, и начать работать. Да, бюрократия присутствует, но все вопросы решаемы.
- Реконструкция причальных сооружений, строительство объектов связи на территории ДВ региона для сотовых операторов, проектирование объектов Тихоокеанского флота, разработка концепции берегозащиты, - вы настолько хорошо разбираетесь в таких сложных вещах или у вас большой штат специалистов?
- Техническое образование и подготовка по оценке бизнеса позволяют быстро схватить суть любого проекта. Несмотря на то что я не обучалась на нефтяника и не изучала проектирование гидротехнических сооружений, я понимаю, как это работает и какие перспективы сулит заказчику. С такой же точки зрения я подхожу и к проектам по развитию территории. И если я сама не верю в тот или иной проект, его жизнеспособность, то не возьмусь за него ни при каких условиях.
- И заказчик всегда соглашается с вашим видением?
- В основном да. Особенно те, кто с нами уже когда-то работал. Есть, конечно, те, кто разворачивается и уходит. Но все равно потом возвращаются - уже с другими идеями, над которыми мы начинаем работать вместе.
- Правильное образование, профильная переподготовка - далеко не все, что требуется для работы в вашей сфере. Должно быть что-то еще…
- Вдохновение. В философском понимании это «вдох нового». Нет вдохновения - нет результата. Другое дело, что каждый из нас понимает под этим термином, в чем видит его источник. Меня вдохновляет моя работа. Это правда. Я даже в отпуске умудряюсь соскучиться по работе.
- На сотрудников это тоже распространяется?
- Конечно. В середине прошлого года я со слезами на глазах сократила пятерых специалистов, потому что поняла: они застоялись. Их больше не вдохновляла сама работа, только объем гонорара. А это неправильно.
- Т. е. сегодня с вами остались те, у кого глаз горит на сам процесс?
- Да именно так.
- У вас, к слову, очень широкая география клиентов, вы давно перешагнули рамки региона, а в 2007 году даже открыли офис в Москве. Не было соблазна перебраться туда?
- Нет. Есть такое понятие, как культурный код территории. Там он другой. Я знаю эту территорию технически, но не знаю ее эмоционально, поэтому работать там значительно сложнее. Если появится еще какой-то проект, вновь откроем там представительство, но головной офис компании был и останется в Приморье.
- Транспортные узлы, гидротехнические сооружения, объекты военной инфраструктуры, жилые комплексы, - а есть что-то, с чем вы еще не поработали, но хотелось бы?
- Наверняка есть, просто я еще не знаю об этом (смеется). Все, что попадает к нам в руки, - результат того, что Вселенная открывает двери. И я, к слову, не жду особого приглашения…
- Сами стучите в эти двери?
- Посылаю импульс, и они открываются.
- В отношении брендинга территорий, в т. ч. столицы Приморья, тоже был послан такой импульс?
- Безусловно. Я много читала о брендинге территории, интересовалась этой темой, и тут приходит информация о том, что национальный парк «Земля леопарда» объявляет конкурс на создание обновленного бренда и разработку проекта Центральной усадьбы, на базе которой планируется организовать экотуристический кластер «Центр экологического и рекреационного туризма «Земля леопарда». Мы подали заявку, выиграли конкурс, и работа в этом направлении захватила настолько, что после ее окончания хотелось двигаться дальше: разработать бренд Владивостока, отдельных территорий Приморского края. При этом мы отдаем себе отчет в том, что на этом много не заработаешь, это, скорее, общественный проект, но поработать в этом направлении все равно хочется. Наша компания готова стать инструментом в этом непростом и длительном процессе, с участием целого ряда заинтересованных в этом структур.
- Именно поэтому вы решили провести межрегиональную научно-практическую конференцию «Комплексное развитие и брендинг территорий» в рамках расширенного заседания Бизнес-Клуба «Диалоги», которая прошла в конце апреля?
- Да, и, как оказалось, эта идея - ребрендинга приморской столицы и других дальневосточных городов - горячо поддерживается бизнес-сообществом края.
Вообще, основная идея комплексного освоения в принципе не изменилась со времен СССР - это застройка новых территорий в соответствии с единой градостроительной концепцией. Понятно, что так называемые «спальные» районы Владивостока, как и других дальневосточных городов, не блистали архитектурными достоинствами, но тем не менее формирование городской инфраструктуры было плановым и более-менее понятным. Исторический же центр Владивостока сохранял свой узнаваемый, неповторимый облик.
Вплоть до начала подготовки к саммиту АТЭС наш город активно «перезастраивался», практически все свободные места были заняты, и о каком-либо комплексном развитии говорить можно было лишь условно. В то же время «стройки века», связанные с подготовкой и проведением этого форума, несмотря на всеобщий скепсис и бытовой дискомфорт, «раскрыли» город и создали ряд базовых условий для его дальнейшего развития в направлении создания комфортной среды обитания.
Но сегодня Владивосток явно нуждается в ребрендинге. К слову, территориальный ребрендинг давно вышел за пределы локальных индустрий - того же туризма или предпринимательства - и активно интегрируется в социальные, политические и государственные коммуникации, позволяя изменить отношение к городу со стороны жителей и его гостей, акцентировать культурную или экономическую привлекательность и т. д. Внешне он проявляется в изменении идентификаторов, когда на смену существующим визуальным атрибутам города или региона приходят новые, актуальные.
Так, благодаря саммиту в столице Приморья один за другим были введены в строй объекты, которые не просто кардинальным образом изменили ее облик, но и вызвали небывалый рост активности как со стороны жителей города, так и со стороны его гостей. И именно этот проявленный интерес ставит перед нами вопрос: а что представляет из себя Владивосток как бренд? Ответ, к сожалению, такой: пока ничего. Безусловно, есть интереснейшая история создания города, масса аутентичных и новых объектов, но все это никак не связано между собой.
Проблема заключается в том, что бренд Владивостока не оформлен в ясную и современную систему и не имеет понятных стратегических установок и узнаваемых современных идентификаторов. Бренд города только предстоит создать.
Фактически имидж столицы Приморья существует сегодня сразу в двух измерениях: общенациональном - в качестве составной части бренда и имиджа России - и региональном. При этом для позиционирования в качестве составной части бренда России у Владивостока пока еще непонятная ситуация с поиском идентичности, и эта же проблема, но уже на местном уровне, проявляется в том, что Владивосток как бы прячется за бренды, присутствующие на его территории: ДВФУ, «Соллерс», игорную зону и т. д. В результате мы имеем то, что имеем, - полное отсутствие самоидентификации и, как следствие, лица города - современного, перспективного, креативного. И это несправедливо по отношению к городу и всему региону.
- Как изменить эту ситуацию?
- Владивосток имеет неплохие исходные позиции. С одной стороны, как сумма представлений, ассоциаций и образов неартикулированный бренд приморской столицы уже существует. Город обладает набором определенных идентификаторов - географических и климатических особенностей, памятников и достопримечательностей, комплексом возведенных к саммиту объектов - то есть всеми необходимыми критериями бренда. С другой стороны, все эти особенности не структурированы, не «упакованы» в соответствующий интерфейс. В России ассоциации, которые сопутствуют восприятию Владивостока, архаичны, шаблонны и имеют весьма неоднозначную окраску: город-порт, медведи по улицам ходят, «японки», красная рыба… На международном уровне образ Владивостока также пока еще достаточно туманен и непонятен.
Поэтому задача Владивостока - элементарно перестать быть безликой «точкой на глобусе», стать самим собой. Да, у нашего города есть своя уже «мифологизированная» история, и сейчас мы вновь начали вписывать страницы в новейшую историю страны, которая требует не новой «мифологизации», а конкретизации и серьезной работы с реальными проектами - точками роста, - которые, в свою очередь, нуждаются в качественных коммуникациях. Так, ребрендинг национального парка «Земля леопарда» уже сейчас начал создавать синергетический эффект. И количество таких проектов нужно увеличивать. В наших силах создать тот образ, те идентификаторы и ассоциации, через которые Россия, наши соседи и весь мир воспринимали бы нас. Именно таким образом сформируется искомый бренд Владивостока, а не наоборот. Это же касается и других дальневосточных городов. И мы с удовольствием включимся в подобные проекты. У нас есть и опыт, и знания, и вдохновение - изменить имидж региона в лучшую сторону.
Татьяна СУШЕНЦОВА
"Дальневосточный капитал", N 5.
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