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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Александра МАКСИМЕЦ: Брендинг территории - это действия сообща
- Александра Георгиевна, один из ощутимых результатов вашей деятельности - организация регионального этапа Национальной премии событийного туризма. Как вы к этому пришли?
- Это одно из самых эффективных мероприятий для продвижения территорий, у которого очень хороший посыл - собрать на одной площадке лучшие творческие силы из разных регионов России, объединенные стремлением сделать жизнь и путешествия по стране ярче и содержательнее, выявить лучшие проекты в области событийного туризма и создать площадку для обмена опытом. Но при этом территории Дальнего Востока и Сибири оставались в стороне. В 2013 году моя команда, как вы помните, первой в регионе выставила на этот конкурс собственный проект экотуристического кластера «ЭКОТЕРРА», который сразу вышел в финал и стал победителем в номинации «Лучшая площадка для развития событийного туризма». После чего учредитель премии, видя, что и за Уралом, оказывается, тоже «жизнь есть», предложил мне объединить два федеральных округа для проведения Регионального этапа REA, что мы и сделали в 2014 году. Нам пришло 147 заявок из 13 субъектов Дальнего Востока и Сибири, и 19 проектов культурной, спортивной, исторической, деловой и гастрономической направленности вышли в общероссийский финал. В этом году Владивосток вновь будет принимать у себя финалистов Регионального этапа Russian Event Awards, и мы уверены, что расширится география участников (у нас «в запасе» еще 10 территорий), а соотношение качество/количество превзойдет результаты предыдущего года. Наша задача - взбодрить местный рынок событийного туризма, побудить его участников активно выходить на общероссийский уровень и делиться своим опытом. Потенциала в этом смысле - хоть отбавляй. Ведь событийный туризм практически неисчерпаем по содержанию. И при правильном подходе именно этот сегмент отрасли может обеспечить серьезный и стабильный турпоток в регионы Сибири и Дальнего Востока, да и к Приморью, как к эпицентру такого движения, интерес возрастет, ну а технические и организационные ресурсы премии позволят этот турпоток грамотно направить.
Начиная с 2014 года Фонд - организатор регионального этапа Национальной премии событийного туризма.
- Находясь внутри процесса, вы видели картину в целом. Как на общем фоне выглядели дальневосточные проекты?
- Достойно. К сожалению, далеко не все участники, представившие свои работы на первом, заочном, этапе отбора, смогли приехать на финал регионального этапа, а те, кто вышел в федеральный финал, - на заключительные состязания в Киров. Причина банальна: креативные люди, некоммерческие объединения не всегда имеют финансовую возможность выезжать за пределы своих территорий, а местные администрации, к сожалению, не всегда «догадываются» их поддержать.
Тем не менее участие в премии стало хорошим трамплином для региональных финалистов и победителей. Показателен пример Амурской области, у которой сразу несколько проектов вышло в финал, и она начала активно продвигать их и тему событийного туризма в целом на федеральном уровне. В частности, очень достойно, креативно и широко Приамурье было представлено на московской выставке «Интурмаркет». Наглядное подтверждение того, что при правильном подходе победа не подразумевает безмятежного почивания на лаврах, а, наоборот, является стимулом двигаться дальше. Налицо успешное и грамотное соединение интересов руководства Амурской области и инициативы авторов региональных проектов, которое можно поставить в пример некоторым другим субъектам региона, находящимся в пассивном ожидании потока туристов.
- В ноябре прошлого года стартовал другой ваш проект - «С любовью, ИНГРИД», вылившийся в большой благотворительный марафон. Вы хотели запустить эффект домино в распространении социальной информированности, сопереживания и содействия, как считаете, получилось?
- Думаю, да. Нынешней осенью стартует очередная серия мероприятий проекта, направленных на адресный сбор средств для детей, нуждающихся в экстренном и дорогостоящем лечении. Мы делаем это нетипичным образом, через ряд развивающих игровых мероприятий - квестов. Объединенные общим названием «Ирландский Новый год», они раскрывают способности ребят, учат находить выход из самых неожиданных ситуаций, а заодно несут практическую пользу больным детям, нуждающимся в помощи. В этом году мы немного меняем формат. Если ранее мероприятия проекта были адресованы школьникам младших классов, то сейчас хотим включить в команды и родителей, предложив им отдельные квесты, чтобы, во-первых, способствовать еще большему сплочению семей, а во-вторых, удовлетворить потребность взрослой аудитории в игре. Ведь мы, родители, вне зависимости от сферы профессиональной деятельности, нуждаемся в этом не меньше наших детей. Эрик БЕРН еще сто лет назад написал книгу «Люди, которые играют в игры», позволяющую проанализировать и изменить жизненный сценарий человека. И формат квестов, т. н. интеллектуальных игр, - один из наиболее эффективных инструментов для того, чтобы заставить себя выйти за рамки привычного восприятия мира и осознать глубину своего потенциала.
- Безусловное событие минувшей весны, состоявшееся в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы, - очень эмоциональный и содержательный социокультурный проект «Анна&Марианна». Что вами двигало, когда вы задумывали его?
- Простое человеческое желание - чтобы, оглядываясь назад, наши дети, а потом и дети их детей видели в истории своей страны те моменты, которыми можно и нужно гордиться, чтобы они понимали, что Родина - это не просто слово. А еще нам хотелось донести до наших соотечественников истинный смысл заштампованных понятий «патриотическое воспитание» и «гражданская солидарность».
В основе проекта отдельный фрагмент Великой Отечественной войны - история 18 гвардейского авиаполка и вошедшей в его состав в 1943 году французской авиаэскадрильи «Нормандия». (К слову, в 1995 году этот авиаполк получил почетное наименование «Нормандия - Неман», а в 2006 году правительство Франции за мужество и героизм в годы Второй мировой войны, за бережное отношение к памяти фронтовой дружбы наградило его государственной наградой Франции - крестом ордена Почетного легиона. И это единственное (!) воинское подразделение в нашей стране, имеющее награду иностранного государства.)
В рамках проекта, длившегося несколько месяцев, прошел целый ряд мероприятий для приморцев всех возрастов, включая конкурс юных журналистов, военно-патриотическую игру «Битва за Неман», интеллектуальный конкурс «Оглянись!». Наиболее насыщенными, конечно, стали 9 и 10 мая, когда на двух площадках Владивостока прошли танцевальные флешмобы, театрализованный перформанс, развернулись выставки оригинального военного снаряжения. Люди с утра до вечера фотографировались рядом с французскими и советскими «летчиками» из легендарной авиаэскадрильи и на фоне модели истребителя Як-3, на улицах можно было увидеть молодых «француженок», одетых по моде конца 30-х годов… Большой позитивный отклик вызвал снятый нами полнометражный документальный фильм «Нормандия - Неман. Монолог», премьерный показ которого состоялся на телеканале «ОТВ-Прим» 10 мая. В сентябре он будет представлен на кинофестивале «Меридианы Тихого», а затем - показан на федеральных каналах.
- Я присутствовала на мероприятиях проекта, наблюдала за живой реакцией людей, они ждут продолжения…
- Признаюсь, я рассчитывала на подобный резонанс. Мы хотели дать возможность людям пообщаться не просто по-житейски, а для того, чтобы произошло некое внутреннее наполнение. Ведь, когда человек принимает участие в таких мероприятиях, у него меняется качество жизни. Есть даже такое выражение: цель жизни - жизнь с целью. И вовсе не обязательно, чтобы она была глобальной, магистральной. Их, целей, может быть много - небольших, пошаговых, главное, чтобы они меняли тебя и мир вокруг тебя в лучшую сторону. И это здорово, что люди ждут продолжения, но каждый год проводить мероприятия подобного масштаба нереально: разорительно да и нет смысла. Важно, чтобы не наступило пресыщение. Пусть лучше они будут проходить реже, но по-настоящему цепляют за живое.
- Знаю, вы не любите об этом говорить, но ведь столь затратный проект во многом реализован на ваши собственные средства…
- Конечно, я надеялась, что тот первоначальный интерес, что был к проекту со стороны администрации города Владивостока и Приморского края, выльется в финансовую поддержку. К сожалению, этого не случилось, а я не из тех людей, что бросают задуманное на полпути. Да и вообще, отступать в этом случае было некрасиво. И я очень благодарна нашим немногочисленным партнерам за поддержку. В частности, очень здорово помогла международная общественная организация «Альянс Франсез Владивосток», ее представители до глубины души прониклись нашим проектом. Огромное спасибо труппе Приморского академического театра имени М. Горького и лично Ефиму ЗВЕНЯЦКОМУ: замечательный музыкальный перформанс - их заслуга! В информационном плане нас абсолютно бесплатно поддержали такие компании, как сеть кинотеатров «Иллюзион», транслировавшая анонсирующие ролики, торговые сети «Три Кота», «В-Лазер», «Зеленый остров», Театр оперы и балета - в итоге мы раздали более 60 тысяч флаеров. И, конечно, огромное спасибо нашим волонтерам!
- Местные власти каким-то образом отреагировали на «Анна&Марианна»?
- Администрация Владивостока включила проект в план городских мероприятий празднования Дня Победы и урегулировала вопросы с использованием основных площадок, а также пообещала наградить Фонд грамотой (улыбается), а администрация Приморского края, видимо, посчитала проект локальным, городским. Но это не важно, ведь мы реализовывали его не в расчете на благодарность властей. Мы хотели получить чисто человеческий, гражданский отклик, и мы его получили.
Вообще, в ходе подготовки случались удивительные, волшебные вещи! Столько людей из разных уголков страны и мира откликнулись на наш проект и совершенно бескорыстно помогли нам! Но так, на самом деле, работает Вселенная. Проект был нужен не мне лично. Я могла бы удовлетворить свои амбиции, появляясь во всех популярных журналах и в телеэфирах в течение целого года (и за гораздо меньшие деньги). Моя команда делала это не для себя и не для фонда - для людей. И в ответ на этот посыл появлялись нужные люди, приходила необходимая помощь. Вы не представляете, с каким энтузиазмом и искренним интересом откликнулись на наши запросы французские журналисты. Мы хотели снять фильм не просто про «Нормандию - Неман», а про людей - воевавших плечом к плечу французских и советских летчиков, про их потомков, про то, каким они видят сегодняшний мир, как оценивают то, что сделали их отцы и деды. Россию сегодня представляют европейцам агрессором, и то, что мы приехали с таким посылом, очень поразило и тронуло всех, с кем мы общались. Простые французы далеки от политики и санкций, они благодарны России, спасшей когда-то мир от нацизма. Они благодарны нам, россиянам, за память об их предках. И фильм получился очень честным и трогательным.
- О брендинге территорий сегодня говорят много, нередко искажая его суть. В чем он заключается, на ваш взгляд?
- Это очень масштабная тема. Не просто система продвижения территории, стратегия повышения ее конкурентоспособности, но в первую очередь общность взглядов на эту тему всех участников процесса. В последнее время модно навешивать ответственность за брендинг территорий на администрации - городов, краев, областей. А это в корне неверно. Администрация - это своего рода посол. Орган, который находится на первом фронте борьбы за территорию. Но за ее продвижение, за ее имидж ответственны все мы - и власти, и представители бизнеса, и рядовые жители края или региона. Создание красивых логотипов и слоганов ничего не решает. Прежде чем заинтересовать других своей территорией, привлечь сюда гостей, мы должны сами всем сердцем полюбить свой дом. Администрация не в силах заставить людей любить территорию, где они живут. Но в состоянии создать некоторые предпосылки, чтобы привить эту любовь. Это не быстрый и очень непростой процесс, но им обязательно нужно заниматься. Также не должно быть столкновения интересов, вызванных сменой власти. Должна быть преемственность. Каждый последующий руководитель территории может отличаться взглядами на ее продвижение, но правильнее не разрушать, не отвергать, а продолжить то, что уже начато, невзирая на личные амбиции.
И не нужно «изобретать велосипед». Практического, уже реализованного и опробованного в других регионах России опыта хватает. Так, по итогам Национальной премии событийного туризма и Всероссийской премии турмаршрутов создан интернет-ресурс «Живая карта России», куда выкладываются все заявки, которые мы получаем. Пожалуйста, знакомьтесь, изучайте, адаптируйте к своим территориям. И поддерживайте тех, кто реально работает над тем, чтобы изменить образ города или края к лучшему.
И, наконец, продвижение территории - это не только туризм, это совокупное развитие всех сфер жизни региона. Это тяжелая работа, порой даже кажущаяся непосильной, оттого никто не хочет за нее браться - куда проще прикрываться неким эрзацем в виде выставок и прочих разовых мероприятий. Нужна мощная движущая сила, генератор и консолидатор идей и возможностей.
- А вы готовы стать таким локомотивом?
- Я не готова работать «за» администрацию. У меня есть основной бизнес, который требует внимания, фонд, требующий личного участия в его проектах. Другое дело, если это будет конструктивное сотрудничество. Не случайные фрагменты взаимодействия, когда, допустим, по окончании финансового года нужно срочно освоить оставшиеся средства на продвижение территории, а планомерная, системная совместная работа. Задумок у нас много, креатива хватит надолго, желание работать не иссякает, опыт - богатейший, связи с другими регионами России для участия в межрегиональных проектах - широкие. Поэтому так или иначе, с поддержкой со стороны властей или без, мы будем следовать выработанной некогда генеральной линии, заниматься делом, которым не просто увлечены - болеем, - содействовать комплексному развитию и брендингу территорий Дальнего Востока.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2015 год.
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