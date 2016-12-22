Третья сила Михаила Прохорова уже пришла в Приморье, Якутию и на Камчатку

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Декабря, 03:46 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Персона
18 Ноября 2012, 21:31 | Персона

Третья сила Михаила Прохорова уже пришла в Приморье, Якутию и на Камчатку

Партия "Гражданская Платформа" намерена объединить неравнодушных людей в регионах и по-новому взглянуть на региональное устройство страны. Корреспондент "Дальневосточного капитала" побывал на втором съезде партии.

Съезд политической партии «Гражданская платформа» состоялся в Москве 27 октября. В отличие от первого съезда недавно зарегистрированной партии предпринимателя и миллиардера Михаила ПРОХОРОВА, прошедшего в закрытом режиме, этот был максимально открытым. В его работе приняли участие не только 110 делегатов из 51 региона страны, но и 96 региональных журналистов, а также многочисленные сторонники партии и соратники Михаила Прохорова со статусом участников съезда.

Теперь стала понятна конфигурация новой партии. Ее работой будет руководить федеральный политический комитет и региональные политические комитеты, сформированные отделениями партии в регионах. Партия не гонится за количеством членов, но и не дистанцируется от возможных приверженцев по всей стране. Более того, новым и необычным для современного партийного строительства является институт сторонников партии, который состоит из представителей гражданского общества, разделяющих ценности «Гражданской Платформы». На съезде также избран Гражданский комитет, в него вошли «беспартийные лидеры перемен» и даже представители других партий.

Таким образом, цель, не раз сформулированная ранее, - дать гражданским лидерам, в том числе и активным беспартийным гражданам в регионах, возможность избираться в различные органы власти от имени «Гражданской Платформы», - получила свое логическое оформление. Правда, в ходе пресс-конференции Михаил Прохоров подчеркнул, что принимать участие в выборах партия будет не ради «мелькания» и получения своего определенного процента, а ради победы. Люди устали от выборов ради выборов, что продемонстрировала низкая явка на избирательные участки 14 октября. Задача - привести во власть неравнодушных профессионалов, способных изменить к лучшему жизнь вокруг себя.

Программные цели новой партии были представлены участникам съезда в небольшой брошюре, где в числе новых целей фигурируют отмена «вертикали власти» и построение эффективного гражданского общества, восстановление доверия в отношениях между гражданами и государством, переориентация бюджетов всех уровней на решение проблем здравоохранения, образования, безопасности и приведение административно-территориального деления страны в соответствие с вызовами XXI века.

Проблеме регионального обустройства страны серьезное внимание Михаил Прохоров уделил и в своем выступлении, заметив, что в России отсутствует внятная национальная, религиозная, миграционная политика.

- Сегодня региональное деление душит нашу страну точно так же, как феодальная раздробленность. Посудите сами, из 83 регионов 70 получают трансферты из федерального центра, то есть с точки зрения экономики являются абсолютно несостоятельными. Там проживает 74% нашего населения, это занимает 87% нашей территории, - заметил Михаил Прохоров.

Он также поставил вопрос об эффективности существующего разделения России на национальные округа и национальные республики с внутренними границами, заметив, что подобная проблема стоит сегодня и перед другими государствами Европы.

- Это не только наша проблема, посмотрите на Англию и Шотландию, Каталонию и Испанию. Это вызов XXI века. Не лучше ли нам честно и открыто обсудить вопрос и перейти к изменению территорий с точки зрения экономической целесообразности, - подчеркнул он. А чуть позже, на пресс-конференции пояснил, что с его точки зрения эффективным может быть разделение на 10-15 крупных регионов. И «Гражданская Платформа» в ближайшее время вынесет на обсуждение общественности несколько моделей такого регионального разделения, чтобы понять, какая модель лучше. - Но у них у всех один плюс - это экономическая и культурная самодостаточность, чтобы каждый конкретный большой регион мог свободно развиваться, деньги возвращались в муниципальные образования, а зависимость от федерального центра не сдерживала развития.

Вызвало вопрос журналистов и предложение ликвидировать систему федеральных целевых программ, по которой регионы сегодня получают средства на развитие. На что Михаил Прохоров заметил, что ФЦП с учетом нашей действительности являются главным фактором коррупции:

- Все федеральные целевые программы должны быть в бюджете, а не выделяться отдельно, так что потом из нее не все доходит до региона, - пояснил инициатор создания «Гражданской Платформы».

Позиции, по которым наша жизнь остро нуждается в улучшении, обозначили участники съезда, выступившие, как обозначили его организаторы, с приветственными словами. Но и эти «приветствия» были отходом от традиций - говорили о наболевшем, о том, что нуждается в скорейших переменах.

Так, выступившая на съезде певица Алла ПУГАЧЕВА призвала россиян не допускать манипуляции по отношению к себе и помнить о своем гражданском достоинстве. А полпред правительства РФ в Конституционном и Высшем арбитражном судах Михаил БАРЩЕВСКИЙ затронул одну из самых больших проблем современного российского общества - недоверие к судебной системе.

- По мнению бизнесменов, как зарубежных, так и отечественных, ненадежность судебной системы и недоверие к ней является самым большим барьером на пути инвестиций в Россию. В результате этого недоверия политики не идут на выборы, потому что оспаривать их результаты считают невозможным, а отечественные предприниматели считают, что проще дать взятку, потому что идти в суд и оспаривать действие чиновника бессмысленно, - посетовал он и заметил, что если не навести порядок в судебной системе, не убрать административное и криминальное давление на суд, то никакие реформы не пройдут.

О развитии местного самоуправления и проблемах межбюджетных отношений говорил в своем выступлении мэр Ярославля Евгений УРЛАШОВ. Город собирает на своей территории 56 млрд рублей, а остается в его распоряжении всего 5 млрд 300 млн, в то время как обязательства муниципальной власти постоянно увеличиваются. Эта ситуация хорошо известна всем муниципалам. Решить проблему, по мнению ярославского руководителя, возможно - внесением поправок в Бюджетный кодекс РФ. Его поддержал и мэр города Дзержинска Нижегородской области Виктор СОПИН, который считает необходимым обсуждать вопросы децентрализации финансов (из 4,2 млрд рублей, перечисляемых в бюджет этим малым городом, назад в виде субсидий возвращается всего 700 млн рублей). Он также вновь обозначил проблему несовершенства Федерального закона №94 о госзакупках, когда основным критерием победы в конкурсе на поставку продукции и услуг является цена. Это приводит к победе в конкурсе недобросовестных подрядчиков со всеми вытекающими последствиями.

Проблемы современного здравоохранения жестко обозначил выступивший на съезде доктор Александр МЯСНИКОВ. Он заметил, что на приобретенной в ходе модернизации отрасли за большие деньги медицинской технике в регионах некому работать, а уровень профессиональной грамотности врачей драматически низок. Во всем мире современная медицина - не искусство, а система алгоритмов действия, которой должен владеть врач, и в этом направлении нужно работать. По мнению других участников съезда, необходимо искоренить вакханалию на фармацевтическом рынке страны и ситуацию, когда главным врачом для человека является провизор в аптеке.

Участники съезда затронули и другие актуальные проблемы современной жизни, требующие внимания гражданского общества, - реформирования вооруженных сил и ЖКХ, развития культуры и образования, процессы клирикализации общества, которые нельзя не замечать.

А представители региональных СМИ закономерно попросили Михаила Прохорова определить место «Гражданской Платформы» в современной политической системе страны.

- Не хочу никого делить на красных и белых. По тем вопросам, по которым у нас будет общая позиция с партией власти, с коммунистами и даже с ЖИРИНОВСКИМ, мы готовы работать вместе. Это нормальная практика, пример умной договоренности с другими политическими силами, которые выходят к позитивному консенсусу во имя интересов наших граждан. Я хочу, чтобы наша партия воспринималась как третья сила, сила, умеющая слушать других и договариваться. Это очень важно, и это самая главная проблема нашего общества.

После того как были избраны руководящие органы и утверждены поправки в программу партии «Гражданская Платформа», слово взял Михаил Прохоров. Заметив, сколько много всего было сказано в этот день, он был немногословен:

- Работать очень хочется…

Значит, есть надежда, что вслед за словами, спорными и бесспорными, мы вскоре сможем увидеть и дела.  

Ирина Баранник, "Дальневосточный капитал"

 

Теги: выборы  партии  гражданская платформа 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика