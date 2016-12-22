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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Валерий МОРОЗОВ, исполнительный президент ГК "Транзит-ДВ": Российскому бизнесу важно действовать оперативно
Мотор и генератор идей в Группе компаний «Транзит-ДВ» - ее президент Игорь ПОЛЬЧЕНКО, - человек нестандартного мышления, умеющий слышать, реагировать на новое, ставить амбициозные цели. Сегодня он полностью сосредоточился на стратегических вопросах развития холдинга, передав оперативное управление компанией Валерию МОРОЗОВУ, который проработал в «Транзит-ДВ» десять лет и, как он сам говорит, вырос вместе с компанией - от коммерческого директора до исполнительного президента.
Валерий Морозов - гость «Дальневосточного капитала» и персона этого номера.
- Валерий Валерьевич, тема майского номера «ДК» - развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока. Морские порты - это наиболее инвестиционно привлекательные сферы региональной экономики, собственники практически каждого сегодня вынашивают или уже реализуют проект развития, интенсивно идут поиски площадок под новые порты. Как ваши проекты вписываются в этот общий тренд?
- Несколько лет назад мы приняли стратегию - «Видение 2020», определив три принципиальных этапа развития, каждый из которых обусловлен ростом нашего бизнеса, расширением транзитных возможностей региона, политикой, которую будет проводить федеральный центр в отношении развития транспортной инфраструктуры Приморского края и Северного морского пути. Мы намерены стать крупнейшей бункеровочной компанией на Дальнем Востоке, работающей в портах Славянка и Зарубино Приморского края и морском порту Петропавловска-Камчатского. Стратегически это концептуально важные точки на пути транзита грузов из северных провинций Китая на западное побережье США (транспортный коридор «Приморье2») и в Европу по Северному морскому пути.
«Транзит-ДВ» уже приступил к созданию в этих портах бункеровочных хабов, которые, в свою очередь, способствуют и обеспечивают развитие контейнерных перевозок. Заводя в наши порты для бункеровок суда, стоящие на крупнейших международных контейнерных линиях, мы посредством использования рейдовых перегрузочных комплексов (РПК) предлагаем эффективную обработку контейнерных грузов. Основная идея проекта - это создание распределительных комплексов в Славянке и Петропавловске-Камчатском, где будет идти формирование контейнерных партий, с последующей их отправкой судами ледового класса в европейские порты по трассам Северного морского пути. Мы видим себя оператором этих линий по СМП до Мурманска. По существу, это комплексный проект создания современной мультимодальной производственно-логистической системы, которая, по нашему мнению, станет основой для опережающего развития регионов ДФО.
Помимо этого, мы планируем увеличение дедвейта собственного флота до 400 000 тонн, что позволит нам стать крупнейшей судоходной танкерной компанией на Дальнем Востоке. В этом году планируется совместное с ВТБ приобретение двух танкеров. Многие годы «Транзит-ДВ» является крупнейшим поставщиком твердого топлива в северные регионы ДФО, а сейчас мы отрабатываем технологию обеспечения отдаленных регионов, где нет причалов для выгрузки, дизельным топливом в 20-тонных танк-контейнерах, которые выступают одновременно средством транспортировки и хранения для небольших компаний, работающих на севере. В наших рабочих планах организация подобных поставок дизельного топлива для мелких потребителей по всей трассе СМП. Сегодня мы уже располагаем 40 танк-контейнерами и ведем переговоры с сингапурской компанией о покупке новых, чтобы довести контейнерный парк до 1000 единиц.
В рамках действующего проекта «Большой топливный каботаж» нами построена новая логистическая схема доставки бункерного топлива, производимого в европейской части страны, по СМП в порты Петропавловска-Камчатского и Славянки.
- Презентация проекта создания современной мультимодальной производственно-логистической системы состоялась на совещании по развитию Дальнего Востока в начале года. В чем преимущества данного проекта?
- Главное преимущество проекта - это мультипликативный эффект, который даст его реализация. Увеличение транспортной доступности, развитие сопутствующих видов бизнеса во всем Дальневосточном регионе, систематизация бункерного рынка в целом - вот самые очевидные возможности роста не только для Группы «Транзит-ДВ», но и для всех видов бизнеса, ведущих свою деятельность на Дальнем Востоке. Проект поддерживается на федеральном и региональном уровне, он интересен и иностранному бизнесу, в частности, он рассматривается южнокорейским Министерством по землепользованию, инфраструктуре и транспорту (MOLIT), также мы активно работаем с Корейским морским институтом (KMI), стратегическим партнером проекта выступает компания Нyundai.
При этом наш проект логично вписывается в Стратегию развития транспорта в Приморском крае и России в целом. На последнем совещании при полпреде президента РФ шла речь об увеличении пропускной способности железнодорожного пограничного перехода «Махалино - Хуньчунь», что в перспективе как раз откроет путь контейнерному транзиту из КНР.
Знаете, при разработке своих проектов мы многое берем из практики наших соседей - портов Сингапура, Гонконга, Южной Кореи. Их отличительная особенность в том, что там все делается быстро, поэтому развитие идет энергично. Российскому бизнесу важно сейчас тоже действовать оперативно, пока не поздно.
В нашей компании все так и происходит. В прошлом году мы открыли Бункерный хаб в порту Славянка и за полгода увеличили количество судозаходов в этот порт в три раза. В этом году порт Славянка стал первым в России и пятым в мире, где осуществляется бункеровка высоковязким мазутом, который используется только новыми судами. В марте мы провели в Петропавловске-Камчатском первую Международную бизнес-конференцию, пригласив на полуостров своих российских и зарубежных партнеров. В рамках конференции произошло знаковое событие для Камчатки - мы осуществили в порту Петропавловска первую бункеровку крупнотоннажного судна (Western Bulk, m/v Aliki P). По существу это стало открытием бункеровочного хаба Петропавловск-Камчатский. В апреле провели первые бункеровки в порту Зарубино (Хасанский район) в рамках расширения географии деятельности Славянского бункеровочного хаба.
А если говорить о цифрах, то емкость рынка бункеровок Приморского края только за прошлый год увеличилась почти вдвое. Если в 2012 году в портах Приморья было реализовано 2,8 млн тонн нефтепродуктов, то в 2013 году - уже 4,3 млн. В этом году по оценкам экспертов емкость рынка достигнет рекордных показателей и составит 7 млн тонн, что позволит нам занять почетное третье место среди крупнейших бункеровочных центров ЮВА. Согласитесь, динамика впечатляет, здесь и сейчас мы формируем новый рынок и создаем новую карту движения мирового судоходства.
- Вы говорили о создании рейдово-перегрузочных комплексов. Насколько я понимаю, эта технология используется главным образом для небольших партий грузов и территорий с необорудованным берегом. В вашем случае это принципиально новый подход в организации контейнерного транзита. Есть ли что-то подобное на Дальнем Востоке?
- Это широко распространенная практика в мире там, где невозможно построить причальную стенку или это слишком дорого. Мы взяли пример организации подобных рейдово-перегрузочных комплексов с Гонконга и на российском Востоке, можно сказать, будем пионерами. Проект согласовывался долго, как все новое, но сегодня мы получили разрешение Минтранса по проекту расширения порта Славянки и созданию там рейдово-перегрузочного комплекса. Сегодня идет изготовление мертвых якорей, и к началу лета РПК «Славянка» будет открыт. Что это значит? Это значит, что в Приморском крае заработает новый глубоководный порт, который позволит без причальной стенки принимать крупнейшие в мире суда - до 400 м длиной. При этом стоимость подобной инфраструктуры исчисляется миллионами рублей, а по срокам занимает месяцы, тогда как строительство новых береговых сооружений и проведение работ по дноуглублению обошлись бы в миллиарды и заняли годы.
В настоящее время мы работаем с проектными институтами, получили ТУ от ОАО «РЖД» на реконструкцию ст. Блюхер и строительство новых подъездных путей. Проект реконструкции предусматривает удлинение существующих ж/д путей, что увеличит пропускную способность станции в полтора раза.
Реализация проекта предусмотрена в три этапа. Первый этап предполагает ввод в действие РПК «Славянка», организацию работы площадки по операциям с контейнерами с годовым оборотом 1500 TEU. На втором этапе мы планируем выйти на 12 тыс. ТЭU в год. Реализация третьего с достижением грузооборота в 100 тыс. TEU в год во многом будет зависеть от развития приграничной инфраструктуры на ж/д переходе «Махалино - Хуньчунь».
- Севморпуть пока лишь числится в приоритетах, но активного продвижения этого проекта не наблюдается. Не рано ли вы стартуете в Петропавловске-Камчатском с бункерным хабом?
- Пока что мы не можем говорить о круглогодичной навигации по СМП. В этом году, согласно нашему производственному плану, она открывается 20 июня, может быть, чуть позже. В навигации 2014 года перевезем по Севморпути около 270 тыс. тонн мазута с западных регионов России на Петропавловск и Славянку. Мы последовательно осваиваем северный маршрут и на своем опыте убеждаемся в его экономической привлекательности, он реальная альтернатива пути через Суэцкий канал. Достаточно вспомнить, что наш первый проход по СМП был в 2011 году, когда наш танкер «Бухта Славянка» совершил рейс вокруг всей Евразии по маршруту Владивосток - Петропавловск-Камчатский - Мурманск - Новороссийск - Славянка.
- Скажите, есть ли заинтересованность компании «Транзит-ДВ» в реализации строительства завода СПГ в Хасанском районе?
- «Транзит-ДВ» тесно сотрудничает с «Газпромом» в лице компании «Газпромнефть Марин Бункер». Мы партнеры сегодня, а в перспективе, когда к 2020 году вступит в силу ограничение по содержанию в топливе серы, как один из возможных выходов может быть обслуживание судов, работающих на сжиженном природном газе. Этот комплекс может стать неотъемлемой частью бункерного хаба. Почему нет?
- Валерий Валерьевич, такой проект, как ваш, требует больших инвестиций. Не думаю, что холдинг может справиться с ним собственным капиталом. Какие инструменты привлечения инвестиций вы видите?
- Мы успешно сотрудничаем с банками ВТБ, Сбербанк, Банк Москвы, рядом других. В частности, сейчас покупаем два танкера, 45 тыс. тонн каждый, с участием банка ВТБ. Банки готовы к долгосрочным проектам, они видят в нас надежных партнеров, верят в перспективы нашего развития, их устраивают наши финансово-производственные показатели. Крайне важно, когда собственники бизнеса и финансовые учреждения говорят на одном языке и преследуют общие цели - развитие.
- Можно в завершение личный вопрос? Собственники компании и многие топ-менеджеры холдинга - бывшие моряки. А вы в море работали?
- Море всегда было моей мечтой, но так сложилось в жизни, что я управляю процессами с берега (смеется). У меня слишком много в роду моряков: капитанами были мои дед, отец, дядька… Морская профессия - это очень тяжелый труд. В нашей компании к ней особое уважительное отношение.
Досье «Дальневосточного капитала»: «Группа «Транзит-ДВ» - холдинговая компания, оказывающая широкий спектр услуг на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, углей, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. «Группа «Транзит-ДВ» дает своим клиентам и партнерам возможность с помощью своих производственных мощностей и высококлассных специалистов совершать любые операции по перевалке, хранению и доставке нефтепродуктов и навалочных грузов в любых объемах и направлениях, в необходимые сроки. Компания основана 18 июля 1995г. «Группа «Транзит-ДВ» включает в себя 9 компаний: ООО «Северо-Восточное морское пароходство», ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ», ЗАО «Востокбункер», ООО УК «Хасан Сервис ДВ», ООО «Востоктепло», ООО «Магадан - Транзит ДВ», ООО «Камчатка «Транзит-ДВ», ОАО «Владрыбснаб», Фонд «Наш Север» - с единым корпоративным центром - Управляющей компанией ООО «Группа «Транзит-ДВ».
Лариса ЛАРИНА
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2014 год.
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