Виктор ЛАРИН: "Основной посыл происходящего: «Дальний Восток мы можем потерять – давайте будем его интенсивно развивать!»

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Декабря, 03:49 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Персона
23 Августа 2011, 16:25 | Персона

Виктор ЛАРИН: "Основной посыл происходящего: «Дальний Восток мы можем потерять – давайте будем его интенсивно развивать!»

Чтобы быть понятыми и принятыми в Азиатско-Тихоокеанском регионе на равных, необходимо как минимум знать его историю и культурные особенности. Осознание этого факта, а также сложная международная обстановка, одним из факторов которой был жесткий конфликт между СССР и Китаем, способствовали открытию во Владивостоке в 1971 году Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Он стал одним из подразделений набиравшего тогда мощь Дальневосточного научного центра Академии наук.

В духе времени перед новым научным учреждением ставились, прежде всего, идеологические задачи: изучение истории региона, которой до этого серьезно никто не занимался, проведение линии партии в гуманитарно-исторической науке, а также участие в идеологической борьбе с китайскими оппонентами.

Сегодня Институт истории отмечает свое 40-летие, и хотя за это время поменялись не только подходы в исторической науке, но и само государство стало иным, по-прежнему актуальными остаются некоторые из поставленных тогда задач. Как они решаются, насколько учитываются исторические знания и традиции при определении перспектив Дальневосточного региона и есть ли у России шанс войти в АТР на равных – об этом шел разговор с директором Института истории, археологии и этнографии Дальнего Востока ДВО РАН, доктором исторических наук, профессором Виктором ЛАРИНЫМ.

Воссоздание истории

– Виктор Лаврентьевич, насколько изменились задачи, которые теперь решает коллектив института, и востребованы ли современным обществом – властью, бизнесом, населением региона – исторические знания?

– Конечно, сегодня стоят во многом иные задачи, хотя главная из них по большому счету все та же – это максимально объективное воссоздание истории региона, который теперь мы все чаще называем Тихоокеанская Россия. И не только его, но и Северо-Восточной Азии, потому что писать отдельную историю Дальнего Востока России просто невозможно. Ныне российская, эта территория имеет очень длительную историю и объективно – географически, экономически, политически – является частью обширного Азиатско-Тихоокеанского региона, Северо-Восточной Азии.

Период российского присутствия (чуть более 300 лет) – это лишь эпизод в богатейшей истории данной территории. Эта была зона интенсивных миграций, здесь возникали и распадались государства, и все, что здесь происходило, нас интересует. Вторая задача, которую мы выполняем сегодня, это участие в обеспечении плавного вхождения России в данный регион, или, как сегодня принято говорить, интеграции.

Что же касается востребованности научных достижений бизнесом и властью, то этот вопрос для России вообще очень актуален. Хотелось бы, чтобы она была больше. Но мы стараемся активно продвигать те знания, которые получаем в ходе своей научной деятельности, даже порой навязывая их. Это касается решения некоторых проблем, имеющих исторические корни. Мы только приходим к пониманию, что проблемы международных отношений и взаимодействия с окружающим миром, адаптации России в АТР или зарубежных мигрантов в ДФО наскоком не решить. Например, на днях мы обсуждали подходы к концепции адаптации мигрантов на территории Приморского края, которая, думаю, будет иметь практическое значение.

Быть принятым на равных

– Вы известны своими достаточно критичными заявлениями в адрес федеральной власти по поводу «конструирования стратегий и программ развития Дальнего Востока», в большинстве своем оставшихся на бумаге. Сегодня идет реализация Программы социального и экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» и ее подпрограммы «Развития Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР». Насколько реально, с вашей точки зрения, Владивостоку стать таким центром?

– Если у российского руководства не пропадет к этому интерес, то вполне реально. Наши соседи – Япония, Китай, Корея – эту идею встретили позитивно. Это очень важно, прежде всего, потому, что Россия сегодня воспринимается в данном регионе как сугубо европейское государство со всеми вытекающими последствиями. И если действительно Владивосток станет неформальной восточной столицей России, в которой будет проводиться основная масса мероприятий, ориентированных на регион, то это дает шанс России быть принятой здесь как азиатское государство – на равных.

Но пока для этого сделаны даже не шаг, а полшага. Впрочем, и его стоит приветствовать. Проблема заключается в том, что все происходящее во Владивостоке по большому счету заслуга персонально Владимира ПУТИНА. И я очень опасаюсь, что после 2012 года интерес к региону пропадет, и все вернется на круги своя. Мосты, университет, очистные сооружения останутся, это все здорово, но грандиозная задача интеграции и продвижения России в регион может приостановиться, потому что мотивации у московской политической элиты и бизнеса практически нет.

Продвижение России на Восток всегда было, с одной стороны, заслугой отдельных личностей, а с другой – следствием критических ситуаций, которые возникали, и страха потерять эту территорию. То же самое происходит и сегодня. Основной посыл происходящего: «Дальний Восток мы можем потерять – давайте будем его интенсивно развивать!». Да, программа развития есть, но идеологии нет! И нет ответа на вопрос: «чем должен быть Дальний Восток для России?» Это лишь форпост государства на Востоке или нечто большее? Нет идеологии отношений России со странами АТР. И только сегодня заговорили о необходимости разработки концепции отношений с Китаем. Мы до сих пор не определили, что такое для нас Китай – это угроза или это шанс? Надо ли его бояться и осторожно с ним взаимодействовать, или, наоборот, тесно сотрудничать. То же самое касается Японии и Южной Кореи.

Удержать население

– Что касается действующей программы развития Дальнего Востока и Забайкалья, было в ней ваше экспертное участие?

– Никакого. Вообще эта программа появилась как черт из табакерки. Два года обсуждали программу МЕЛАМЕДА, которая нещадно критиковалась. А потом неожиданно появляется новая программа, и правительство ее срочно принимает. Ее большое достижение – развитие инфраструктуры региона. Но это лишь капля в море…

Не решается одна из важнейших проблем – удержания здесь населения. У нас по-прежнему разрабатываются программы переселения, на них закладываются десятки миллионов рублей, а результат пока копеечный. Хотя сколько говорилось о том, что нужна программа удержания здесь населения, а также перемещения населения на Дальнем Востоке – с севера на юг, где проживание более комфортно.

До сих пор не хватает смелости признать, что равномерно развивать весь Дальний Восток невозможно – просто не хватит денег на эту огромную территорию. На Дальнем Востоке необходимо развивать определенные зоны роста. И Владивосток, а точнее агломерация Владивосток – Артем – Уссурийск – Находка с населением 2-3 миллиона человек, отнюдь не фантастика, как считают некоторые, а вполне реальная перспектива и одна из таких точек быстрого роста.

Угроза или шанс

– Виктор Лаврентьевич, ваши научные интересы связаны с Китаем, и вы уж точно для себя определили, что для нас несет этот сосед – угрозу или шанс?

– Я говорил не раз, что Китай для нас – это шанс, которым мы пока не воспользовались. Шанс заключается в том, что это огромнейший рынок (почти 1400 миллионов населения!), в том числе и рабочей силы. Но тенденция такова, что китайцев на Дальний Восток едет все меньше: и туристов, и квалифицированных рабочих. Проблемы с китайской миграцией у нас сегодня не существует. Да, и китайской экономической экспансии, о которой одно время было модно говорить, тоже не видно. Я имею в виду и китайские инвестиции.

По поводу подписанной в 2009 году президентами Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Ху ЦЗИНТАО программы сотрудничества о совместном освоении Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая китайские коллеги неоднократно задавали мне вопрос – собираетесь ли вы эту программу реализовывать? Кстати, инициативной стороной сотрудничества все время выступает Китай, который пытается продвигать различные проекты, с нашей же стороны – нерешительность и затягивание процессов интеграции. Один из красноречивых примеров – судьба торгово-промышленного комплекса Пограничный – Суйфэньхэ. На китайской стороне – торговый комплекс и пятизвездочная гостиница недалеко от границы. У нас же до сих пор не принята нормативная база для реализации этого проекта!

– Ваш институт известен своей археологической школой. В связи с развернувшимся на Дальнем Востоке строительством работы у археологов прибавилось?

– По закону любое строительство возможно лишь после предварительной экспертизы на предмет наличия на будущей стройплощадке историко-культурных памятников. Поэтому наши специалисты работали на трассах нефтепровода, газопровода, линий электропередачи, на месте строительства мостов и других объектов. В связи с возросшими объемами работы в институте два года назад была создана лаборатория спасательной археологии, ведь если газопровод или нефтепровод невозможно перетрассировать, памятник истории приходится в прямом смысле спасать. В ходе таких работ были выявлены десятки археологических памятников. Например, в ходе обследования только района будущей игорной зоны в бухте Муравьиной археологи нашли 12 памятников, это стоянки и поселения, которые датируются первым тысячелетием до нашей эры.

Вообще же на территории Приморья находится немало памятников и более древнего периода – второго-третьего тысячелетия до нашей эры. На них обнаружены орудия труда, украшения, различная утварь, предметы религиозного культа. Уникальные предметы, найденные нашими учеными, хранятся в музее археологии института. Кстати, часть коллекции по договору сейчас выставлена в Национальном музее Республики Корея в Сеуле.

У карты Тихого

– Сегодня отечественная наука поставлена в условия, когда она вынуждена зарабатывать, предлагая рынку «научный продукт». Насколько известно, ваш институт изучает опыт предпринимательской деятельности. Бизнес проявляет интерес к подобным работам, есть ли от него социальный заказ?

– Бизнес предпочитает жить сегодняшним днем. Но мы пытаемся активно внедрять наши знания в области международных отношений, международной безопасности, выпуская книги и бюллетени, организуя круглые столы, семинары, конференции на актуальные сегодня темы. Например, свежий бюллетень «У карты Тихого океана» подготовлен по материалам круглого стола «Экономическая безопасность в АТР и будущее Тихоокеанской России».

В последние годы мы провели ряд семинаров, посвященных проблемам международных отношений в регионе: по корейской проблеме, китайскому фактору, политике США в регионе. И должен заметить, что к ним проявляют интерес представители Законодательного собрания и администрации Приморского края, министерства иностранных дел, бизнеса.

– Жизнь ставит и другую проблему – адаптации коренных малочисленных народов к изменяющимся условиям современного мира…

– Пожалуй, это самая острая и наиболее востребованная тема. Не раз наши ученые-этнографы готовили докладные записки на эту тему краевым и федеральным властям. Но не менее, а, возможно, и более важное из того, что делается в этом направлении, – издание серии книг, посвященных истории и культуре коренных народов Дальнего Востока. Недавно вышла в свет 11-я книга данной серии, в ней рассказывается об эвенках. С самой первой книги серия издается в Санкт-Петербурге, и хотя это требует дополнительных расходов, нам важно сохранить традиционное оформление и определенную культуру издания.

Вообще, мы традиционно много публикуем работ по истории и культуре аборигенных народов Дальнего Востока. В последние годы стали активно развивать славяноведение – истории русских и украинцев на Дальнем Востоке посвящена целая серия публикаций. В советское время как-то считалось неудобным изучать русских, но в постсоветское время мы решили, что этот пробел нужно ликвидировать.

– Молодежь не утратила интерес к истории, кадровая проблема в институте есть?

– Такая проблеме действительно была в середине 90-х годов. В результате у нас почти нет 40-летних. Но молодые, перспективные ребята, которым интересно заниматься наукой, теперь появились. Да и заработная плата все-таки подросла. Сейчас старший научный сотрудник, кандидат исторических наук получает в среднем 25 тыс. рублей.

Сегодня в институте работает более 50 кандидатов и 11 докторов наук – научный потенциал достаточно высокий. Многие направления, заложенные создателем и первым руководителем института, академиком А.И. КРУШАНОВЫМ, продолжаем и поныне.

Мы сохранили преемственность тематики исследований, хотя в области изучения истории мозги, конечно, пришлось перестраивать. Ясно, что из партийной сделать науку непартийной очень сложно. И, кажется, нам это удалось. Причем без кровопусканий и истерий, которые были в 90-е. Мы сохранили традиции, лидеров в науке, но в то же время освоили новые подходы, методики, направления.

Чем мы гордимся особенно, это серией книг по истории Дальнего Востока. Два первых тома вышли до 1991 года – по археологии и истории Дальнего Востока до 1917 года. Не так давно вышли две книги, посвященные истории гражданской войны и 1945-1950 годам. Эта работа продолжается и сегодня.

– В последнее время мы стали свидетелями очередного обострения Курильской проблемы, какие пути ее решения вы видите как историк?

– История здесь не может служить основанием для решения проблемы. И если исходить из того, что кому принадлежало в такое-то время, то можно такого нагородить! Поэтому думаю, что по Курильским островам есть только политико-юридическое решение. Добрая политическая воля обеих сторон, аналогично тому, как была решена проблема Большого Уссурийского острова на Амуре. Там тоже была коллизия, но в итоге восторжествовала добрая воля обеих сторон и было принято компромиссное решение о разделе острова. Территориальный вопрос с соседями, таким образом, был снят.

– Через призму истории прогнозируется будущее, какие вызовы, с вашей точки зрения, станут определяющими в новейшей истории АТР?

– Главный вызов состоит в том, что центр экономической активности мира уже переместился в АТР, туда же перемещается центр политической активности, что бы там старушка Европа ни говорила. Сегодня в Азии живет половина населения мира. И Россия должна здесь присутствовать, если она хочет оставаться мировой державой. А для этого надо понять и принять существующие здесь правила игры, чтобы их учитывать и по ним играть. Мы заходим в чужой дом, и лишь сейчас начинаем чуть лучше понимать принятые в нем традиции. А между тем культура (то есть длительная история, которая накладывает свой отпечаток на современное поведение власти, бизнеса, простых людей) для такого понимания очень важна.

И еще один немаловажный аспект. Для того чтобы быть принятой в этом регионе, Россия должна изменить свой имидж – Советского Союза и России начала 90-х годов прошлого века. Как вы понимаете, он и сегодня во многом со знаком «минус». Так что работа предстоит большая, если мы хотим в АТР стать своими.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика