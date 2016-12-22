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Сергей ВЛАСОВ, председатель совета директоров ПАО КБ "Восточный экспресс банк": Дальний Восток для нас останется ключевым регионом
Насколько возможно сегодня снизить риски банковской деятельности, на что необходимо делать ставку и можно ли строить успешный бизнес не меняясь? Об этом «Дальневосточный капитал» разговаривал с председателем совета директоров Восточного экспресс банка Сергеем ВЛАСОВЫМ.
- Сергей Николаевич, что, на ваш взгляд, является основным вызовом для банковской системы страны в 2015 году? Насколько предсказуема ситуация?
- Основные вызовы в полной мере были предъявлены банковской системе в конце прошлого года. Кризис на валютном рынке и последовавшее за этим повышение ключевой ставки Банка России до 17% - зримый результат проблем, копившихся в экономике страны. Это наше нефтегазовое проклятие, позволявшее жить не проводя структурных изменений в экономике. Не новая мысль, но за последние 10 лет мы мало что сделали для того, чтобы лучше было жить нашим детям и внукам. Достаточно посмотреть на структуру экономики, на соотношение государственного и частного капитала, развитие предпринимательства и его долю в ВВП…
- Это должно стать категорической повесткой дня в сегодняшних условиях?
- Такие вещи не решаются быстро, это эволюционный процесс, который может успешно протекать при условии абсолютно независимой судебной системы, а экономическая платформа для него - равенство возможностей и справедливость. Если опираться на экономические законы, то можно рассчитывать на то, что назревающие проблемы могут быть поправлены локальными кризисами. В нашем случае, когда в одно время сошлись все возможные риски - политические, валютные, фондовые, социальные и прочие, - необходимость кардинальных изменений экономической политики становится особенно очевидной.
Понятно, что в последние годы были и положительные стороны, но они не перевесили обстоятельств, которые привели к нынешнему практически системному кризису в экономике страны.
- Банковский сектор не может развиваться в отрыве от экономики и общества. Какие вопросы должны быть решены для него?
- Сегодня пока - выживания, других вопросов нет. Это касается и частных, и государственных банков. Кровеносная система хорошо функционирует, когда она сообщающаяся. Сегодня это сообщение нарушается. Полной картины пока ни у кого нет, есть большая макроэкономическая неопределенность, много вопросов в отношении финансового состояния предприятий и домашних хозяйств. При этом никто не может сказать, сколько продлится подобная ситуация. И в любом случае сегодня быстрых решений нет, нужно набраться мужества, чтобы принять и последовательно реализовывать кардинальные и, может быть, непопулярные меры.
- Критиковать легко. Но что надо делать? Сегодняшние действия Банка России помогают выправить ситуацию?
- Во время пожара никто не думает о том, что ты делаешь правильно или неправильно. Пожар тушат более-менее нормально, и здесь все средства хороши. Но конкретика сегодня есть только на день, неделю, месяц.
- Что касается вашего банка, то будет ли работать сегодня модель, обеспечившая стремительный рост в спокойное время? И не засиделись ли вы за столом, азартно наращивая прибыль, когда уже налицо были все признаки закредитованности граждан, которые являются вашим целевым клиентом?
- Конечно, что скрывать, как любые коммерсанты, мы были настроены зарабатывать. Этот перекос начал проявляться еще в 2012 году: температура начала подниматься, но было непонятно, что болит. Когда диагноз стал ясен, лечить стало труднее. Лечим.
При этом все розничные банки только-только взяли под контроль розничные риски, связанные с эффектом закредитованности населения страны. Сейчас нужно научиться работать с новыми вызовами: рисками макроэкономического ухудшения, рисками, связанными с высокой инфляцией. И тут, к сожалению, у нас в России все получается как с чистого листа. Ни у кого из современных банкиров, занимающихся розницей, нет опыта работы с растущей инфляцией. Весь предыдущий опыт - это опыт с постоянно снижающейся инфляцией. Поэтому учимся только на своих ошибках....
Сегодняшние условия тем более не формируют потенциала для прибыльной деятельности при такой модели бизнеса, как у нас. Можно фактически говорить о существенном изменении рыночных условий. И ключевые особенности здесь - это снижение потребности в кредитах и платежеспособности у населения, рост проблем у клиентов, которые раньше исправно обслуживали свой долг. Мы вынуждены ужесточать рисковые правила. Все это приводит к тому, что из 100 зашедших в банк клиентов мы выдаем кредит всего 20-ти! Конечно, такой бизнес нельзя назвать эффективным. Значит, будем менять модель бизнеса, его парадигму, ее разработкой мы сейчас активно занимаемся.
- Та социологическая база, которую накопил банк и которой так гордился, пригодится в нынешних условиях или она теперь безнадежно устарела? Как меняется лицо сегодняшнего заемщика?
- Это по-прежнему самое ценное, что есть у банка. Но ее все время нужно актуализировать, погружать в нее новые знания. Лицо нашего клиента не сильно поменялось, просто у него теперь похуже вид. Уже сегодня понятно, что порядка 10% граждан, будем надеяться, временно вышли из числа среднего класса. Остальная часть населения стала беднее процентов на 30.
- В какую сторону идти? Планирует ли Восточный экспресс банк диверсификацию бизнеса: активизацию работы с малым бизнесом, корпоративными клиентами, развитие внешнеэкономического направления?
- Конечно, мы будем диверсифицироваться, но останемся розничным банком - это главная отправная точка при формулировании новой модели развития. Розница - это вечный бизнес: пока существует человек, существуют деньги, значит, в них будет потребность.
Мы не планируем работать в корпоративном секторе и развивать направление малого и среднего бизнеса - не видим для себя здесь предпосылок. Не буду раскрывать наши планы, у нас есть определенные представления о возможностях в розничном сегменте, но, честно скажу, пока есть и много вопросов, на которые нет ответов. Рынок преподносит проблемы, глубины которых пока никто не понимает. Ситуация, в которой мы оказались, уникальная.
Принципиальные вопросы, на которых мы сосредоточимся в рамках нашей модели, - это улучшение качества работы с клиентом, повышение лояльности, расширение предложения - все, что есть в розничном банковском бизнесе, наш клиент должен получить у нас. Кредит - это лишь часть наших взаимоотношений. Учитывая, что Восточный экспресс банк - это, по существу, целая группа компаний, в которой есть страховой и ряд других бизнесов, мы можем сформировать хорошую синергию, обеспечив клиенту комплекс востребованных услуг. Идет борьба за кошелек клиента, и надо попытаться ее выиграть. Учитывая конкурентность рынка, будем формулировать уникальные предложения. Выиграет тот, кто больше знает о клиенте, понимает и предугадывает его потребности. Кто сможет это сделать, тот победит, за этим будущее.
Ну и актуальная на сегодняшний день тема - это работа с клиентами, которые попали в финансово трудную ситуацию, - им необходимо помогать. Если, конечно, человек хочет, чтобы ему помогали, мы предложим варианты реструктуризации, чтобы он мог спокойно обслуживать долг.
За последние два года банк сделал очень многое для создания мощной системы востребования кредитов. Это не традиционная модель работы коллекторского агентства, а скорее система поддержки клиента по обслуживанию долгов. Это, прежде всего, комфортные для клиента предупреждения о предстоящих платежах, ранняя система реагирования на возможные проблемы с погашением и предложения по поиску оптимальных решений. Такой подход позволяет предоставить, на мой взгляд, на текущий момент крайне важный для обеих сторон сервис, позволяющий на ранней стадии найти выход и не загонять проблему в тупик. Мы так и называем наши усилия - «скорая финансовая помощь», и это реально отражает задачи такой работы. Благодаря адаптации системы принятия кредитного решения под меняющиеся рыночные условия и созданной системе поддержки клиентов по погашению долга мы с оптимизмом оцениваем доходность нашего нового кредитного портфеля, и только вопрос некоторого времени - когда эти действия вновь выведут банк в прибыль.
- Обращает на себя внимание то, что Восточный экспресс банк предложил одну из самых высоких процентных ставок по вкладам. Это дорогие для вас деньги. Учитывая снижение кредитного спроса, будет сложнее зарабатывать?
- Первым ставку подняло государство - стоимость денег сегодня 17%. Рынок вынужден был на это мгновенно отреагировать. Это как раз та ситуация, когда через высокие проценты по депозитам можно помочь населению хоть как-то защитить свои сбережения от инфляции. Версии разные, но в моем представлении она в ближайшие месяцы ниже 15% не опустится. Высокие ставки привлечения денег граждан - это краткосрочная вынужденная мера.
Но в сегодняшней ситуации для нашего банка вопрос привлечения ресурсов через вклады населения не является самым актуальным. Более того, мы вынуждены уже больше полугода держать очень большую сумму - порядка 30 млрд рублей - на счетах, чтобы иметь возможность по первому требованию вернуть деньги вкладчикам. Эти деньги сегодня не приносят никаких доходов, но вынужденная мера себя оправдывает - в сегодняшних условиях, когда ряд банков столкнулся с паническими настроениями граждан, нельзя даже на час допускать проблем с ликвидностью.
Учитывая, что вклады застрахованы, а предельная страховая планка оперативно поднята государством до одного миллиона четырехсот рублей, вкладчикам нет повода волноваться.
- Тем не менее вопрос привлечения ресурсов сегодня для многих банков становится критическим... Практически остановился рынок межбанковского кредитования. Какие возможности видите для себя вы?
- Мы никогда не брали значительные суммы на межбанке, банк в предыдущие годы привлек «длинные» деньги от иностранных фондов и посредством размещения облигационных займов.
Сегодняшняя кризисная ситуация заставляет быстро принимать сложные решения. Восточный экспресс банк первым зарегистрировал новую эмиссию и намерен увеличивать уставный капитал, потому что существующего уже начинает не хватать для решения возникающих проблем. Произойдет это, скорее всего, во втором квартале 2015 года. Ситуация для банка весьма позитивная: акционеры имеют средства и готовы участвовать в новой эмиссии.
И еще один важный положительный сигнал мы получили от рынка в конце года. Практически в «черный» понедельник Восточный экспресс банк смог разместить новый выпуск облигационных бумаг на 700 млн рублей. С точки зрения суммы это капля в море, но в нынешних условиях, когда игроки финансовых рынков были озабочены покупкой валюты, это хороший сигнал, говорящий о высоком доверии инвесторов и клиентов к Восточному банку. В моем представлении это уникальная ситуация и, я бы сказал, производственный подвиг.
- Когда в 2008 году начался кризис, в интервью «ДК» многие руководители банков говорили, что за этим следуют не только минусы, но и плюсы. Вы в этом кризисе видите плюсы?
- Я больших плюсов не вижу. Рассуждать о том, что кто-то уйдет с рынка и останется больше свободного места, наверно, не особенно правильно. Это явное снижение конкуренции, что всегда плохо для рынка. А то, что всем нам придется задумываться о новой стратегии, тоже не самое лучшее последствие кризиса. Раньше думать нужно было - системно: властным структурам, регулятору, менеджменту банков. Сейчас нужно делать правильные выводы. При этом у нас нет права на отчаяния и сожаления, есть право и обязанность на поиск лучших решений из всех возможных.
- Восточный экспресс банк в короткое время стал одним из самых филиальных в стране. Какие решения будете принимать в отношении сети?
- Она будет оптимизирована, останется только то, что приносит доход. Других вариантов нет - все лишние расходы должны быть сокращены. Думаю, будем делать акцент на укрепление позиций в домашней сети - Дальний Восток и Восточная Сибирь.
Дальний Восток для нас был и останется ключевым регионом. Тут у банка большая доля рынка, высокая узнаваемость клиентов, большая клиентская база и значительный портфель. Поэтому мы с большим воодушевлением смотрим на все решения государства по Дальнему Востоку. Важно, чтобы все они реализовались и во всех проектах реально участвовали предприятия региона и жители Дальнего Востока. Но еще более важно, чтобы в эти решения и проекты поверили инвесторы.
Досье «Дальневосточного капитала»: Восточный экспресс банк входит в тройку крупнейших банков России по размеру филиальной сети, в ТОР-10 по депозитам физических лиц и потребительским кредитам, занимает 28 место в общем рейтинге банков России по величине активов. Более 50% акций банка принадлежит крупным институциональным инвесторам, среди которых IFC - Международная финансовая корпорация, входящая в группу Всемирного банка (14%), а также фонды прямых инвестиций Baring Vostok (33,6%) и Russia Partners (6,9%). В 2012 году банк успешно разместил биржевые облигации на 3 млрд руб. Надежность банка подтверждена ведущим мировыми рейтинговыми агентствами Moody’s Investors Service (B1), Fitch Ratings (B+) и российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (А+, очень высокий уровень кредитоспособности). Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» зарегистрировано в 1991 году. Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от 24.10.2014 г.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2015 год.
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