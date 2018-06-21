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Законопроект "О свободном порте Дальнего Востока" прошел через тернии "нулевых чтений"
Неожиданность критики была в том, что проект, подготовленный Министерством по развитию Дальнего Востока, мало чем отличается от недавно принятого Федерального закона «О свободном порте Владивостока». Новый документ лишь расширяет список территорий и гаваней, где предполагается ввести режим порто-франко. И, кстати, разработан он был по прямому поручению президента России, о чём напомнил участникам «нулевых чтений» первый заместитель главы Минвостокразвития Александр Осипов.
Согласно законопроекту, Свободный порт Дальнего Востока (СПДВ) будет включать четыре отдельных структуры: Свободный порт Камчатка (охватывает город Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городской округ и Елизовский муниципальный район), Свободный порт Хабаровского края (Ванинский, Советско-Гаванский, Николаевский, Охотский и Ульчский муниципальные районы), Свободный порт Сахалин (Корсаковский, Невельский и Холмский городские округа и три морских порта – Холмск, Невельск и Корсаков), Свободный порт Чукотка (Анадырский, Иультинский, Провиденский, Чаунский муниципальные районы и 5 морских портов – Анадырь, Беринговский, Певек, Провидения, Эгвекинот). Всего 14 муниципальных образований, в которых проживает 480 тысяч человек.
На территориях СПДВ, как и в Свободном порте Владивостока, будет действовать режим «одного окна» на границе, упрощенный визовый режим с получением 8-дневной визы при въезде на территорию, режим свободной таможенной зоны для резидентов. Резиденты порто-франко получат налоговые льготы, другие преференции. Предусматривается упрощение ряда административных процедур и т.д.
По поводу этих положений законопроекта никто не спорил. Возражения, представленные в форме «Рабочих тезисов Общественной палаты», касались, прежде всего, системы управления СПДВ. Например, экспертов ОП возмутило, что «уполномоченный федеральный орган вправе передать свои полномочия управляющей компании». Такая формулировка документа, на их взгляд, «крайне вредна, поскольку вносит в правовое регулирование элемент неопределённости». Ещё жёстче оцениваются перспективы деятельности Наблюдательного совета Свободного порта. «В законопроекте изначально заложена потенциально коррупционная схема, - утверждают авторы «тезисов». – Она кроется во включении большого количества чиновников в сферу управления территорией СПДВ и исключения из этой сферы инвесторов».
Как оказалось, похожие претензии члены палаты уже высказывали при обсуждении законопроекта о Свободном порте Владивостока, но тогда они услышаны не были. Это, по-видимому, и заставило их возвысить свой голос. Впрочем, дискуссия за круглым столом, где, кроме «общественников», собрались представители регионов, науки и бизнеса, шла вполне доброжелательная и в конструктивном русле. Все согласились, что новый закон нужен для развития макрорегиона. Чему способствовали и чёткие ответы Александра Осипова на многие поставленные вопросы.
«Законопроект является естественным развитием, совершенствованием того нормативного поля, благодаря которому мы создаём новое пространство экономических и инвестиционных возможностей на Дальнем Востоке. В первую очередь, снижая в значительной степени административные и иного характера барьеры для привлечения там инвестиций, а также концентрируя полномочия и ответственность органов власти на решение проектов развития конкретных территорий», – подытожил первый замминистра.
По словам Осипова, мнения участников «нулевых чтений» будут учтены и по возможности включены в законопроект. Не исключено, что документ внесут на рассмотрение Государственной думы уже в этом году.
Сергей АКУЛИЧ, Москва. Фото автора.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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