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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточники определились с именами для аэропортов
Об этом со ссылкой на сайт конкурса сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Со своими предпочтениями жители региона определились уже в первом туре. Для Хабаровска наиболее подходящим станет имя адмирала Геннадия НЕВЕЛЬСКОГО. Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ, по общему мнению жителей Приамурья, должен стать крестным отцом аэропорта Благовещенска. Имя мореплавателя Витуса БЕРИНГА жители Камчатского края увековечат в названии своей воздушной гавани – г. Петропавловск-Камчатского. Помимо великих мореплавателей и политических деятелей, укрепивших позиции России на восточных рубежах, дальневосточники делали выбор в пользу писателей, чье перо оставило для потомков яркие свидетельства прошлого. Приморцы хотят, чтобы аэропорт Владивостока носил имя выдающегося путешественника, краеведа и писателя Владимир АРСЕНЬЕВА. Для Южно-Сахалинска, конечно же, - писатель Антон ЧЕХОВ. Для Якутска — писатель Платон ОЙУНСКИЙ. Сахалинцы и якутяне были особенно единодушны в своем выборе.
А вот Магадан будет встречать нас с именем Владимира ВЫСОЦКОГО. «Мой друг уехал в Магадан»…уже только за эту песню колымчане признали Владимира Семеновича своим. В голосовании он с приличных отрывом обошел знаковые для Колымы имена исследователя и первооткрывателя магаданских кладовых Юрия БИЛИБИНА, первого руководителя «Дальстроя» Эдуарда БЕРЗИНА, конструктора Сергея КОРОЛЕВА, который побывал в колымских лагерях.
Кстати, голосовать за имя отца в Магадан прилетал Никита ВЫСОЦКИЙ.
Напомним, Указ президента Владимира Путина, который определяет порядок присвоения имен выдающихся деятелей аэропортам, железнодорожным станциям и морским и речным портам, был опубликован 28 ноября. Решение должно принимать правительство по представлению Общественной палаты, а утверждать его будет президент. Президент также поручил правительству за месяц утвердить порядок использования присвоенных объектам имен. В документе отмечалось, что присвоенное объекту имя выдающегося человека «не является составной частью установленного географического объекта», а также не влечет за собой изменения его наименования.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал".
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