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"Суперджет": новая версия в ответ на санкции
Власти США наложили эмбарго на поставки самолета в Иран, воспользовавшись тем, что значительная часть комплектующих для него производится за океаном. Корреспондент "Дальневосточного капитала" поехал в Комсомольск-на-Амуре, где собирают первенца гражданского авиапрома России, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на месте и узнать, насколько критична уязвимость программы "Sukhoi SuperJet-100" перед иностранными поставщиками.
Авиакластер на берегах Амура
Выпуском самолетов на территории комсомольского авиакластера занимаются два предприятия. ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ имени Ю.А. Гагарина" Комсомольский авиазавод выпускает комплектующие для боевых самолетов и для гражданского "Суперджета", осуществляет окончательную сборку военной авиатехники. Комсомольский-на-Амуре филиал АО "ГСС" (Гражданские самолеты Сухого) из деталей, сделанных на соседнем предприятии, а также поставленных другими производителями, собирает и сдает госкомиссии гражданские авиалайнеры.
Объективную картину того, в каком положении находятся сейчас авиастроители Комсомольска, дает статистика. В 2017 году в авиастроении индекс производства составл 81,4%: в Комсомольском-на-Амуре филиале АО "ГСС" - 82,2 %; 80,9% в ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ имени Ю.А. Гагарина". В 2018 году этот индекс уменьшился до 76,4 %: на предпирятиях, соответственно, 80,1% и 73,9%.
Как объяснили корреспонденту "ДК" в правительстве Хабаровского края, причинами снижения объемов стало сокращение Комсомольским-на-Амуре филиалом АО "Гражданские самолеты Сухого" производственной программы на 2018 год по изготовлению самолетов SSJ-100 на 29,4 % к уровню 2017 года (2017 год - 34 самолета, 2018 год - 24 самолета).
Кроме этого, часть технологического задела, созданного в 2015 - 2017 годах, по решению руководства ГСС была использована для завершения работ по предыдущим поставочным контрактам, из-за чего произошло снижение выпуска составных частей самолетов SSJ-100 для Комсомольского-на-Амуре филиала АО "Гражданские самолеты Сухого".
Прогноз на 2019 год предусматривает рост выпуска военной авитехники на 47.6% и сокращение выпуска пассажирских авиалайнеров на 12,5% к уровню 2018 года. Напомним, в 2018 году было выпущено 24 "суперджета", в планах на 2019 год - пока 21 самолет.
Военные заказы
Комсомольский авиазавод производит истребители Су-35 в различных модификациях, признанные одними из лучших в мире, а также самолеты пятого поколения Су-57, и модернизирует послужившие в воздушных войсках самолеты. Мощности предприятия загружены, о чем красноречиво свидетельствуют ряды готовящихся к модернизации самолетов, сборочный цех "тридцать пятых" и издали - контуры площадки для сборки "невидимок".
На сборочных эстакадах поражает глубокая упорядоченность работы. Сложнейшие боевые машины, начиненные самым современным оборудованием, собираются в почти будничной обстановке. Вот характерная картинка. Рядом с самолетом, застывшим на стапеле, за большим рабочим столом бригада сборщиков спокойно обсуждает свои задачи. Заглядывают в чертежи, соотносят их со сделанным, затем поднимаются к машине и увязывают разрозненные системы в единое целое.
У всех сборщиков хорошее профессиональное образование и большой опыт. Большинство - выпускники местных учебных заведений. Качество деталей, которые нам показали во время экскурсии по производственным цехам, находится на высочайшем уровне. В производстве используется высокоточная техника, в том числе и роботы, которых показали журналистам.
Выпускаемые заводом боевые самолеты проверены в деле и востребованы в России и мире. В декабре, например, в войска ушел уже сотый серийный истребитель Су-35С, собранный на комсомольском авиазаводе. "От принятия решения о строительстве самолета Су-35 до сдачи его сотого экземпляра пройден большой путь, проведены все виды испытаний, запущено серийное производство", - отметил директор филиала ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" Александр ПЕКАРШ.
В 2018 году КнААЗ поставил военно-воздушным силам России десять многоцелевых сверхманевренных истребителей "Су-35С" поколения "4++", шесть модернизированных Су-27СМ, и еще десять Су-35М отправлены Китаю. Напомним, В 2015 году Китай официально стал первым зарубежным заказчиком российских многофункциональных истребителей Су-35, которые до этого эксплуатировали только ВКС России. Китай купил у России 24 истребителя за общую сумму порядка $2,5 млрд. Четыре машины были поставлены заказчику в 2016 году и по десять - в 2017 и 2018 годах.
"Экспортный вариант Су-35 для китайской армии отличается от истребителей, поставляемых на внутренний рынок. По требованию Минобороны КНР кабину пилота наши специалисты оборудовали авионикой китайского производства. "Пришлось повозиться, потому что мы были настроены на российскую авиаонику", - рассказали корреспонденту "ДК" в сборочном цехе.
Полностью реализация данного контракта, по информации ОАК, завершится в 2020 году. Детали сделки сторонами не раскрываются, но, скорее всего, речь в нем идет не только о поставках самолетов, но и о сопутствующем оборудовании, и запчастях и вооружении для Су-35М.
В 2019 году в портфеле у КнААЗа - несколько контрактов на изготовление самолетов Су-35, договор с Минобороны России на поставку в 2019 - 2020 годах двух истребителей пятого поколения Су-57, а также изготовление деталей для "Суперджета-100". По оценке А. Пекарша, перспективы вселяют сдержанный оптимизм.
Гражданский конвейер
На уровне лучших "авиадомов" Европы и Америки отлажен и сборочный конвейер самолетов "Сухой суперджет-100". В этом журналисты убедились после визита в цех окончательной сборки Комсомольского филиала ГСС. Заместитель президента ГСС Владимир БЛОЩИНСКИЙ провел экскурсиию, позволил посмотреть все, что нас интересовало, показал и рассказал как организован процесс.
"У нас установлено оборудование мирового уровня, используются современные технологии, в том числе хит нынешнего времени - лин-технологии, - отметил топ-менеджер. - Они нацелены на максимально эффективное использование рабочего времени, снижение материальных затрат и непроизводственных потерь. Это позволяет нам выпускать качественный самолет по конкурентной цене".
Особые требования - к безопасности. Воздушное судно проходит несколько ступеней контроля, от ведомственного до государственного, прежде чем получает путевку в небо. Оформление салона и окончательная доводка самолета под требования конкретного заказчика осуществляется в Центре поставок ГСС, расположенном в подмосковном городе Жуковском, для российских клиентов, и в Италии на предприятии SuperJet International - для зарубежных.
SSJ-100 выпускается с 2011 года. В эксплуатации находится 138 самолетов, из них 11 самолетов - это бизнес- и ведомственная авиация. Всего построено 156 машин, включая опытные, и те, что готовятся к поставке заказчикам. Самым крупным эксплуатантом является "Аэрофлот", в парке которого насчитывается 50 "Суперджетов". Контракт с перевозчиком был закрыт накануне нового года, а с нынешнего года начинается реализация нового соглашения между ОАК и "Аэрофлотом" по строительству до 2026 года еще 100 "Суперджетов", подписанного на Восточном экономическом форуме прошлым летом.
В портфеле заказов ГСС на 2019-20 годы - также порядка 10 самолетов в рамках контракта с мексиканской авиакомпанией "InterJet", рассчитанного на 40 машин, - около 30 уже передано мексиканцам. Еще четыре лайнера в стоместной компоновке комсомольчанам предстоит поставить до конца года авиапредприятию "Северстали".
С загрузкой Комсомольского филиала ГСС на текущий год все было бы в порядке, если бы США не наложили запрет на иранский контракт. Из заказанных Тегераном 40 машин до введения эмбарго авиастроители успели сделать чуть более половины. Так как форс-мажор случился в самом конце прошлого года, то заместить выпавшие объемы оказалось невозможно. Над коллективом нависла угроза сокращения порядка 300 работников.
Детские болезни "суперджета"
Проблемы "Суперджета-100" возникли не случайно. Международная кооперация, в которой участвуют европейские и американские авиастроители, задумывалась как благо для российского самолета, а обернулась для него тяжелыми последствиями. Более 80% деталей и систем в российском лайнере производятся за рубежом, в том числе десять процентов - в США, что и дало возможность американским властям ввести запрет на иранский контракт. На наших глазах изменения в геополитике обнажили всю уязвимость отечественного гражданского авиапрома.
Большое количество импортных комплектующих обусловило и вторую системную проблему, касающуюся уже эксплуатации "суперджетов". Самолет требует текущего и капитального ремонта, порой возникают непредвиденные ситуации, а ГСС не располагает оперативным запасом резервных деталей и не может оперативно доставить их из разных точек мира заказчикам. Начались вынужденные простои авиалайнеров, пошли слухи, что машина ненадежная. Конкуренты воспользовались ситуацией и развернули против "суперджета" настоящую информационную войну. Это привело к смене руководства ГСС - компанию возглавил Александр РУБЦОВ, который за относительно небольшой срок сумел переломить ситуацию.
В настоящее время, по его словам, налаживается система сервисного обслуживания летного парка. Исправность по парку SSJ-100 и регулярность вылетов за минувший год немного подросли. Запущен процесс импортозамещения зарубежных комплектующих самолета на российские. Ресурс использования SSJ-100, по оценке Рубцова, составляет минимум 30 лет, для этого нужно лишь умно распорядиться имеющимися ресурсами.
Лайнер меняет "версию"
В ГСС ведется активная работа по созданию новой версии "Суперджета-100", которую планируется вывести на рынок в 2021-22 годах. Доля российских комплектующих в ней будет определяющей. Сейчас идет работа по созданию отечественных систем авионики, гидравлики и интерьера для "Суперджета-100".
Американские противопожарные системы "Autronics" и кислородные системы "B/E Aerospace" будут заменены уже совсем скоро. Недавно успешно завершены испытания противопожарной и кислородной систем отечественного производства для российских лайнеров "Суперджет-100" и МС-21. Уже весной агрегаты поступят в компанию "Гражданские самолеты Сухого" для дополнительных сертификационных испытаний.
В декабре 2018-го года предприятие "Авиаагрегат", входящее в структуру Ростеха, ввело в эксплуатацию линию по изготовлению трубопроводов для авиационной отрасли. Утеплитель для фюзеляжа также начали производить в России.
В середине прошлого года начались испытательные полеты самолета Sukhoi Superjet-100 с саблевидными законцовками крыла. Системы разработаны компанией "Гражданские самолеты Сухого" при участии Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), а выпускают их в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО).
Законцовки позволяют самолетам лучше маневрировать, сокращают расход топлива на 3 процента и обеспечивают экономию авиакомпаниям до 5 млн. рублей в год на один SSJ-100. Эти приспособления будут устанавливаться в виде опции как на новые, так и уже эксплуатируемые самолеты.
"Мы готовим другую версию "Суперджета-100", где будут преобладать российские комплектующие: электроника, гидравлика, авионика, весь интерьер. А кроме того, вспомогательная силовая установка, колеса, тормоза, шасси - тоже будут наши. Надеемся, что новый самолет процентов на 80, а может, и на 90 будет состоять из российских комплектующих и материалов", - заявил Александр Рубцов.
В повестке SSJ-75
В 2018 году ГСС приступил к разработке укороченной версии SSJ, рассчитанной на 75 мест. Она должна быть готова в 2022-2023 году. Правительство выделило 85 млрд рублей на реализацию этого проекта.
Самолет рассчитан на региональные перевозки на расстояния 1500-2000 км. Он будет короче базовой версии, с меньшим размахом крыльев. Машина будет комплектоваться в основном деталями и системами российского производства. По заверению разработчиков, импортными останутся только те комплектующие, которые невыгодно или нецелесообразно заменять.
Конструкторам поручено снизить вес самолета на 10-15%, улучшить аэродинамические качества на 10%, уменьшить расход топлива на 5%. Для снижения веса, в частности, планируется использовать композитные материалы для крыла и алюминиево-литиевые сплавы для фюзеляжа. Шасси будет сделано из облегченных материалов.
Кабина пилотов получит современную авионику и будет стандартизирована с новым пассажирским лайнером МС-21. На новых вариантах "Суперджета" сначала будет ставиться адаптированный российско-французский двигатель SaM-146, а затем чисто российский; техзадание на его разработку уже выдано.
По расчетам маркетологов ГСС, для внутреннего российского рынка требуется около 200-300 самолетов SSJ-75, а емкость внешнего рынка для укороченной версии "суперджета" может составить более одной тысячи воздушных судов.
"Нам надо больше делать самолетов и уменьшать расходы, чтобы быть прибыльными. Этого можно добиться за счет увеличения объемов продаж, увеличения бизнеса и сокращения управленческих расходов, оптимизации численности управленческого и вспомогательного персонала", - заявил журналистам Александр Рубцов.
По его словам, сокращение производственного персонала не планируется, наоборот, компания продолжит набирать конструкторов и, где необходимо, производственных рабочих.
Фото автора.
Олег КУЛЬГИН.
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