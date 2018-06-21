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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 19:49 |
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Новый проект банка "Открытие" позволит купить квартиру, не выходя из дома
Выбрать подходящий объект и оставить заявку можно на сайте программы или обратившись в центр ипотечного кредитования банка «Открытие» в своем городе. Приобретение квартиры возможно как с использованием ипотечного кредита банка, так и за наличный расчет.
Сотрудники банка готовы помочь с выбором объекта и забронировать квартиру в понравившемся доме, а также проконсультировать по условиям ипотечного кредитования.
Помимо удобства удаленного выбора и бронирования объекта, простоты оформления сделки программа «Перемены к лучшему» дает клиенту и другие существенные преимущества: отсутствие расходов на перелеты в город, где расположена приобретаемая квартира, привлекательные условия от ведущих застройщиков, наличие персонального менеджера для решения вопросов на всех этапах.
«Уверены, что программа будет востребована, учитывая сохранение высокого спроса на приобретение жилья в других регионах. Помимо традиционных причин, связанных с различными жизненными обстоятельствами, в новых экономических реалиях актуальным для многих становится переезд в связи со сменой места работы», — отмечает Дмитрий Вагабов, Вице-президент, Начальник Управления развития ипотечного бизнеса банка «Открытие».
В рамках дальнейшего развития проекта предполагается пополнение списка партнеров банка из числа застройщиков и карты объектов недвижимости в различных регионах, что расширит возможности клиентов по поиску подходящего жилья.
Подробнее о программе «Перемены к лучшему» можно узнать на сайте peremena.openbank.ru и в Центре ипотечного кредитования Банка «Открытие» по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, 18, а также по тел.: 8 800 700 78 77 (доб. 49 1033).
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