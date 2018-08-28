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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Сентября, 15:54 |
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Путешественникам с российского Дальнего Востока предлагается новый вариант перелета в США
Путешественникам с российского Дальнего Востока предлагается новый вариант перелета в США - еженедельными рейсами Якутских авиалиний.
Рейсы между Анкориджем, крупнейшим городом Аляски, и Петропавловском-Камчатстким, с дальнейшим перелетом в Хабаровск, с использованием самолетов 737-70 с салонами бизнес, премиального и экономического классов начнутся 12 июля 2014 года и продолжатся до 13 сентября 2014 года, сообщила Коммерческая служба США журналу "Дальневосточный капитал".
"С введением прямого рейса Якутских авиалиний Аляска стала для россиян ближе", - отметил вице-президент по развитию туризма и продаж Visit Anchorage Дэвид Кассер. "Анкоридж является идеальным местом для гостей штата, поскольку объединяет все лучшее из того, что существует в Аляске, от рыбалки до ледников, от высококлассных отелей до заповедных уголков".
Досье "Дальневосточного капитала": Количество россиян, посещающих США, в течение последних нескольких лет растет быстрыми темпами. Так, в 2011 году этот показатель вырос на 27%, в 2012 году – на 17%, а в 2013 году, в соответствии с последними статистическим данными, - на 31%. Согласно прогнозам, в 2014 США посетит рекордное количество туристов из России. Это произойдет благодаря введению новых трехлетних многоразовых виз, выдаваемых посольством и консульствами США по всей России, более быстрому оформлению виз, а также дополнительным опциям перелетов, таких как летние рейсы Якутских авиалиний.
Как писал "Дальневосточный капитал", в 2013 году, за 17 лет, в течение которых проходит PITE (ранее «Дальтур»), американский штат Аляска впервые представил себя на туристической выставке во Владивостоке.
- Несмотря на географическую близость, дальневосточники едут к нам менее охотно, чем туристы из центральной России и Украины, срабатывает стереотип о том, что на Аляске делать нечего: чем, мол, может удивить тот же Анкоридж, расположенный на одной широте с Магаданом? - рассказал "Дальневосточному капиталу" менеджер по туризму компании Visit Anchorage Джара ХААС. - Но, поверьте, на Аляску стоит приехать хотя бы для того, чтобы понять, что это совершенно другая земля, обладающая особенным шармом. Этот штат заметно отличается от других - «нижних 48» (так его жители говорят об остальной части Америки). Занимая 1/6 часть США, эта территория тем не менее является одной из самых малонаселенных. Горы, тысячи ледников, нетронутая природа, отменная рыбалка манят тех, кому не чужд некоторый авантюризм и тяга к приключениям. Ледолазание и скалолазание, трекинг, катание на снегоходах, горных лыжах и велосипедах, парапланеризм, рафтинг… - каких только возможностей активного отдыха здесь нет. По Аляске здорово путешествовать не только компанией, но и в одиночку, поэтому индивидуальных туристов к нам приезжает немало.
Досье "Дальневосточного капитала": Коммерческая служба США является подразделением Отдела международной торговли в Министерстве торговли США, целью которой является содействие развитию торговли. Торговые специалисты Коммерческой службы США работают в 107 городах США и в более чем 80 странах мирах. Их деятельность направлена на содействие экспорту американских товаров и услуг по всему миру и развитию туризма в США.
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Наши партнерыLoading...RedTram30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
я бы в штаты уехал!
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