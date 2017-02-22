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Дальневосточная железная дорога направила на соцзащиту 9,5 млрд рублей
По итогам 2016 года зарплата железнодорожников на 33% превысила среднюю зарплату в субъектах ДФО
В Хабаровске под председательством начальника Дальневосточной железной дороги Николая Маклыгина состоялся седьмой социально-экономический форум, на котором были подведены итоги выполнения обязательств по коллективному договору ОАО «РЖД» в прошлом году и рассмотрены основные задачи, стоящие перед коллективами магистрали в этом году. В работе форума приняли участие председатель Дорпрофжела Виталий Бабий, начальник департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД» Владимир Никитин и представитель Роспрофжела Владимир Белозёров.
Отмечено, что в 2016 году все ключевые параметры социальной политики холдинга на Дальневосточной железной дороге, несмотря на сложные экономические условия, удалось сохранить. Всего на обеспечение социальной защищенности работников и неработающих пенсионеров было направлено более 9,5 млрд рублей, что соответствует уровню 2015 года.
По словам Николая Маклыгина, обязательства по коллективному договору перед работниками и ветеранами отрасли выполнены в полном объеме, что стало возможным благодаря достижению ключевых целевых показателей работы дороги, а также сбалансированному управлению всеми видами ресурсов.
Напомним, 2016 год стал для Дальневосточной железной дороги рекордным по грузообороту (192 млрд т-км – максимальный за всю историю эксплуатационный грузооборот). На 7 % возрос объем перевозок экспортных грузов в дальневосточные порты, на 13 % вырос объем перевозок внешнеторговых грузов через пограничные переходы. Помимо основных объемных показателей, удалось повысить производительность труда на 8,9 %. Улучшен и ряд качественных показателей, таких как средний вес грузового поезда, участковая скорость, производительность локомотива.
В числе значимых направлений социальной политики компании – собственная жилищная программа, в рамках которой работникам было выдано 144 субсидируемых ипотечных кредита на общую сумму в 360 млн рублей. Безвозмездные субсидии на приобретение жилья получили две многодетные семьи, пятидесяти семи работникам, у которых родились дети, компенсирована задолженность по ранее выданным ипотечным кредитам на сумму свыше 30 млн рублей. Продолжилось и пополнение фонда технологического жилья.
Одним из действенных инструментов социальной поддержки работников, особенно в населенных пунктах, имеющих дефицит трудовых ресурсов, стал компенсируемый социальный пакет. Почти три тысячи человек смогли самостоятельно определять направления поддержки – лечение, летний отдых, образование, спорт, страхование и другие. Всего на социальный «кафетерий» было направлено более 42 млрд рублей.
В 2016 году санаторно-курортное лечение и отдых получили более 6,7 тыс. работников компании, членов их семей и неработающих пенсионеров, а в подведомственных детских оздоровительных учреждениях отдохнули более 4,5 тыс. детей.
Помимо выполнения социальных гарантий, отмечено, что оплата труда железнодорожников в Дальневосточном Федеральном округе по-прежнему является конкурентным преимуществом отрасли – по итогам прошлого года она на 33 % превысила среднюю зарплату в субъектах ДФО.
В заключении Николай Маклыгин призвал работников магистрали обеспечить выполнение бюджетных параметров, установленных итоговым правлением компании.
– Достичь этого можно только за счет дальнейшего повышения уровня взаимодействия производственных вертикалей и совершенствования технологии работы, – сказал он. – Я хотел бы, чтобы у нас были общая ответственность и взаимовыгодное партнерство.
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