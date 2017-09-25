|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 26 Сентября, 09:31 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Google вместе с Ильей Лагутенко начинают поиск героев от Москвы до Владивостока
Google при поддержке Агентства стратегических инициатив запускает проект «Вдали от столиц». Его цель — найти самых деятельных и неравнодушных людей из регионов России и сделать их проекты известными всей стране с помощью Google Карт и Поиска. Подать заявку можно на сайте.
Два участника из Приморского края уже подали свои заявки.
Первый участник - Феликс Машков (команда "Конкрит Джангл", Владивосток).
Второй участник - Оксана Володина ("Магазин добра", Находка).
Сегодня компания Google при поддержке Агентства стратегических инициатив объявляет о старте проекта «Вдали от столиц». Он создан, чтобы вся Россия узнала удивительные и вдохновляющие истории людей, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Принять участие может любой желающий: владелец собственного бизнеса, режиссер, создатель стрит-арт объектов или основатель серфинг-школы. Главное, он должен работать в своем регионе и делать жизнь людей вокруг лучше.
«АСИ поддерживает тех, кто ищет возможность реализовывать свои идеи в бизнесе, социальной, культурной и научной сферах. Каждый день число перспективных проектов, которые создаются в регионах, увеличивается, и это — замечательно! Мы надеемся, что с помощью проекта “Вдали от столиц” удастся вдохновить людей начать претворять в жизнь свои идеи, и очень рады быть его частью», — прокомментировала Светлана Чупшева, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив.
Если вы создали свой проект вдали от столиц и он положительно влияет на жизнь окружающих — вы именно тот, кто нам нужен! Заполните заявку на сайте и расскажите о том, как вы развиваете свой город (а может, поселок или деревню) или номинируйте кого-то из своих знакомых. Заявки можно подавать в семи категориях: российский туризм, производство и ремесла, обучение и развитие, социальное обслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии. После модерации ваша история будет опубликована на сайте, а информация станет доступна на Google Картах. Прием заявок продлится до 3 октября включительно.
Чтобы вдохновить на участие как можно больше людей, мы нашли несколько человек из разных уголков России, которые своим примером доказывают — совсем не обязательно жить или работать в столице, чтобы добиваться успеха. Эти люди стали послами нашего проекта. Денис Умутбаев, например, возрождает башкирскую породу лошадей недалеко от Уфы, Костас Марсан снимает фильмы, вдохновляясь природой родной Якутии, а Наталья Никитина открыла Музей «Коломенская пастила», традиционный вкус которой был уже практически забыт. Видео о послах проекта доступно по ссылке.
«Мы ищем людей, которым небезразличен мир вокруг и которые самостоятельно или вместе с единомышленниками стараются менять его к лучшему. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга таких историй очень много, — прокомментировал Дмитрий Кузнецов, глава Google Россия. — C помощью Google Карт и Поиска мы создали платформу “Вдали от столиц”, чтобы собрать сотни таких историй и сделать их героев известными всей стране. Их пример должен вдохновить каждого из нас».
В октябре жюри проекта, в состав которого войдут музыкант Илья Лагутенко, режиссёр и продюсер Егор Кончаловский, главный техноблогер России Валентин Петухов (aka Wylsacom), Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и руководитель компании «Додо Пицца» Федор Овчинников, определят финалистов. Затем мы предложим пользователям со всей страны отдать свой голос за самые интересные истории прямо в Google Поиске. Чтобы поддержать понравившегося участника, нужно будет ввести запрос «вдали от столиц» в поисковой строке. После этого пользователь увидит финалистов конкурса и сможет сделать свой выбор.
«От Москвы до любимого Владивостока — более девяти тысяч километров. Можно только догадываться, сколько талантливых людей живет на этой огромной территории. И даже если часть из этих людей расскажет о своих делах через проект Google “Вдали от столиц”, мы узнаем о своей стране много удивительных вещей. Я рад быть частью этого проекта. Участвуйте!», — рассказал музыкант Илья Лагутенко.
«Я согласился принять участие в этом проекте, поскольку мне очень любопытно узнать, какие герои (а я уверен, что их много!) живут и работают в современной России. Без декораций и голливудских бюджетов они создают что-то новое и яркое здесь, а не уезжают за границу. Хорошо, что сейчас возник интерес и желание дать развитие талантливым начинаниям на своей земле. Проект интересен и с образовательной точки зрения», — прокомментировал режиссёр и продюсер Егор Кончаловский.
«В проекте “Вдали от столиц” я предвкушаю смелые технические решения и инновации. Это прекрасно — собрать все проекты на одной интерактивной карте России. Обещаю выбрать самое крутое и впечатляющее и рассказать об этом!», -— отмечает Валентин Петухов.
В начале ноября мы объявим имена победителей, дела и проекты которых мы вместе с нашими партнерами сделаем известными всей стране. С нетерпением ждем ваши заявки на beyondcapitals.withgoogle.com, и следите за новостями!
Информационные партнеры проекта: информационное агентство России «ТАСС», сайт KP.RU и радио «Комсомольская правда», журнал «Русский репортер». Более подробную информацию о проекте и об условиях участия вы можете узнать на официальном сайте, а также в наших группах в социальных сетях (Google+ и VK).
- В Приморье в День тигра подводят итоги и строят новые планы
- Третий резидент Cвободного порта Владивосток создал зону таможенного контроля в Приморье
- В Приморье дальневосточный леопард отметил масштабное новоселье
- В Приморье открылась 25-я выставка "Строительство"
- На фестивале "Золотая пчела Приморья" победитель продал весь мед за пару часов
- Должен ли Восточный экономический форум проходить во Владивостоке?
- О новом тренде IT расскажут во Владивостоке
- Президент РФ Владимир Путин поручил утвердить план перехода на расчеты в рубли в портах
- Генконсульство США продолжает 25-летнюю историю дипломатических миссий во Владивостоке
- Дмитрий Медведев дал поручения по дальневосточным плавбазам
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.