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14 Сентября 2017, 17:24 | Регион сегодня |

Google вместе с Ильей Лагутенко начинают поиск героев от Москвы до Владивостока

Имена героев, живущих "Вдали от столиц", сделают известными на весь мир. Приморье уже на карте!

Google при поддержке Агентства стратегических инициатив запускает проект «Вдали от столиц». Его цель — найти самых деятельных и неравнодушных людей из регионов России и сделать их проекты известными всей стране с помощью Google Карт и Поиска. Подать заявку можно на сайте. 

Два участника из Приморского края уже подали свои заявки.


 

Первый участник -  Феликс Машков (команда "Конкрит Джангл", Владивосток).

 


 

Второй участник - Оксана Володина ("Магазин добра", Находка).

Сегодня компания Google при поддержке Агентства стратегических инициатив объявляет о старте проекта «Вдали от столиц». Он создан, чтобы вся Россия узнала удивительные и вдохновляющие истории людей, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Принять участие может любой желающий: владелец собственного бизнеса, режиссер, создатель стрит-арт объектов или основатель серфинг-школы. Главное, он должен работать в своем регионе и делать жизнь людей вокруг лучше.

«АСИ поддерживает тех, кто ищет возможность реализовывать свои идеи в бизнесе, социальной, культурной и научной сферах. Каждый день число перспективных проектов, которые создаются в регионах, увеличивается, и это — замечательно! Мы надеемся, что с помощью проекта “Вдали от столиц” удастся вдохновить людей начать претворять в жизнь свои идеи, и очень рады быть его частью», — прокомментировала Светлана Чупшева, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив.

Если вы создали свой проект вдали от столиц и он положительно влияет на жизнь окружающих — вы именно тот, кто нам нужен! Заполните заявку на сайте и расскажите о том, как вы развиваете свой город (а может, поселок или деревню) или номинируйте кого-то из своих знакомых. Заявки можно подавать в семи категориях: российский туризм, производство и ремесла, обучение и развитие, социальное обслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии. После модерации ваша история будет опубликована на сайте, а информация станет доступна на Google Картах. Прием заявок продлится до 3 октября включительно.

Чтобы вдохновить на участие как можно больше людей, мы нашли несколько человек из разных уголков России, которые своим примером доказывают — совсем не обязательно жить или работать в столице, чтобы добиваться успеха. Эти люди стали послами нашего проекта. Денис Умутбаев, например, возрождает башкирскую породу лошадей недалеко от Уфы, Костас Марсан снимает фильмы, вдохновляясь природой родной Якутии, а Наталья Никитина открыла Музей «Коломенская пастила», традиционный вкус которой был уже практически забыт. Видео о послах проекта доступно по ссылке.  

«Мы ищем людей, которым небезразличен мир вокруг и которые самостоятельно или вместе с единомышленниками стараются менять его к лучшему. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга таких историй очень много, — прокомментировал Дмитрий Кузнецов, глава Google Россия. — C помощью Google Карт и Поиска мы создали платформу “Вдали от столиц”, чтобы собрать сотни таких историй и сделать их героев известными всей стране. Их пример должен вдохновить каждого из нас».

В октябре жюри проекта, в состав которого войдут музыкант Илья Лагутенко, режиссёр и продюсер Егор Кончаловский, главный техноблогер России Валентин Петухов (aka Wylsacom), Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и руководитель компании «Додо Пицца» Федор Овчинников, определят финалистов. Затем мы предложим пользователям со всей страны отдать свой голос за самые интересные истории прямо в Google Поиске. Чтобы поддержать понравившегося участника, нужно будет ввести запрос «вдали от столиц» в поисковой строке. После этого пользователь увидит финалистов конкурса и сможет сделать свой выбор.

«От Москвы до любимого Владивостока — более девяти тысяч километров. Можно только догадываться, сколько талантливых людей живет на этой огромной территории. И даже если часть из этих людей расскажет о своих делах через проект Google “Вдали от столиц”, мы узнаем о своей стране много удивительных вещей. Я рад быть частью этого проекта. Участвуйте!», — рассказал музыкант Илья Лагутенко.

«Я согласился принять участие в этом проекте, поскольку мне очень любопытно узнать, какие герои (а я уверен, что их много!) живут и работают в современной России. Без декораций и голливудских бюджетов они создают что-то новое и яркое здесь, а не уезжают за границу. Хорошо, что сейчас возник интерес и желание дать развитие талантливым начинаниям на своей земле. Проект интересен и с образовательной точки зрения», — прокомментировал режиссёр и продюсер Егор Кончаловский.

«В проекте “Вдали от столиц” я предвкушаю смелые технические решения и инновации. Это прекрасно — собрать все проекты на одной интерактивной карте России. Обещаю выбрать самое крутое и впечатляющее и рассказать об этом!», -— отмечает Валентин Петухов.

В начале ноября мы объявим имена победителей, дела и проекты которых мы вместе с нашими партнерами сделаем известными всей стране. С нетерпением ждем ваши заявки на beyondcapitals.withgoogle.com, и следите за новостями!

Информационные партнеры проекта: информационное агентство России «ТАСС», сайт KP.RU и радио «Комсомольская правда», журнал «Русский репортер». Более подробную информацию о проекте и об условиях участия вы можете узнать на официальном сайте, а также в наших группах в социальных сетях (Google+ и VK).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: google  Лагутенко 
 


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