|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 20 Марта, 01:47 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Премиальная продукция из минтая станет доступна приморцам уже в апреле
Покупателям будет предложено два вида продукции: порционное филе минтая (плитки по 100 грамм в 400-граммовой упаковке) и филе минтая в индивидуальной упаковке.
Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) анонсировала сроки начала продаж продукции премиального качества из минтая в категории «готово к приготовлению» совместного производства с ГК «Агама». Продукция под объединенным брендом «Agama-Nordeco» (Nordeco – розничный бренд РРПК) поступит на прилавки российских розничных сетей и в Приморье уже в апреле.
Продукция производится на мощностях компании «Агама» из сырья РРПК однократной заморозки (замороженного в море) без дефростации в процессе переработки, что обеспечивает сохранение полезных свойств и вкусовых качеств минтая.
«Для РРПК, как одного из мировых лидеров по добыче и переработке минтая, крайне важно обеспечить для конечного потребителя доступ к высококачественной продукции из этой рыбы, – прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Минтай – уникальный диетический продукт, богатый источник витаминов, макро-и микроэлементов, незаменимых Омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Благодаря организации производства собственного розничного бренда, РРПК обеспечивает контроль качества на всех этапах – от добычи до выпуска конечной продукции. В этом нам помогает многолетний опыт и экспертиза компании «Агама»».
Руководители РРПК и ГК «Агама» оценили вкус блюд, приготовленных из филе «Agama-Nordeco», во время презентационной дегустации первых образцов продукции.
«Мы довольны результатом, который с радостью готовы представить покупателям по всей России, - отметил генеральный директор ГК «Агама» Юрий Алашеев. – Уверен, что впереди у наших компаний еще не один год успешного сотрудничества по развитию совместного бренда и обеспечению российского рынка продукцией из минтая высочайшего качества».
Досье "Дальневосточного капитала: Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru
Досье "Дальневосточного капитала: ГК «Агама» - Группа компаний «Агама» основана в 1998 году. За 20 лет развития «Агама» выросла из дистрибьютора замороженных продуктов в Группу компаний, развивающую свои бренды и объединяющую несколько бизнесов. Основные направления деятельности Группы компаний «Агама»: развитие собственных брендов в рознице, среди профессиональных поваров, через сеть собственных магазинов; фабрики по переработке рыбы и морепродуктов; 3PL/4 PL услуги по хранению, обработке и доставке товаров.
- Знаменитый ресторанный бренд расширился от Вены до Владивостока
- В 100 лучших управленцев России попал безработный дальневосточник
- Во Владивостоке американский художник Рон Реже раскроет секреты индустрии комиксов
- Определены ТОП-25 в четырех номинациях Бизнес-Премии Приморского края
- Премиальная продукция из минтая станет доступна приморцам уже в апреле
- Вадим Заусаев: Две дальневосточные тенденции обостряют проблемы безопасности России
- Во Владивостоке вышла книга стихов Сергея Крившенко
- Кандидаты на пост мэра Владивостока должны показать себя за 10 минут
- В ТЦ "Черемушки" устроят распродажу квартир для жителей Владивостока
- Веселись, народ, Масленица идет! Народные гулянья состоялись в одном из районов Владивостока при поддержке Группы компаний ННК
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.