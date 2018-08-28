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Четверг| 13 Сентября, 11:26 |
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В Приморье ждет туристов новая экологическая тропа "Озеро Благодатное" в Сихотэ-Алинском заповеднике
Второй год подряд, на протяжении почти двух летних месяцев студенческий отряд «Тигр», организованный АНО «Центр «Амурский тигр» и Сихотэ-Алинским заповедником, создавал комфортные условия для будущих посетителей туристических маршрутов особо охраняемой природной территории. Во время торжественного открытия экологической тропы «Озеро Благодатное» командир отряда Алексей Шашенок разрубил «красную ленту» из каната – фирменного материала, который использовался при благоустройстве.
«Спустя два года мы видим, что студенческий отряд «Тигр» – это самобытный организм, - рассказывает Сергей Арамилев, директор Приморского филиала АНО «Центр «Амурский тигр». – В этом году нам потребовалось вдвое меньше усилий, чтобы он работал на полную мощность. Я был во многих национальных парках за пределами нашей страны, видел инфраструктурные объекты экологических троп, сооруженных профессиональными строителями. И теперь могу сказать, что все, созданное командными усилиями студентов экологов, ветеринаров, охотоведов, ничуть не уступает по качеству заграничным примерам».
За день до окончания экологической вахты 26 студентов из разных уголков страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска и Приморского края – закончили работу над оформлением малых архитектурных форм на территории урочища Благодатное. Под руководством сотрудников заповедника и Анны Грицук, специалиста по благоустройству экологических троп, «Тигр-2015» выполнил все поставленные задачи на неделю раньше намеченного срока. На территории главной рекреационной зоны заповедника теперь оборудована парковка для автотранспорта туристов; уложены дополнительные метры настила и насыпи на тропе «Мыс Северный»; благоустроена экотропа «Озеро Благодатное»; построена необходимая инфраструктура – наблюдательная вышка, дровники; обновлены навигационные указатели и оформлены входные группы. Благодаря стараниям студентов, Сихотэ-Алинский заповедник, отмечающий в этом году свое 80-летие, будет встречать туристов на самом современном уровне.
"Тигр-2015" доделал и сдал "под ключ" экотропу "Мыс Северный", благоустроенную первым студенческим отрядом в Сихотэ-Алинском заповеднике. Фото АНО "Центр "Амурский тигр".
После церемонии открытия студенческий отряд «Тигр» отправился на «хозяйский обход» экотропы «Озеро Благодатное» вместе с Дмитрием Горшковым, директором Сихотэ-Алинского заповедника.
«Я доволен той работой, которую мы проделали, - комментирует Дмитрий Горшков. – У нас сложился фирменный стиль Сихотэ-Алинского заповедника в оформлении троп и объектов инфраструктуры познавательного туризма. Отряды 2014-го и 2015 годов работе отдавались по полной. Конечно, первым студентам пришлось немного сложнее. Это был эксперимент, на котором отрабатывались как благоустройство троп, так и функционирование лагеря. В этом году многое уже шло по накатанной. Новая техника, которая появилась в заповеднике, позволила разгрузить студентов от транспортировки материалов и занять их на работах по благоустройству».
Дмитрий Горшков поделился планами на 2016 год, включающими обустройство третьей экологической тропы «Бухта Голубичная» и профилактику уже готовых действующих маршрутов.
Сергей Арамилев, директор Приморского филиала АНО «Центр «Амурский тигр» (слева) и Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника, с Лилией Харламовой, студенткой четвертого курса Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I, которая обещает вернуться в Приморье. Фото АНО "Центр "Амурский тигр".
Перед отъездом студенты побывали в Информационном центре Сихотэ-Алинского заповедника в Тернее, где посетили недавно открывшуюся авторскую выставку местного фотографа Григория Шаульского, ознакомились с диорамами зала Музея природы, а также прикоснулись к культуре малого народа Приморья – удэгэ. После экскурсии состоялся товарищеский матч по футболу с командой коренных тернейцев.
Экологическая вахта студенческого отряда «Тигр-2015» завершена, участники проекта отправляются в родные края. На память каждый из них получил подарки и благодарственные письма от АНО «Центр «Амурский тигр» и Сихотэ-Алинского заповедника.
«Не побоюсь этого слова и назову вас друзьями, потому что за эти два месяца мы стали действительно близки, - обратился к студентам Леонид Зайка, бригадир студенческого отряда «Тигр». – Не хотелось бы в будущем потерять связь. В наш век информационных технологий — это не сложно. У нас сложился очень хороший сплоченный коллектив – все сработались, ужились и сделали красиво нужное дело».
«Собираясь стать "Тигром", я просто хотела побывать в дикой тайге, посмотреть Владивосток. За последние два месяца в Сихотэ-Алинском заповеднике, я не раз задумывалась о том, чтобы перебраться сюда – в Приморье. И это не просто минутный порыв или комплимент на прощанье. Я действительно об этом думаю», - поделилась Лилия Харламова, студентка четвертого курса Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I, будущий ветеринарный врач.
Эта тропинка ведет к смотровой площадке для наблюдения за пятнистыми тюленями. Указатель сделал Сергей Попов, студент из Воронежа. Фото АНО "Центр "Амурский тигр".
Напомним, с 1 июля на Дальнем Востоке работал второй состав студенческого экологического отряда «Тигр». В рамках проекта, организованного в 2014 году АНО «Центр «Амурский тигр», 26 молодых специалистов из шести высших учебных заведений России занимались созданием объектов инфраструктуры и благоустройством экологических троп в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье. Расширение географии участников – главное нововведение экологической вахты. В отряде «Тигр», помимо «ветеранов» – студентов Приморской государственной сельскохозяйственной академии, которые в первом сезоне оборудовали экскурсионную тропу «Мыс Северный», в этом году работали представители Воронежского государственного аграрного университета, Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина и Новосибирского государственного аграрного университета.
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