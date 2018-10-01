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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Правая рука бизнесмена
Во Владивостоке вот уже несколько лет успешно работает «Бухгалтерско-Юридическая Компания», которая оказывает услуги в области правового, кадрового аудита, а также по разработке финансовых схем по оптимизации налогообложения. На вопросы корреспондента «ДК» отвечает директор компании Ирина РАМАЗАНОВА.
- Что ваша компания готова предложить бизнесу?
- Вариантов сотрудничества может быть много. И в большинстве случаев, кстати, мы не подменяем ваших специалистов, а работаем в качестве их помощников и консультантов. Например, мы можем взять на себя ведение бухучета компании в целом, а можем работать по отдельным направлениям или браться за отдельные задачи. К примеру, ведение и восстановление бухгалтерского и налогового учетов, взаимодействие с контролирующими органами. Также мы предлагаем такой вид услуг, как правовой и кадровый аудит, цель которого состоит в том, чтобы помочь руководителю, владельцу бизнеса увидеть все достоинства и недостатки работы соответствующих отделов компании. Кроме того, как следует из названия нашей компании, мы готовы оказать предприятиям и весь спектр юридических услуг, в том числе и представления их в судах.
- Здесь, думаю, будет уместно спросить и о цене на ваши услуги.
- Это зависит от массы нюансов. Таких, например, как: объем обрабатываемой документации, сложность вопроса, величина самой компании и другие факторы. Заказ по правовому или кадровому аудиту будет стоить от 15 тыс. руб. Разработка финансовых схем обойдется от 10 тыс. руб.
- Многих, естественно, волнует вопрос о конфиденциальности. Понятно, что такие компании должны быть в отношении сохранения информации безупречны...
- Я думаю, что это даже и обсуждать не стоит. Если мы допустим хоть один прокол в этом направлении, то о нашей компании можно забыть. Если бы кто-нибудь попросил описать наш бизнес двумя словами, то этими словами были бы «профессионализм» и «доверие». Кстати, это позволяет нам оказывать и более специфические, я бы сказала, где-то и деликатные услуги.
- Например.
- Мы, к примеру, можем по заказу руководителя проверить, как работала компания, допустим, в период его отсутствия. Такая необходимость часто возникает, когда руководитель предприятия уезжает в отпуск. Или, допустим, на зимние праздники. Тогда мы проверяем работу отдельных служб предприятия до отъезда и после возвращения руководителя, после чего предоставляем заключения, которые директор проанализирует и выявит, допустим, были ли серьезные отклонения в деятельности компании в период его отсутствия.
Но и это, если говорить о конфиденциальности и доверии, не все. Мы готовы также выступать в роли консультантов и в семейных делах бизнесменов.
- А в этой области чем можете помочь?
- Жесткая конкуренция, переделы собственности в российских условиях, к сожалению, часто заводят бизнесменов, скажем так, в зону повышенного риска. Завещание завещанием, но, к примеру, если с отцом семейства не дай бог что-нибудь произойдет, то только в редких случаях жена в состоянии реально оценить ситуацию и принять грамотное решение по вопросу продолжения бизнеса. Немало случаев, когда семья просто теряет все из-за того, что конкуренты пользуются их правовой неграмотностью и эмоциональным состоянием. Чтобы этого не произошло, мы предлагаем клиентам свою помощь в оценке бизнеса, подготовке пакета необходимых документов и так далее.
- Все мы люди и даже самый высокопрофессиональный специалист может ошибиться. Допустим, что ошибся ваш сотрудник.
- Такие ситуации, конечно, оговариваются в договорах, которые мы заключаем с клиентами. Сегодня и мы работаем со страховщиками на предмет страхования своих рисков. Этот процесс оказался нелегким, так как в России такой вид страхования фактически отсутствует. Страхуют обычно риски по аудиторским и адвокатским услугам. А у нас все же своя специфика, и мы первые, кто на это решился. Сейчас наши страховые брокеры работают с московскими страховыми компаниями. Причем делаем это одними из первых в регионе.
- Мне кажется, что многие бизнесмены, прочитав это интервью, крепко задумаются над вашими предложениями, без лишней патетики, очень заманчивыми.
- Мы готовы сотрудничать с руководителями компаний и владельцами бизнеса в рамках предоставляемых нами услуг.
Мы располагаемся по адресу: Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 15, каб. 409.
Наш телефон (4232)22-44-84.
Рады сотрудничать.
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