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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 22 Сентября, 14:25 |
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Дальневосточный капитал № 05, 2020
22.09 |Подстанция, питающая инфраструктуру Транссиба и трубопровода ВСТО, прошла модернизацию
22.09 |Сбербанк осуществил самую масштабную за всю историю банка трансформацию
21.09 |За 15 минут: Жителей Владивостока призывают сделать прививку от гриппа бесплатно
20.09 |Мемориал энергетикам – героям Великой Отечественной войны – открыт в России
18.09 |Новый дополнительный офис Банка "Приморье" открылся во Владивостоке
31 Августа 2020, 14:00Торговля онлайн вышла на новый уровень Грянувшая в мире пандемия и последовавшая самоизоляция в ситуации снижения покупательской активности в традиционных торговых точках привела к росту покупок самых разных товаров через интернет. Весной этого года торговля продуктами питания стала самым быстрорастущим сегментом в онлайн- продажах. По данным экспертов, месячный оборот интернет-магазинов поднялся почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
07 Июля 2020, 16:39Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
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22 Сентября 2020, 13:57 | Регион сегодня |
Сбербанк осуществил самую масштабную за всю историю банка трансформацию
Сбербанк проведёт онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисы
Сбербанк 24 сентября проведёт онлайн-конференцию СберКонф, в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Откроется мероприятие с презентации Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа. Посмотреть конференцию можно на специально созданном лендинге мероприятия.
Чтобы зарегистрироваться и получить эксклюзивное приглашение на онлайн-трансляцию, необходимо оставить электронный адрес на sber.ru/conf.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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