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Счастлив дом, где звуки скрипки

Полтора века назад теплыми летними вечерами жители Владивостока усаживались на верандах вокруг самовара и слушали, как на рейде бухты Золотой Рог поют матросы... Самым первым музыкальным учреждением Дальнего Востока стал оркестр штаба Тихоокеанского флота во Владивостоке. Он был официально учрежден императорским указом в 1860 году. Первые музыкальные школы на восточной окраине были открыты по инициативе морских офицеров. Многие из них имели музыкальное образование и дирижировали хорами на своих крейсерах.

С тех пор живая музыка, то громче, то тише, но звучит на Тихоокеанских берегах России. И специалисты с нескрываемой радостью замечают, что в последние годы эти звуки вновь набирают мощь. В большинстве городов Дальневосточного федерального округа открыты музыкальные школы, есть несколько музыкальных училищ, Дальневосточная академия искусств, которую 45 лет назад создали выпускники Московской и Ленинградской консерваторий, а также Хабаровский государственный институт искусств и культуры. Результат их многолетней культурно-просветительской работы налицо: музыкальное искусство становится все более востребованным. И выступление ансамбля классической музыки не кажется инородным на корпоративном вечере в современной коммерческой компании или торжественном приеме в административном здании. Дальневосточные коллективы достойно представляют высокую российскую исполнительскую культуру в странах АТР.

Нашей визитной карточкой можно считать Дальневосточный симфонический оркестр, который вот уже 72 года работает на хабаровской земле. Долгие годы им руководил маэстро Виктор ТИЦ. Оркестр объездил с гастролями многие страны АТР. Но, пожалуй, самый ценный результат его многолетней работы, - хабаровский зритель, трепетный и талантливый. Давно снискал мировую славу скрипичный ансамбль «Виртуозы Якутии». Благодаря Магаданскому ансамблю народных инструментов многонациональной «Русью пахнет» не только на далекой окраине державы, но и в сопредельных странах.

Недавно Камчатская хоровая капелла привезла из Рима «золото» за участие во всемирном конкурсе хоровых коллективов. В конце прошлого года ее руководитель Евгений МОРОЗОВ воплотил в жизнь проект «Юнона и Авось», где пение сопровождается видеорядом. На сцене Петропавловска-Камчатcкого прошло уже полтора десятка спектаклей - и все при полном аншлаге. Чистое многоголосие звучит на концертах Амурской хоровой капеллы «Возрождение» из Благовещенска.

Если вас интересует качество местного исполнительства, то стоит прислушаться к мнению профессионала.

- На Дальнем Востоке работают артисты с мировыми именами. Лариса ШАЛИНА во Владивостоке и Вероника КАСЬЯНОВА в Хабаровске - ни у кого язык не повернется назвать их провинциальными певицами, - так считает художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии Игорь МОСИН. - Они успешно гастролируют в Японии, и нет смысла агитировать за них - надо просто прийти на их концерты и послушать, восхититься талантом. Конечно, деятели искусства нуждаются в поддержке властей и бизнеса. И если губернатор Виктор ИШАЕВ традиционно оказывает помощь конкретным людям, учредил губернаторские стипендии для поддержки талантов, если у симфонического оркестра есть квартиры для музыкантов, то и результат налицо - несомненно высокий профессиональный уровень учреждений культуры нашего края.

Самым большим чудом Дальнего Востока можно считать ансамбль скрипачей из Нефтегорска. В городе, где после трагического землетрясения 1995 года погибло большинство жителей, Виктории ЮХМАНОВОЙ удалось собрать коллектив музыкантов - 18 человек в возрасте от 6 до 40 лет.

- Мы от всей души стараемся помочь этому талантливому ансамблю, - рассказала «ДК» директор Сахалинской областной филармонии Ольга ЩЕПКИНА. - И очень надеемся, что весной им удастся выехать в Москву на фестиваль «Москва встречает друзей».

Как известно, концертная деятельность - «улица» с двусторонним движением. И к радости дальневосточников, все больше блестящих исполнителей приезжает в города ДВФО. За последний год здесь побывали скрипач Сергей СТАДЛЕР, пианист Николай ПЕТРОВ, альтист Юрий БАШМЕТ, солистки Елена ОБРАЗЦОВА и Любовь КАЗАРНОВСКАЯ - мировые знаменитости, профессора, заслуженные артисты, основатели благотворительных фондов, организаторы международных фестивалей, члены жюри престижных международных конкурсов. Среди гастролирующих звезд есть и наши земляки.

Молодые флейтистка Белла КУБЛАНОВА, пианистка Наталья ДЕНИСЕНКО и солистка Оксана КОРНИЕВСКАЯ родились во Владивостоке. Белла совмещала учебу в Петербургской консерватории и в Высшей школе музыки Карлсруэ (Германия). Наталья тоже учится в Германии. Оксана окончила школу-студию Галины ВИШНЕВСКОЙ. Во Владивосток они приезжают на фестивали. Здесь живут их родители. Им интересно встретиться со старыми друзьями, а нам немного грустно думать о том, что талантливая молодежь уезжает из Приморья. Добротный уровень подготовки в наших музыкальных школах, училищах и академии искусств позволяет им неплохо устроиться в жизни.

Впрочем, Дальний Восток вдруг стал модным и среди зарубежных музыкантов. Сюда стали приезжать исполнители из Европы и Америки. На афишах нередки имена музыкантов из Бразилии и Франции, оперных певцов из Южной Кореи. Для Владивостока одной из первых ласточек был дирижер из Австралии Эндрю УИЛЛЕР, который ввел в полнейшее изумление местных музыкантов, согласившись в 90-х годах дирижировать Тихоокеанским симфоническим оркестром.

Ныне у оркестра новый дирижер и художественный руководитель - Михаил АРКАДЬЕВ, пианист, композитор, философ, дирижер, который более 15 лет гастролирует по всему миру. Особенно известен он в США и Германии. Живет в столице, преподает в Московской консерватории, заключил контракт на год с Приморской филармонией. «Мне симпатично название оркестра - Тихоокеанский!» - говорит он и надеется, что в программу предстоящего форума АТЭС Тихоокеанский симфонический оркестр достойно впишет культурную составляющую.

- Провинция - это не место, а качество, - убежден Михаил АРКАДЬЕВ, - Если человек позволяет себе играть вполсилы, мол, что с нас взять, мы - провинция, то такое настроение не зависит от географии. Моя идея, насколько это возможно во Владивостоке, - поднять исполнительскую планку оркестра, и нам уже многое удается сделать. С моей точки зрения, искусство - это высшее, что делает человек...

Что еще можно сказать о границах и провинции? Все так тесно переплелось в современном мире. Виолончелист Борис АНДРИАНОВ, выпускник Московской консерватории, гастролирующий по Европе, в конце января 2008 года сыграл во Владивостоке концерт Дворжака. На следующий день он отправился с концертом в Петропавловск-Камчатский, где 50 лет назад его дед основал краевой драматический театр.

На 1 ноября во Владивостоке намечено необычное событие - премьера оперы МОЦАРТА «Волшебная флейта» под патронатом министерства культуры Германии. Руководитель проекта Питер ШВАРЦ, участники - артисты Штутгартской оперы, московской «Новой оперы» и студенты Дальневосточной академии искусств. Координатор российско-германского проекта проректор ДВГАИ Алла СМОРОДИНОВА рассказала «ДК», что работа над ней уже идет. Одну из самых трудных в мировом оперном искусстве арию Царицы ночи исполнит Катриона СМИТ, заслуженная артистка Германии. Немецкие артисты с удовольствием работают с коллегами из Владивостока и надеются, что однажды на берегах Тихого океана появится свой оперный театр.

Скрипач Александр БОРГАРДТ, заслуженный артист РФ, доцент ДВГАИ, регулярно гастролирующий по Дальнему Востоку, однажды сказал: «Чувства и эмоции, которые мы испытываем, слушая музыку Моцарта, напоминают нам о том, что мы люди, а не просто потребители». Наверное, это напоминание стало необходимым и дальневосточникам, которым еще совсем недавно было просто не до музыки. Иначе чем объяснить полные филармонические залы, которые собирают и местные коллективы, и приезжие музыканты?

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