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01 Февраля 2008, 10:00 | Регион сегодня

Технологии для развития

Передовые информационные технологии востребованы сегодня не только бизнесом: они активно проникают в такие сферы деятельности, как государственное управление, образование, здравоохранение. Время диктует новые правила игры: в нынешних условиях даже бюджетные учреждения не могут себе позволить работать по старинке, используя «дедовские» методы.

Современная высокотехнологичная медицинская помощь немыслима без наличия эффективных информационных систем - сегодня это признано специалистами во всем мире. Развитая сетевая инфраструктура позволяет оптимизировать работу медперсонала, ускоряет и упрощает обмен информацией, что в конечном счете благоприятно отражается на здоровье нации, как ни высокопарно это звучит.

Вкладывать средства в создание эффективной информационной системы - значит инвестировать в развитие. Очередным подтверждением этой истины стал проект, реализованный в ГУЗ «Перинатальный центр» в Хабаровске. «Целью проекта было объединение локальных сетей, которые действовали в разных корпусах учреждения, в единое информационное пространство, - рассказывает Алексей АЛЕПКО, начальник отдела информационных технологий «Перинатального центра». - В первую очередь это необходимо для расширения коммуникационных возможностей сети, внедрения элементов электронного документооборота, совместного использования баз данных, а также централизации доступа в глобальные сети».

Если говорить о том, как выглядела информационная система медицинского учреждения до начала реализации проекта, то мы увидим такую картину: существовали две физически разделенные локальные сети. Во-первых, это порождало большие сложности с администрированием для ИТ-специалистов, во-вторых, затрудняло обмен информацией для медперсонала (сотрудникам приходилось использовать сменные носители или электронную почту). Добавим, что доступ в Интернет мог осуществляться пользователями только индивидуально с помощью аналоговых модемов. Обеспечивать широкополосный доступ для двух отдельных сетей было экономически невыгодно. Разумеется, всё это тормозило работу медицинского персонала и препятствовало дальнейшему развитию информационных технологий в учреждении.

Партнером проекта стала хабаровская компания-интегратор «2К», которая одержала победу в тендере, объявленном медицинским учреждением, и таким образом получила право на поставку оборудования и создание решения на его базе. Основные требования, которые предъявлял заказчик к оборудованию, были сформулированы так: во-первых, оно должно быть надежным и не требовать частого обслуживания после инсталляции, во-вторых, допускать удаленное администрирование, в-третьих, создавать возможности для масштабирования системы в будущем. Особое внимание нужно было уделить обеспечению информационной безопасности.

«2К» предложила использовать оборудование Cisco, которое, как оказалось, максимально полно отвечает всем заявленным критериям. «Наша компания является авторизованным партнером Cisco с 1995 года, - говорит Михаил РЫБКИН, заместитель директора «2К». - За это время мы убедились, что оборудование Cisco соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым заказчиками. Поэтому при реализации сложных сетевых проектов мы всегда предлагаем использовать оборудование именно этого производителя, и наши клиенты еще ни разу не были разочарованы. Хочу добавить, что «2К» обладает достаточным количеством сертифицированных инженеров, позволяющим выполнять сложные инсталляции и осуществлять сопровождение оборудования. Не случайно в 2007 году наша компания получила статус Cisco Select Partner».

Специалисты «Перинатального центра» тщательно проанализировали предложение партнера, ознакомились с опытом решения подобных проблем в области здравоохранения в России и за рубежом и в конце концов дали согласие на использование оборудования Cisco. Это решение стало показательным, ведь ни для кого не секрет, что лишних денег в государственных учреждениях не бывает, поэтому все расходы должны быть хорошо продуманы и обоснованы.

Если говорить о вложениях в создание информационной системы, сегодня во всем мире они рассматриваются как долгосрочные инвестиции - это означает, что при выборе вендора-поставщика нужно вести расчет на перспективу. Конечно, можно сэкономить на капитальных вложениях, но практика показывает, что более дешевое оборудование в процессе эксплуатации, как правило, обходится значительно дороже и требует дополнительных затрат на обслуживание и частые замены.

В данном случае заказчик выбрал другой вариант, более рентабельный в долгосрочной перспективе: на первом этапе вложить чуть больше средств, приобрести продукт безупречного качества и надолго забыть о проблемах. Сыграло свою роль и то, что оборудование Cisco может служить базой для дальнейшего развития и модернизации информационной системы.

Специфика реализации ИТ-проектов в государственных учреждениях связана с нерегулярным бюджетным финансированием. Но и эта задача была решена путем использования беспроцентного кредита, который предоставила «Перинатальному центру» компания «2К».

Проект включал в себя прокладку оптоволоконного кабеля между корпусами ГУЗ «Перинатальный центр», монтаж структурированной кабельной системы, организацию домена Windows и обеспечение широкополосного доступа в Интернет посредством маршрутизатора с ADSL-модулем. Результатом проекта стала единая кампусная сеть с централизованным управлением, поставленные клиентом задачи были решены в полном объеме, а главное - был сделан серьезный задел на перспективу.

«Реализация этого на первый взгляд не слишком масштабного проекта - начало большого пути по внедрению информационных технологий в сфере здравоохранения, - уверен Алексей Алепко. - Создание надежной, безопасной и масштабируемой ИТ-инфраструктуры учреждения обеспечивает хороший фундамент для функционирования специализированного программного обеспечения, которое уже существует и планируется к внедрению в будущем».

В связи с реализацией приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения появилась возможность дальнейшего развития информационной системы «Перинатального центра», а значит, не за горами новые проекты и новые достижения. «Выяснилось, что взятая за основу сетевая инфраструктура подходит для этого наилучшим образом, - отмечает Михаил Рыбкин. - В настоящее время разрабатывается проект комплексной автоматизации учреждения с использованием оборудования Cisco, включая телемедицину, видеоконференции, системы IP-телефонии». Cisco открывает новые возможности для развития, и это проверено. Проверено на Дальнем Востоке.

- Реализация этого на первый взгляд не слишком масштабного проекта - начало большого пути по внедрению информационных технологий в сфере здравоохранения. Активное сетевое оборудование Cisco позволяет расширять коммуникационные возможности, в частности, внедрять системы телемедицины и телеобучения.

- За двенадцать лет работы с оборудованием Cisco мы убедились, что оно соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым заказчиками. Поэтому при реализации сложных сетевых проектов мы всегда предлагаем использовать оборудование именно этого производителя, и хочу отметить, что наши клиенты еще ни разу не были разочарованы.

Партнер Cisco в Хабаровске - компания «2K», www.2k.ru.

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