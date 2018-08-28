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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 30 Сентября, 09:51 |
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"Полиметалл" подтверждает планы
Если сравнивать текущие экономические показатели с результатами второго квартала прошлого года, то производство золота выросло за год на 32% за счет лучших содержаний на месторождениях "Дукат", "Воронцовское" и "Хаканджинское", а также больших объемов переработки на Воронцовском и Дукате. По данным компании, квартальное производство серебра упало из-за более низких содержаний на "Дукате" и "Лунном", но выросло на 11% по сравнению с 1-м полугодием 2007 года. Рост производства и повышение цен реализации золота и серебра привели к росту выручки на 90%.
По словам Виталия Несиса, "Полиметалл" подтверждает свои планы на 2008 год произвести 250-270 тыс. унций золота и 17-18 млн унций серебра. "Наши проекты роста начинают давать результат; в то же самое время мы продолжаем сохранять фокус на издержках путем концентрации на содержаниях как главном драйвере прибыльности", - подчеркнул он.
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