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01 Сентября 2009, 11:00 | Регион сегодня

Госбанк на Востоке России

История формирования государственной банковской системы в России началась в 1860 г., когда был создан Государственный банк. На разных временных этапах регламент деятельности, цели и задачи, которые перед ним ставились, существенно различались.

Если на заре своего развития основной задачей Государственного банка являлось обслуживание казны, то уже к 1894 г. главным стало расширение и облегчение денежных оборотов, содействие посредством краткосрочного кредита отечественному производству и торговле. В советский период основными задачами Государственного банка были организация кредитования и финансирования хозяйства, регулирование денежного обращения, привлечение свободных средств населения и предприятий. Сегодня Государственный банк обеспечивает сохранение и развитие банковского потенциала страны, нормальное функционирование системы расчетов, поддерживает устойчивость рубля, осуществляет регулирование денежного обращения и финансово-кредитного рынка.

Освоение Дальнего Востока русскими первопроходцами и присоединение восточных территорий к Российской империи стали предпосылками создания здесь отделений Государственного банка. Но первыми на восточной окраине появились городские общественные банки, позволявшие решать проблемы, связанные с развитием торговых отношений между районами страны. Затем с укреплением государственности в сибирских и дальневосточных регионах стали открываться отделения Государственного банка России, стабилизирующие денежное обращение и обеспечивающие регионы российскими деньгами. Этот процесс шел достаточно активно. Чем больше появлялось в отдаленных от столицы восточных районах субъектов хозяйствования, тем интенсивнее увеличивалось число кредитных операций банков. В свою очередь банки способствовали развитию финансового рынка на Дальнем Востоке, в Сибири и Забайкалье, стимулируя их экономическое развитие.

Первая попытка создания территориального учреждения на Дальнем Востоке состоялась 28 июля 1884 г. Купцы и золотопромышленники г. Благовещенска обратились с прошением в Государственный Банк Российской Империи об открытии учреждения для осуществление переводов по телеграфу их капиталов в пункты, с которыми они имеют сношения, а также получения капиталов, переводимых из этих пунктов. В декабре этого же года управляющий Амурской Казенной Палатой Павел Гаврилович СОРОКИН в своей докладной записке в Государственный Банк Российской Империи подтверждает необходимость открытия особого отделения Государственного Банка. Но только после доклада Министра финансов И. ВЫШНЕГРАДСКОГО Государю Императору от 12 февраля 1888 г. АЛЕКСАНДР III высочайше соизволил такое отделение создать.

Открытие Отделения Государственного Банка Российской Империи в Хабаровске состоялось 27 августа 1889 г. Оно разместилось в здании Амурской Казенной Палаты по ул. Шевченко, д. 3, рядом с торговым домом Эмери. Первым его управляющим стал П. Г. Сорокин, совмещавший эту должность с обязанностями управляющего палатой. В числе операций, разрешенных отделению, были обмен кредитных билетов (ветхих на новые, крупных на мелкие и на разменное серебро), прием сумм из Казначейства, присутственных и общественных учреждений, должностных и частных лиц для перевода на Государственный Банк, прием вкладов на хранение, выдача ссуд под залог процентных бумаг, акций и облигаций, покупка и продажа государственных процентных бумаг и другие.

На протяжении всего дореволюционного периода управляющие отделением ежемесячно направляли аналитические записки в Центральное управление Государственного Банка Российской Империи. Они включали сведения о политической, экономической, хозяйственной жизни г. Хабаровска, Приамурского края, Амурской и Приамурской областей, о востребованности банковских услуг с анализом причин их роста или сокращения; внутренних проблем деятельности Хабаровского отделения.

С 1917 г. начинается иной этап истории Банка России на Дальнем Востоке. Уникальность его состоит в том, что здесь была создана независимая от центра Дальневосточная Республика (ДВР), с отличным от центра России денежным обращением. Недостаток государственных денежных знаков здесь компенсировался обращением царских денег, денежных знаков Временного правительства, самых разных местных суррогатов, иностранной валюты, а также золотой и серебряной монеты, декретированных 16 мая 1921 г. правительством ДВР.

Уже со второй половины 1917 г. ощущавшийся на Дальнем Востоке, как и в остальной России, недостаток денежных знаков, и в частности острый недостаток разменных денег, вызвал к жизни ряд местных эмиссий (1917-1921 г.). Местные эмиссии, обусловленные отдаленностью Дальнего Востока от центра, а затем гражданской войной, разъединением областей и иностранной интервенцией, производились обычно стихийно. Среди множества денежных знаков в Приамурской области Хабаровским отделением Государственного Банка в 1918 г. были выпущены чеки на 724449 руб., а также по распоряжению Дальневосточного Совнаркома – на сумму 5411300 руб.

И только в ноябре 1923 г., с момента начала осуществления свободного обмена червонца на звонкую монету, всем ненормальным явлениям в сфере денежного обращения был положен конец, хотя в широком обращении червонец продолжал отсутствовать, уступая первенство неудобному серебру. В этом отношении большую роль сыграло восстановление функций Государственного банка и его местных учреждений на Дальнем Востоке, оно стало одним из основных условий перехода местной хозяйственной жизни в единое русло с Советской Россией. 8 декабря 1923 г. в Хабаровске была открыта Дальневосточная (краевая) контора Госбанка СССР. Решением Правления Госбанка СССР от 3 августа 1923 г. Хабаровскому отделению был утвержден капитал в размере 15 тыс. червонцев и 100 тыс. рублей серебром.

Как одному из первых местных учреждений Госбанка СССР Дальневосточной конторе в г. Хабаровске пришлось непросто. Прежде всего необходимо было вернуть Госбанку его функции на дальневосточных территориях, в том числе решить проблему унификации с общероссийской системой денежного обращения в Дальневосточной области, построить сеть местных учреждений Госбанка. Главными задачами Дальневосточной краевой конторы Госбанка были также популяризация и внедрение червонца, краткосрочное кредитование производства и обращения товаров, расчетно-кассовые операции, контроль денежных оборотов и установление правильного денежного обращения.

В силу особых условий Дальнего Востока, где было несовершенное, но действующее денежное обращение, такой острой нужды в устойчивом червонце, как в Центральной России, здесь не существовало. Поэтому Дальневосточной конторе Госбанка пришлось применять меры искусственного характера. Значительную часть своих средств она направила на финансирование операций государственной торговли и кооперации по снабжению Дальневосточной области товарами советской промышленности, выбросив эти средства червонцем и стараясь поставить его в привилегированное положение. Достоинство червонца было быстро оценено торговцами, пустившими его в оборот. К тому же червонцем стали выдавать жалованье.

В состав Дальневосточной краевой конторы Государственного банка входили областные, районные конторы: Приморская, Амурская, Уссурийская, Камчатская, Сахалинская, Нижне-Амурская и контора Еврейской автономной области. Районные отделения подразделялись на филиалы второго и третьего разряда, в зависимости от количества работающих (до 20 человек – III разряд, от 21 до 75 человек – II разряд). Основные функции конторы оставались практически неизменными: кредитно-расчетное и кассовое обслуживание предприятий промышленности, сельского хозяйства, торговли, финансирование капитальных затрат промышленности и сельского хозяйства, регулирование денежного обращения, инкассирование выручки и проведение ревизий.

Сталинские репрессии не обошли стороной и Дальний Восток страны. Этот период характеризуется очень частой сменой руководителей Хабаровской конторы Госбанка. В период Великой Отечественной войны работники Хабаровской краевой конторы Госбанка делали все от них зависящее, чтобы приблизить час победы: своевременно поддерживали ссудами предприятия, перешедшие на выпуск оборонного заказа, открывали счета для сбора средств на постройку военной техники и передачу ее на фронт.

К 1950 г. Хабаровская краевая контора Госбанка имела в своем подчинении 4 субконторы и 59 отделений с утвержденной численностью 1523 человека, из которых 38% составляли мужчины и 62% женщины. Высшее образование имели 36 человек, или 2,4%, из них финансово-экономическое образование было у 34 человек, незаконченное высшее и среднее – 12,4% (183 чел.), средне-специальное образование – 7,9% (116 чел.). Квалификация повышалась на 2-, 3- и 6-месячных курсах. Только за период 1949 – 1951 гг. планировали повысить свою квалификацию 1057 человек.

Наиболее важные изменения в структуре краевой конторы Госбанка произошли в 1987 г. На основании приказа Госбанка СССР № 153-ЛС от 31 декабря 1987 г. краевая контора Госбанка переименована в краевое управление Госбанка СССР, а в связи с постановлением Совета Министров от 6 октября 1987 г. № 1118 "О перестройке деятельности и организационной структуры банков СССР" функции банка резко меняются. В 1988 – 1989 годы создаются специализированные банки ("Жилсоцбанк", "Агропромбанк"), которые принимают на себя работу с предприятиями, из краевого управления Госбанка выделяется в самостоятельную структуру инкассация. У управления появляется функция надзора.

В 1990 г. краевое управление Госбанка переименовывается в Главное управление Госбанка РСФСР по Хабаровскому краю. В 1991 году на территории Хабаровского края начали работать первые РКЦ – в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Чегдомыне. 23 марта 1991г. Главное управление получило статус Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Хабаровскому краю.

По материалам ГУ ЦБ по Хабаровскому краю.

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