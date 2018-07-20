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01 Сентября 2009, 11:00 | Регион сегодня

Строительной отрасли нужны инновации

Предприятия строительной отрасли переживают мировой экономический кризис по-разному. Хорошо известный в Приморье проектный институт "Уссурпроект" использует временную передышку в валовом производстве, занимаясь детальным изучением рынка строительных материалов и технологий и практическим внедрением наиболее актуальных из них. Например, в партнерстве с другой приморской компанией – "Восток-Монолит" и Московским государственным строительным университетом выводит на рынок новый интересный материал, делая строительной отрасли региона хорошее антикризисное предложение.

"Строительная отрасль как никогда нуждается в инновационном развитии, разработке и внедрении новых технологий, – уверена генеральный директор ОАО "Уссурпроект", Почетный строитель России Галина ШЕРГИНА. – Это поможет обрести ей "второе дыхание" и возобновить темпы строительства при одновременном снижении затрат. Мы и раньше уделяли этому направлению работы большое внимание, а сегодня считаем первоочередной задачей любого проектного института. И именно этим обоснован сегодня наш интерес к гипсопенобетону, который был разработан МГСУ еще несколько лет назад, а сейчас проходит "примерку" в различных климатических условиях России.

Почему мы обратили внимание на этот материал? Потому что, используя гипсопенобетон в наружных ограждающих конструкциях, занимающих основную долю в стоимости строительства, можно значительно удешевить квадратный метр жилья. В условиях остро стоящего жилищного вопроса и непростой экономической ситуации это особенно актуально".

Казалось бы, как можно делать ставку на стены из гипса? Обычно этот материал используется исключительно для внутренних работ. Но, оказывается, ученые МГСУ разработали уникальную добавку – модификатор, который свел к минимуму недостатки, свойственные гипсосодержащему материалу, сохранил все положительные качества и одновременно наделил его совершенно уникальными свойствами.

Модифицированный гипсопенобетон обладает механическими и эксплуатационными характеристиками, присущими материалам на основе портландцемента. Не дает усадочных деформаций, быстро набирает прочность, имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, высокую огнестойкость и паропроницаемость, а также экологичен (выбросы в атмосферу СО2 до 10 раз меньше, чем при производстве цемента). Другое важное достоинство обновленного материала – экономичность. Себестоимость производства гипсового вяжущего более чем в пять раз ниже себестоимости цемента, а на производство тонны гипсовой продукции расходуется до 6 раз меньше энергии, чем на тот же объем цемента. Вес здания со стенами из гипсопенобетона облегчается на 30%, что опять же снижает затраты на фундамент, а сроки производства строительных работ сокращаются от четырех до восьми раз, в зависимости от типа ограждающих конструкций.

"В центральной части России уже ведется строительство зданий на основе гипсобетона, и, регулярно бывая на подмосковных объектах, могу заверить: материал ведет себя превосходно, – продолжает Галина Шергина. – Вовсю идет подобное строительство и за границей: в Австралии и Китае, например, сданы в эксплуатацию более сотни зданий различного назначения, экспериментальное малоэтажное строительство идет в США, а в Индии уникальные возможности гипсопенобетона вообще легли в основу национальной программы по возведению социального жилья. И я убеждена, что широкое использование модифицированного гипсопенобетона может стать весомым вкладом в реализацию российской национальной программы "Доступное и комфортное жилье – гражданам России".

Интерес к гипсопенобетону есть и у приморских строителей. Но сначала "Уссурпроект" испытает его в местных климатических условиях. И не только лабораторным путем, а на практике. Кроме того, поскольку с любым материалом нужно еще уметь работать, институт и компания "Восток-Монолит" готовы оказать заинтересованным учебным заведениям всестороннюю помощь в подготовке квалифицированных кадров.

В феврале у "Уссурпроекта" большой юбилей – 50-летие. К этому времени уже будут известны первые результаты испытаний гипсопенобетона, после чего предприятие намерено приступить к строительству экспериментального объекта. А затем – выйти с этим материалом и на рынок Дальнего Востока. Кризис рано или поздно закончится. И за спадом обязательно наступит подъем. А вот на какой позиции окажется то или иное предприятие – зависит от того, как оно к нему готовилось. "Уссурпроект" намерен оказаться в числе победителей.

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