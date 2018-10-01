Облик Камчатки – в руках инвесторов

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 05 Октября, 10:53 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
05.10 |
На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
04.10 |
Опубликован список более 100 должников Владивостока
04.10 |
Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах
04.10 |
На Амурский ГПЗ доставлено первое теплообменное оборудование
04.10 |
Владивосток соберет более 400 топ-менеджеров азиатских технопарков
статьи раздела
Финансы
01 Октября 2018, 14:25
Новый закон поднимет суммы страховых выплат Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, подписанный президентом страны в августе этого года, вступит в силу через год
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
01 Сентября 2009, 11:00 | Регион сегодня

Облик Камчатки – в руках инвесторов

То, какими дальневосточные города станут хотя бы через пять-десять лет, зависит от множества факторов. И один наиважнейший из них – это активность инвесторов, которые берутся за интересные и смелые проекты.

На вопросы "ДК" отвечает человек, с именем которого сегодня связывают на Камчатке строительство наиболее значительных объектов – Александр ИВАНЧЕЙ.

– Александр Федорович, облик столицы Камчатского края, безусловно, должен быть современным. Огромные деньги, вкладывавшиеся в эту территорию в советское время, сформировали ее застройку, которая почти не изменилась с тех давних пор. Но каким, на ваш взгляд, Петропавловск-Камчатский должен стать уже в ближайшем будущем?

– Я хочу видеть его ярким и динамичным, соответствующим его столичному статусу. Процесс обновления, конечно, уже идет. Новое заметно, но пока его появляется еще далеко не так много, как хотелось бы жителям города.

– Успех нового строительства формируется из замысла инвестора и довольно кропотливой работы архитекторов и конструкторов. В этой совместной работе в свое время вы выбрали ООО "ДВ-Проект" из Владивостока. Чем этот выбор был определен? И как вы оцениваете сотрудничество с этой проектной подрядной организацией сегодня?

– Нам, несомненно, повезло с проектировщиком. Несколько лет я искал подобную проектную компанию, работал со многими большими и именитыми, но именно молодые ребята из "ДВ-Проекта" стали тем завершающим звеном, которого не хватало для реализации моих планов. На сегодняшний день весь наш строительный процесс опирается на проектировщика "ДВ-Проект". Они профессиональны, компетентны (с учетом нашей сейсмики), не ленивы на проработку вариантов проектных решений, мобильны в смысле командировок, терпеливы даже к такому капризному заказчику, как я (смеется). То, что строилось в начале постсоветских времен, уже не отвечает новым требованиям. По-настоящему современных объектов среди них уже нет. А такого уровня офисного здания, как сегодня строится в центре Петропавловска, наверное, нет и долго еще не будет на всем Дальнем Востоке – это 14-этажное здание с изумительной круговой панорамой на вулканы, море и город, с суперсовременными внутренними инженерными коммуникациями (очень "умными" и дорогостоящими), со встроенной парковкой и богатой внутренней отделкой офисов. Завершающая часть – верхние этажи – задумана похожей на корабль и содержит элементы надстройки судна.

– Насколько оперативно проектировщики решают вопросы с вами, службой заказчика и строителями?

– По срокам проектирования у нас нет претензий к "ДВ-Проекту". Более того, в течение оговоренных сроков мы успеваем проработать не один, а несколько вариантов. А со строителями проектировщик общается почти ежедневно по телефону и электронной почте. Расстояние им не мешает.

– И что в последние годы было построено по чертежам "ДВ-Проекта"?

– Прежде всего, это группа многоэтажных жилых домов в районе Северо-Восток, объекты торговли, идет реконструкция санатория "Спутник". Сейчас строится многоэтажный офис…

– Какие еще проекты готовятся сегодня для Камчатки?

– Есть идеи построить православный храм в районе новостроек на Северо-Востоке и в том же районе – большой светлый современный детский сад с крытым бассейном и зимним садом… А еще в стадии разработок – многоэтажный жилой комплекс общей площадью около 60 тыс. кв. метров и еще один новый большой торговый центр.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика